Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" na czele. Reszta filmów daleko w tyle

Choć lokalnie dzieje się wiele ciekawych rzeczy, to w skali całego świata drugi weekend 2026 roku upłynął pod znakiem triumfów ubiegłorocznych premier. Najlepszy film z tego roku znalazł się dopiero na czwartym miejscu.
Poza zasięgiem konkurencji pozostaje "Avatar: Ogień i popiół"
. Widowisko zarobiło w miniony weekend aż 65,6 mln dolarów
. Dzięki temu zagraniczne wpływy filmu Jamesa Camerona
wynoszą już 888 milionów dolarów. Wraz z Ameryką przekłada się to na 1,23 mld dolarów. Najlepszymi rynkami są: Chiny (148,5 mln dolarów), Francja (91,7 mln), Niemcy (73,7 mln), Korea Południowa (48,5 mln) oraz Wielka Brytania (48,0 mln).
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"
Nie ma mocnych również na animację Disneya "Zwierzogród 2"
. Film wciąż rządzi choćby na najważniejszych azjatyckich rynkach. To przełożyło się na 30,8 mln dolarów
w miniony weekend. Oznacza to, że zagraniczne wpływy osiągnęły 1 275,9 mln dolarów. Globalnie na koncie jest już obłędna kwota 1 654,7 mln dolarów.
Podium kompletuje "Pomoc domowa"
, która przed tygodniem musiała uznać wyższość dwóch rosyjskich premier, ale teraz wraca na trzecią lokatę w wielkim stylu. Obraz zarobił bowiem aż 25,5 mln dolarów
. Jest to wynik zaledwie o 2 miliony gorszy od tego, jaki uzyskał tydzień wcześnie. Film już dziś może osiągnąć poziom 100 milionów dolarów zarobionych w kinach na świecie. Wraz z Ameryką na koncie ma 192,5 mln dolarów.
Numerem cztery jest pierwsza i jedyna w Top 10 nowość, indyjskie widowisko "The Raja Saab"
. Film zarobił dotąd 17,5 mln dolarów
(19,8 mln z Ameryką), co mogłoby sugerować kolejny wielki sukces indyjskiego kina. Jednak większość z tej kwoty pochodzi z pierwszego dnia wyświetlania. Widzom nie spodobał się ten film i w Indiach w sobotę frekwencja spadła aż o 60%. W efekcie końcowy wyniki filmu będzie odbiegał od tego, co sugeruje otwarcie.
Z miejsca drugiego na piąte spadł hit rosyjskich kin "Cheburashka 2"
. Po świętach Bożego Narodzenia ruch w kinach mocno osłabł i w weekend film zarobił już tylko 12,4 mln dolarów
. Jednak wcześniej kina na seansach pękały w szwach. "Cheburashka 2
" jest już drugim najbardziej kasowym filmem w historii Rosji (przed nim jest tylko część pierwsza będąca jedynym filmem z sześcioma miliardami rubli na koncie). Dwójka za chwilę zostanie drugim filmem w historii rosyjskiej dystrybucji z 5 miliardami dolarów wpływów.
Na miejscy szóstym wylądowała kolejna amerykańska animacja, "SpongeBob: Klątwa pirata"
. Film jest aktualnie pokazywany w 61 krajach świata i w miniony weekend zarobił w nich 8,4 mln dolarów
. Daje to w sumie 68,6 mln dolarów (a wraz z Ameryką 132,2 mln).
Niewiele gorzej spisała się komedia "Anakonda"
. Jej weekendowe zarobki szacowane są na 7,7 mln dolarów
, co przekłada się na łączny wynik w wysokości 55,8 mln dolarów. Po dodaniu wpływów z USA otrzymujemy kwotę 110 milionów dolarów.
Na miejscu ósmym wylądowała komedia akcji z Hongkongu "Chum Chun Gei"
(Back to the Past). Film zgarnął 7,2 mln dolarów
. W sumie na koncie ma 44,5 mln dolarów.
I pozostajemy na Dalekim Wschodzie, bo na miejscu dziewiątym wylądował film z Chin "Ni sha"
(The Fire Raven). Kryminał zarobił 6,9 mln dolarów
u siebie w kraju. Łącznie daje to 42,8 mln dolarów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka druga z ubiegłotygodniowych nowości z Rosji "Prostokvashino"
. Familijny film przygodowy zarobił w weekend tylko 5 milionów dolarów
. Jednak od premiery 1 stycznia zdołał zgarnąć aż 26,9 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki