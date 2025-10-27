Box Office Świat: "Chainsaw Man" niespodziewanym liderem. Inne anime - "Demon Slayer" - na podium kasowych filmów roku

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" może być notowany na naszej liście od września, ale dopiero teraz trafił na sam szczyt zestawienia. Było to możliwe dzięki Sony, które wprowadziło anime do kin w wielu krajach świata.
Film oczywiście wciąż nie znalazł pogromców ani u siebie w ojczyźnie ani w Korei Południowej. Dzięki jednak całej masie premierowych pokazów na świecie weekendowe wpływy podskoczyły do ok. 16,2 mln dolarów
. Przy ogólnej słabości obecnego rynku kinowej dystrybucji to wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca.
To był najlepszy weekendowy wynik "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
w historii filmu. Dzięki niemu globalne wpływy wynoszą już 108 milionów dolarów. Z tego 48 milionów pochodzi z Japonii, a kolejne 19 milionów z Korei Południowej.
Zwiastun filmu "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" "Czarny telefon 2"
ponownie musiał zadowolić się pozycją wicelidera. Po średnim otwarciu film notuje na razie małe spadki, dzięki czemu weekendowe wpływy wyniosły 10,5 mln dolarów
. A to oznacza, że w 74 krajach świata horror zarobił dotąd 31,4 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to już 80,4 mln dolarów.
Nie uległa zmianie także pozycja numer trzy. Tę zajmuje wciąż Paul Thomas Anderson
i jego "Jedna bitwa po drugiej"
. Tym razem na konto filmu wpłynęło 8 milionów dolarów
. To przekłada się na 114,2 mln dolarów w sumie (a 180 mln dolarów wraz z USA).
Na czwartym miejscu debiutuje nowość, romans "Gdyby nie ty"
. Film pojawił się w 43 krajach świata i najlepsze wyniki odnotował w Wielkiej Brytanii (1,8 mln dolarów), Niemczech (1,7 mln), Australii (1,4 mln) oraz w Meksyku (1,3 mln). Szacujemy, że w weekend zarobił ok. 7,7 mln dolarów
. W sumie od środy zgarnął zaś 10 milionów dolarów.
Lider poprzedniego notowania – "Tron: Ares"
– zaliczył bolesny upadek aż na miejsce piąte. Wpływy widowiska Disneya są już raczej symboliczne – 6,3 mln dolarów
. Na razie poza granicami USA film zgarnął ledwie 60 milionów dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymujemy kwotę 123,4 mln dolarów.
Niespodzianką jest obecność na pozycji szóstej nowości z Indii "Thamma"
. Ten komediowy horror z wątkiem romantycznym zarobił w weekend 5,7 mln dolarów
. Jednak premierę miał już we wtorek, więc w sumie zgarnął 13,6 mln dolarów (14,5 mln z USA).
Familijny "Koci domek Gabi: Film"
powoli znika z naszego zestawienia, ale w miniony weekend był jeszcze w stanie zarobić 5,5 mln dolarów
. Produkcja ma na swoim koncie skromne 36,4 mln dolarów. Po doliczeniu zarobków z Ameryki dostajemy 67,6 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka nowość, film biograficzny "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
. Popularność muzyka nie przełożyła się na popularność filmu. Nie pomogła również gwiazda "The Bear
" w obsadzie. Weekendowe wpływy szacujemy na 5,4 mln dolarów
. Od środowej premiery w 28 krajach świata film zarobił 7 milionów dolarów. jedyne lokalne wyniki warte odnotowania to: 1,6 mln dolarów z Wielkiej Brytanii i 1,0 mln dolarów z Niemiec.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$613,8
|$1 037,6
|21.05
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (+2)
|$534,4
|$666,8
|18.07
|Japonia
|4
|Minecraft: Film (-1)
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|5
|Jurassic World: Odrodzenie (-1)
|$528,7
|$868,3
|2.07
|USA
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$440,0
|$629,5
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$373,0
|$636,0
|6.06
|USA