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Box Office Świat: "Clayface" królem Halloween

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Clayface%22+kr%C3%B3lem+Halloween-169447
Box Office Świat: &quot;Clayface&quot; królem Halloween
źródło: Materiały prasowe
Brak hollywoodzkich premier, jak również dużych nowości na Dalekim Wschodzie, sprawił, że na globalnym rynku kinowym zapanował marazm. Takie warunki sprzyjały horrorowi od DC Studios. "Clayface" utrzymał pozycję lidera, choć wyniki nie są imponujące.

Aktualne szacunki mówią o 12,4 mln dolarów w drugi weekend dla filmu "Clayface". Oznacza to, że po 12 dniach w kinach na świecie obraz zarobił ledwie 38,9 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymamy 83 mln dolarów. Mało jak na film firmowany logiem DC Studios. OK jak na body horror.

Zwiastun filmu "Clayface"




Dzięki popularności w Chinach na drugiej pozycji utrzymał się "Resident Evil". Obraz zgarnął kolejne 7,5 mln dolarów, z czego większość – 4,3 mln dolarów – pochodzi z kin. Globalnie film osiągnął granicę 400 milionów dolarów. To pierwsza produkcja z uniwersum Resident Evil, której udała się ta sztuka.

Podium kompletuje "Inna mamusia". Horror wrócił na naszą listę dzięki premierom w kolejnych krajach europejskich. Choć w zasadzie tylko 1,5 mln dolarów na otwarcie w Niemczech warte jest odnotowania. To wystarczyło, by wywindować weekendowy wynik do 5,5 mln dolarów. Dzięki temu globalne wpływy filmu osiągnęły 100 milionów dolarów (aktualnie 107,4 mln), z czego 55,6 mln pochodzi ze świata.

Na listę powróciło również "W sercu dziczy". Obraz zgarnął 5,2 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 115,9 mln dolarów, globalne – 181 mln.

Pierwszą piątkę zamyka niemiecka komedia "Der perfekte Urlaub" z wynikiem 5 mln dolarów. W sumie na jej koncie jest 15 milionów dolarów, co jest siódmym najlepszym wynikiem wśród tegorocznych niemieckich produkcji.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 560,7$2 519,529.07USA
2Odyseja $1 190,2$1 815,815.07USA
3Toy Story 5 $668,8$1 149,117.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $583,4$1 013,21.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,9$693,529.04USA
8Huan Ying Lai Long Can Guan $355,6$355,68.08Chiny
9Minionki i straszydła (+1)$351,3$534,524.06USA
10Gong fu nv zu (-1)$345,8$345,811.07Chiny

Clayface  (2026)

 Clayface

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

The People v. Gorilla Grodd  (2027)

 The People v. Gorilla Grodd

The Brave and the Bold  (2026)

 The Brave and the Bold

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