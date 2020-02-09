Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" zdetronizowany. Nie uwierzycie, co jest numerem 1

Wydawało się, że "Avatar: Ogień i popiół" na świecie pozostanie numerem jeden aż do czasu chińskiego Nowego Roku. Niespodziewanie stało się inaczej. Szokujące zmiany na podium zaszły w miniony weekend i dla "Avatara: Ogień i popiół" nie było miejsca w pierwszej trójce!
Jeśli jednak myślicie, że to któraś z nowości pokonała widowisko Jamesa Camerona
, to jesteś w błędzie. Nowym numerem jeden - po raz pierwszy w swojej historii - jest ubiegłoroczny film "Pomoc domowa"
. Do zwycięstwa wystarczyło tylko 14,7 mln dolarów
. Filmowi w wywalczeniu pierwszej pozycji pomogła Ameryka Łacińska. Tam obraz wciąż bije na głowę konkurencję. Na przykład w Brazylii był numerem jeden po raz szósty, a wpływy wzrosły o 17% w porównaniu z poprzednim weekendem. Łącznie "Pomoc domowa
"
poza granicami USA ma na koncie 231 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 354,7 mln dolarów.
Zwiastun filmu "Pomoc domowa"
Drugie miejsce należy do jednego z największych hitów 2025 roku, animacji "Zwierzogród 2"
. Film wciąż był w stanie zarobić na świecie 12,8 mln dolarów
. A to oznacza, że zagraniczne wpływy osiągnęły 1,388 mld dolarów i są piątym najlepszym wynikiem w historii hollywoodzkich produkcji. Animacja wyprzedziła właśnie "Avengers: Wojnę bez granic"
, której zagraniczne wpływy wynoszą 1,374 mld. Globalnie "Zwierzogród 2
" ma już 1,8 mld dolarów na koncie.
Na trzecim miejscu wylądował film koncertowy "Stray Kids: The dominATE Experience"
, który zgarnął 13,5 mln dolarów w pięć dni. Szacujemy, że z samego weekendu pochodzi ok. 12,3 mln dolarów
. Na świecie K-pop wciąż święci triumfy, ale u siebie w kraju film przepadł w kinach i nie był notowany nawet w pierwszej dziesiątce. Dobrze sprzedał się za to w Meksyku (2,1 mln dolarów), Niemczech (1,6 mln) i Wielkiej Brytanii z Irlandią (1,4 mln). "Avatar: Ogień i popiół"
musiał zadowolić się dopiero czwartą lokatą. Disney podaje jako weekendowe wpływy kwotę 12,2 mln dolarów
. Przekłada się to na 1,047 mld dolarów w sumie z zagranicznych rynków. Wraz z Ameryką na koncie widowiska jest 1,439 mld dolarów.
Numerem pięć w naszym zestawieniu jest "Hamnet"
, który zarobił 6,8 mln dolarów
, co daje w sumie 48,8 mln dolarów. Globalnie padła właśnie granica 70 mln dolarów.
Niewiele gorzej wypadł "Samotnik"
, którego weekendowe wpływy wyniosły 6,6 mln dolarów
. Po 10 dniach oznacza to wynik w wysokości 16,8 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Pomoc"
z kwotą 5,9 mln dolarów
. Film trafił do kilku kolejnych krajów, ale tylko w Wielkiej Brytanii zanotował istotny wyniki - 2,2 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Cheburashka 2
|$78,0
|$78,0
|1.01
|Rosja
|2
|Mana ShankaraVaraprasad Garu
|$40,4
|$43,3
|12.01
|Indie
|3
|Border 2
|$39,7
|$42,6
|23.01
|Indie
|4
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (+2)
|$31,8
|$56,6
|14.01
|Wlk. Brytania
|5
|Prostokvashino (-1)
|$31,2
|$31,2
|1.01
|Rosja
|6
|Buratino (-1)
|$30,2
|$30,2
|1.01
|Rosja
|7
|90 minut do wolności
|$26,7
|$47,5
|21.01
|USA
|8
|Powrót do Silent Hill
|$24,2
|$29,7
|21.01
|USA
|9
|The Raja Saab
|$20,4
|$22,7
|9.01
|Indie
|10
|Pomoc (NOWOŚĆ)
|$17,9
|$53,7
|28.01
|USA