Liczba tegorocznych nowości ciągle rośnie, a podium weekendowego zestawienia światowego box office'u pozostaje niezmienione od końca ubiegłego roku. W skali całego globu widzowie wciąż najchętniej chodzą do kin na grudniowe premiery.

Numerem jeden pozostaje niezmiennie "Avatar: Ogień i popiół". Choć jego przewaga nad resztą stawki nigdy wcześniej nie była tak niska. Do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 19,3 mln dolarów. Widowisko Jamesa Camerona poza granicami USA zarobiło już 1 027,7 mln dolarów. A wraz z Ameryką 1 413,8 mln dolarów.

Z trzeciej na drugą lokatę powrócił "Zwierzogród 2". Animacja nie daje za wygraną i naprawdę niewiele brakowało, by zajęła tym razem nawet pierwsze miejsce. Disney podaje bowiem jako weekendowe wpływy 17,3 mln dolarów. Łącznie zagraniczne wpływy filmu wynoszą 1,368 mld dolarów. Globalnie obraz ma już na swoim koncie 1,777 mld dolarów.

Podium kompletuje "Pomoc domowa", która tym razem zgarnęła 16,4 mln dolarów. Film jest o krok od osiągnięcia poziomu 200 milionów dolarów wpływów na świecie. Wraz z Ameryką na koncie produkcji jest 315,7 mln dolarów.

Honoru premier 2026 roku broni najnowszy hit z Indii "Border 2". Widowisko było stać jeszcze na zdobycie w weekend 7,8 mln dolarów, co przekłada się na 39,7 mln dolarów w sumie.

Niewiele gorzej wypadł ubiegłoroczny "Hamnet", który na międzynarodowych rynkach korzysta z niedawno ogłoszonych nominacji do Oscarów. Weekendowe wpływy wyniosły 7,6 mln dolarów. Tym samym na świecie film zarobił już 37,4 mln dolarów, zaś wraz z Ameryką - 57,6 mln dolarów.

Podobną strategię przyjęto również w przypadku dystrybucji filmu "Wielki Marty". W efekcie w miniony weekend film zgarnął 7,1 mln dolarów. To przekłada się na 42,5 mln dolarów łącznych wpływów (133,4 mln dolarów wraz z Ameryką).

Najlepszą nowością minionego tygodnia okazał się film "Pomocy". Szacujemy, że w weekend zgarnął około 6,2 mln dolarów. Od środowej premiery zarobił 8,1 mln dolarów. Jedyny istotny wynik pochodzi z Meksyku, gdzie film zajął pierwsze miejsce z wynikiem 1,0 mln dolarów.

Drugą nowością weekendu jest "Samotnik". Poza granicami USA zarobił on w weekend 5,8 mln dolarów, a od środowej premiery 7,5 mln. Najlepiej film wypadł na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzi 2,3 mln dolarów. Z kolei z Wielkiej Brytanii i Irlandii pochodzi 1,3 mln dolarów.

Nasze zestawienie zamyka "90 minut do wolności", które w weekend zgarnęło 5,6 mln dolarów. Łącznie daje to 21,6 mln dolarów i 41 mln dolarów wraz z wpływami z USA.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Cheburashka 2$78,0$78,01.01Rosja
2Mana ShankaraVaraprasad Garu $40,4$43,312.01Indie
3Border 2 (+4)$39,7$42,623.01Indie
4Prostokvashino (-1)$31,2$31,21.01Rosja
5Buratino (-1)$30,2$30,21.01Rosja
628 lat później - Część 2: Świątynia kości (-1)$30,0$53,714.01Wlk. Brytania
790 minut do wolności (+2)$21,6$41,121.01USA
8Powrót do Silent Hill$21,1$25,321.01USA
9The Raja Saab (-3)$20,4$22,79.09Indie
10




