Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" nie do zdarcia. Wciąż jest liderem

Liczba tegorocznych nowości ciągle rośnie, a podium weekendowego zestawienia światowego box office'u pozostaje niezmienione od końca ubiegłego roku. W skali całego globu widzowie wciąż najchętniej chodzą do kin na grudniowe premiery.
Numerem jeden pozostaje niezmiennie "Avatar: Ogień i popiół"
. Choć jego przewaga nad resztą stawki nigdy wcześniej nie była tak niska. Do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 19,3 mln dolarów
. Widowisko Jamesa Camerona
poza granicami USA zarobiło już 1 027,7 mln dolarów. A wraz z Ameryką 1 413,8 mln dolarów.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"
Z trzeciej na drugą lokatę powrócił "Zwierzogród 2"
. Animacja nie daje za wygraną i naprawdę niewiele brakowało, by zajęła tym razem nawet pierwsze miejsce. Disney podaje bowiem jako weekendowe wpływy 17,3 mln dolarów
. Łącznie zagraniczne wpływy filmu wynoszą 1,368 mld dolarów. Globalnie obraz ma już na swoim koncie 1,777 mld dolarów.
Podium kompletuje "Pomoc domowa"
, która tym razem zgarnęła 16,4 mln dolarów
. Film jest o krok od osiągnięcia poziomu 200 milionów dolarów wpływów na świecie. Wraz z Ameryką na koncie produkcji jest 315,7 mln dolarów.
Honoru premier 2026 roku broni najnowszy hit z Indii "Border 2"
. Widowisko było stać jeszcze na zdobycie w weekend 7,8 mln dolarów
, co przekłada się na 39,7 mln dolarów w sumie.
Niewiele gorzej wypadł ubiegłoroczny "Hamnet"
, który na międzynarodowych rynkach korzysta z niedawno ogłoszonych nominacji do Oscarów. Weekendowe wpływy wyniosły 7,6 mln dolarów
. Tym samym na świecie film zarobił już 37,4 mln dolarów, zaś wraz z Ameryką - 57,6 mln dolarów.
Podobną strategię przyjęto również w przypadku dystrybucji filmu "Wielki Marty"
. W efekcie w miniony weekend film zgarnął 7,1 mln dolarów
. To przekłada się na 42,5 mln dolarów łącznych wpływów (133,4 mln dolarów wraz z Ameryką).
Najlepszą nowością minionego tygodnia okazał się film "Pomocy"
. Szacujemy, że w weekend zgarnął około 6,2 mln dolarów
. Od środowej premiery zarobił 8,1 mln dolarów. Jedyny istotny wynik pochodzi z Meksyku, gdzie film zajął pierwsze miejsce z wynikiem 1,0 mln dolarów.
Drugą nowością weekendu jest "Samotnik"
. Poza granicami USA zarobił on w weekend 5,8 mln dolarów
, a od środowej premiery 7,5 mln. Najlepiej film wypadł na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzi 2,3 mln dolarów. Z kolei z Wielkiej Brytanii i Irlandii pochodzi 1,3 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "90 minut do wolności"
, które w weekend zgarnęło 5,6 mln dolarów
. Łącznie daje to 21,6 mln dolarów i 41 mln dolarów wraz z wpływami z USA.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Cheburashka 2
|$78,0
|$78,0
|1.01
|Rosja
|2
|Mana ShankaraVaraprasad Garu
|$40,4
|$43,3
|12.01
|Indie
|3
|Border 2 (+4)
|$39,7
|$42,6
|23.01
|Indie
|4
|Prostokvashino (-1)
|$31,2
|$31,2
|1.01
|Rosja
|5
|Buratino (-1)
|$30,2
|$30,2
|1.01
|Rosja
|6
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (-1)
|$30,0
|$53,7
|14.01
|Wlk. Brytania
|7
|90 minut do wolności (+2)
|$21,6
|$41,1
|21.01
|USA
|8
|Powrót do Silent Hill
|$21,1
|$25,3
|21.01
|USA
|9
|The Raja Saab (-3)
|$20,4
|$22,7
|9.09
|Indie
|10