Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" zdetronizowany. Nie uwierzycie, co jest numerem 1


Wydawało się, że "Avatar: Ogień i popiół" na świecie pozostanie numerem jeden aż do czasu chińskiego Nowego Roku. Niespodziewanie stało się inaczej. Szokujące zmiany na podium zaszły w miniony weekend i dla "Avatara: Ogień i popiół" nie było miejsca w pierwszej trójce!

Jeśli jednak myślicie, że to któraś z nowości pokonała widowisko Jamesa Camerona, to jesteś w błędzie. Nowym numerem jeden - po raz pierwszy w swojej historii - jest ubiegłoroczny film "Pomoc domowa". Do zwycięstwa wystarczyło tylko 14,7 mln dolarów. Filmowi w wywalczeniu pierwszej pozycji pomogła Ameryka Łacińska. Tam obraz wciąż bije na głowę konkurencję. Na przykład w Brazylii był numerem jeden po raz szósty, a wpływy wzrosły o 17% w porównaniu z poprzednim weekendem. Łącznie "Pomoc domowa" poza granicami USA ma na koncie 231 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 354,7 mln dolarów.

Zwiastun filmu "Pomoc domowa"




Drugie miejsce należy do jednego z największych hitów 2025 roku, animacji "Zwierzogród 2". Film wciąż był w stanie zarobić na świecie 12,8 mln dolarów. A to oznacza, że zagraniczne wpływy osiągnęły 1,388 mld dolarów i są piątym najlepszym wynikiem w historii hollywoodzkich produkcji. Animacja wyprzedziła właśnie "Avengers: Wojnę bez granic", której zagraniczne wpływy wynoszą 1,374 mld. Globalnie "Zwierzogród 2" ma już 1,8 mld dolarów na koncie.

Na trzecim miejscu wylądował film koncertowy "Stray Kids: The dominATE Experience", który zgarnął 13,5 mln dolarów w pięć dni. Szacujemy, że z samego weekendu pochodzi ok. 12,3 mln dolarów. Na świecie K-pop wciąż święci triumfy, ale u siebie w kraju film przepadł w kinach i nie był notowany nawet w pierwszej dziesiątce. Dobrze sprzedał się za to w Meksyku (2,1 mln dolarów), Niemczech (1,6 mln) i Wielkiej Brytanii z Irlandią (1,4 mln).

"Avatar: Ogień i popiół" musiał zadowolić się dopiero czwartą lokatą. Disney podaje jako weekendowe wpływy kwotę 12,2 mln dolarów. Przekłada się to na 1,047 mld dolarów w sumie z zagranicznych rynków. Wraz z Ameryką na koncie widowiska jest 1,439 mld dolarów.

Numerem pięć w naszym zestawieniu jest "Hamnet", który zarobił 6,8 mln dolarów, co daje w sumie 48,8 mln dolarów. Globalnie padła właśnie granica 70 mln dolarów.

Niewiele gorzej wypadł "Samotnik", którego weekendowe wpływy wyniosły 6,6 mln dolarów. Po 10 dniach oznacza to wynik w wysokości 16,8 mln dolarów.

Nasze zestawienie zamyka "Pomoc" z kwotą 5,9 mln dolarów. Film trafił do kilku kolejnych krajów, ale tylko w Wielkiej Brytanii zanotował istotny wyniki - 2,2 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Cheburashka 2$78,0$78,01.01Rosja
2Mana ShankaraVaraprasad Garu $40,4$43,312.01Indie
3Border 2$39,7$42,623.01Indie
428 lat później - Część 2: Świątynia kości (+2)$31,8$56,614.01Wlk. Brytania
5Prostokvashino (-1)$31,2$31,21.01Rosja
6Buratino (-1)$30,2$30,21.01Rosja
790 minut do wolności$26,7$47,521.01USA
8Powrót do Silent Hill$24,2$29,721.01USA
9The Raja Saab $20,4$22,79.01Indie
10Pomoc (NOWOŚĆ)$17,9$53,728.01USA

