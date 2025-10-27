Newsy Filmy Box office Box Office Świat: "Chainsaw Man" niespodziewanym liderem. Inne anime - "Demon Slayer" - na podium kasowych filmów roku
Box Office Świat: "Chainsaw Man" niespodziewanym liderem. Inne anime - "Demon Slayer" - na podium kasowych filmów roku

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" może być notowany na naszej liście od września, ale dopiero teraz trafił na sam szczyt zestawienia. Było to możliwe dzięki Sony, które wprowadziło anime do kin w wielu krajach świata.

Film oczywiście wciąż nie znalazł pogromców ani u siebie w ojczyźnie ani w Korei Południowej. Dzięki jednak całej masie premierowych pokazów na świecie weekendowe wpływy podskoczyły do ok. 16,2 mln dolarów. Przy ogólnej słabości obecnego rynku kinowej dystrybucji to wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca.

To był najlepszy weekendowy wynik "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" w historii filmu. Dzięki niemu globalne wpływy wynoszą już 108 milionów dolarów. Z tego 48 milionów pochodzi z Japonii, a kolejne 19 milionów z Korei Południowej.

Zwiastun filmu "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"




"Czarny telefon 2" ponownie musiał zadowolić się pozycją wicelidera. Po średnim otwarciu film notuje na razie małe spadki, dzięki czemu weekendowe wpływy wyniosły 10,5 mln dolarów. A to oznacza, że w 74 krajach świata horror zarobił dotąd 31,4 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to już 80,4 mln dolarów.

Nie uległa zmianie także pozycja numer trzy. Tę zajmuje wciąż Paul Thomas Anderson i jego "Jedna bitwa po drugiej". Tym razem na konto filmu wpłynęło 8 milionów dolarów. To przekłada się na 114,2 mln dolarów w sumie (a 180 mln dolarów wraz z USA).

Na czwartym miejscu debiutuje nowość, romans "Gdyby nie ty". Film pojawił się w 43 krajach świata i najlepsze wyniki odnotował w Wielkiej Brytanii (1,8 mln dolarów), Niemczech (1,7 mln), Australii (1,4 mln) oraz w Meksyku (1,3 mln). Szacujemy, że w weekend zarobił ok. 7,7 mln dolarów. W sumie od środy zgarnął zaś 10 milionów dolarów.

Lider poprzedniego notowania – "Tron: Ares" – zaliczył bolesny upadek aż na miejsce piąte. Wpływy widowiska Disneya są już raczej symboliczne – 6,3 mln dolarów. Na razie poza granicami USA film zgarnął ledwie 60 milionów dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymujemy kwotę 123,4 mln dolarów.

Niespodzianką jest obecność na pozycji szóstej nowości z Indii "Thamma". Ten komediowy horror z wątkiem romantycznym zarobił w weekend 5,7 mln dolarów. Jednak premierę miał już we wtorek, więc w sumie zgarnął 13,6 mln dolarów (14,5 mln z USA).

Familijny "Koci domek Gabi: Film" powoli znika z naszego zestawienia, ale w miniony weekend był jeszcze w stanie zarobić 5,5 mln dolarów. Produkcja ma na swoim koncie skromne 36,4 mln dolarów. Po doliczeniu zarobków z Ameryki dostajemy 67,6 mln dolarów.

Nasze zestawienie zamyka nowość, film biograficzny "Springsteen: Ocal mnie od nicości". Popularność muzyka nie przełożyła się na popularność filmu. Nie pomogła również gwiazda "The Bear" w obsadzie. Weekendowe wpływy szacujemy na 5,4 mln dolarów. Od środowej premiery w 28 krajach świata film zarobił 7 milionów dolarów. jedyne lokalne wyniki warte odnotowania to: 1,6 mln dolarów z Wielkiej Brytanii i 1,0 mln dolarów z Niemiec.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Lilo & Stitch $613,8$1 037,621.05USA
3Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (+2)$534,4$666,818.07Japonia
4Minecraft: Film (-1)$534,0$957,92.04USA
5Jurassic World: Odrodzenie (-1)$528,7$868,32.07USA
6Tang Ren Jie Tan an 1900$499,2$499,229.01
Chiny
7F1: Film $440,0$629,525.06USA
8Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $401,4$598,821.05USA
10Jak wytresować smoka$373,0$636,06.06USA

