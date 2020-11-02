Box Office Świat: "Clayface" królem Halloween

Zwiastun filmu "Clayface"

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



Aktualne szacunki mówią odolarów w drugi weekend dla filmu. Oznacza to, że po 12 dniach w kinach na świecie obraz zarobił ledwie 38,9 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymamy 83 mln dolarów. Mało jak na film firmowany logiem DC Studios. OK jak na body horror.Dzięki popularności w Chinach na drugiej pozycji utrzymał się. Obraz zgarnął kolejne, z czego większość – 4,3 mln dolarów – pochodzi z kin. Globalnie film osiągnął granicęPodium kompletuje. Horror wrócił na naszą listę dzięki premierom w kolejnych krajach europejskich. Choć w zasadzie tylko 1,5 mln dolarów na otwarcie w Niemczech warte jest odnotowania. To wystarczyło, by wywindować weekendowy wynik doDzięki temu globalne wpływy filmu osiągnęły 100 milionów dolarów (aktualnie 107,4 mln), z czego 55,6 mln pochodzi ze świata.Na listę powróciło również. Obraz zgarnął. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 115,9 mln dolarów, globalne – 181 mln.Pierwszą piątkę zamyka niemiecka komediaz wynikiemW sumie na jej koncie jest 15 milionów dolarów, co jest siódmym najlepszym wynikiem wśród tegorocznych niemieckich produkcji.