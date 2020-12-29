Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" rozgrzał widzów w te Święta

Dzisiejsze zestawienie będzie nieco inne. Ze względu na święta Bożego Narodzenia nie będzie to zestawienie weekendowe, a praktycznie z całego minionego tygodnia. Danych z samego weekendu w przypadku większości filmów brak.
Boże Narodzenie okazało się udane dla Jamesa Camerona
. "Avatar: Ogień i popiół"
w niektórych miejscach na świecie sprzedawał się lepiej niż na otwarcie. A tam, gdzie trafił, spadki były w większości małe i umiarkowane. W efekcie widowisko nie miało problemów z utrzymaniem pozycji lidera zgarniając aż 181,2 mln dolarów
.
Tym samy "Avatar: Ogień i popiół"
potrzebował zaledwie 12 dni, by trafić na piąte miejsce najbardziej kasowych premier 2025 roku (trzecie uwzględniając wyłącznie amerykańskie produkcje). Ma bowiem na koncie już 542,7 mln dolarów. Po uwzględnieniu wpływów z Ameryki otrzymujemy ponad 760 milionów dolarów. Duża w tym zasługa Chin, gdzie nowy film Camerona
zostanie w poniedziałek dopiero drugą w tym roku amerykańską premierą z wpływami przekraczającymi 100 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"
Sukces Camerona
w ogóle nie odbił się negatywnie na animacji Disneya "Zwierzogród 2"
. W minionym tygodniu film zarobił fantastyczne 67,9 mln dolarów
. I zgodnie z oczekiwaniami wszystkich został pierwszą amerykańską premierą roku, która bez Ameryki była w stanie zarobić ponad miliard dolarów
(ma już prawie 1,1 mld dolarów na koncie). Oczywiście aż 561 milionów pochodzi z Chin, gdzie "Zwierzogród 2"
jest drugim najbardziej kasowym filmem roku. Globalnie animacja zbliża się już do poziomu 1,5 miliarda dolarów.
Daleko w tyle za tą dwójką debiutuje "Buen Camino"
. W skali całego globu 29,3 mln dolarów
nie jest może wynikiem imponującym. Jednak dla historii włoskiej kinematografii jest to wydarzenie bardzo ważne. "Buen Camino" ustanawia bowiem nowy rekord otwarcia w tym kraju
czyniąc z gwiazdy filmu Checco Zalone
niekwestionowanego króla włoskiego kina.
Dopiero na czwartym miejscu mamy najlepszą z hollywoodzkich nowości, animację "SpongeBob: Klątwa pirata"
. Film trafił do 50 krajów świata, w których zarobił 22,1 mln dolarów
(kwota ta uwzględnia wpływy z pokazów przedpremierowych). Udany start animacja zaliczyła w Wielkiej Brytanii (3,9 mln dolarów). Nieźle poradziła sobie również w Meksyki (2,7 mln dolarów) i Niemczech (2,6 mln). Wraz z Ameryką obraz zgarnął dotąd 60,3 mln dolarów.
Numerem pięć jest druga z hollywoodzkich nowości, "Anakonda"
. Komedia Sony zadebiutowała w 58 krajach świata i zarobiła w nich do końca tygodnia 20 milionów dolarów
. Najlepsze wyniki pochodzą z: Australii (2,4 mln dolarów), Meksyku (2,1 mln) oraz Wielkiej Brytanii (1,7 mln). Wraz z Ameryką film debiutuje kwotą 43,7 mln dolarów.
Na szóstej pozycji mamy jeszcze jedną nowość z Ameryki, czyli "Pomoc domową"
. Produkcja Lionsgate'u jest na razie dostępna w kinach w 21 krajach świata. W ubiegłym tygodniu film zarobił w nich 13,9 milionów dolarów
. Globalne wpływy wynoszą aktualnie 60,6 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka jeden z największych indyjskich hitów roku, "Dhurandhar"
. Tym razem film było stać jeszcze na zarobek w wysokości 9,6 mln dolarów
. Dzięki temu globalne wpływy osiągnęły poziom 120,6 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Zwierzogród 2
|$1 099,5
|$1 420,9
|26.11
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$639,7
|$774,0
|18.07
|Japonia
|4
|Lilo & Stitch
|$614,3
|$1 038,3
|21.05
|USA
|5
|Avatar: Ogień i popiół (NOWOŚĆ)
|$542,7
|$760,4
|17.12
|USA
|6
|Minecraft: Film (-1)
|$534,2
|$958,1
|2.04
|USA
|7
|Jurassic World: Odrodzenie (-1)
|$529,5
|$869,1
|2.07
|USA
|8
|Tang Ren Jie Tan an 1900 (-1)
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|9
|F1: Film (-1)
|$442,1
|$631,6
|25.06
|USA
|10
|Nanjing Zhao Xiang Guan (-1)
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny