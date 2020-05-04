Box Office Świat: "Diabeł ubiera się u Prady 2" bije rekordy popularności

O ile w Ameryce "Diabeł ubiera się u Prady 2" sprzedało się zgodnie z oczekiwaniami, o tyle na świecie rozbiło wcześniejsze prognozy w pył. Kina ogarnął prawdziwy szał i wpływy wystrzeliły pod niebiosa. Co jednak ciekawe, nie zaszkodziło to wcale "Michaelowi". Ba, w niektórych krajach był on nawet w stanie pokonać Mirandę i spółkę. "Diabeł ubiera się u Prady 2"
trafił w minionym tygodniu do kin w 51 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na ok. 120,6 mln dolarów
. Ponieważ film zaczął zarabiać już w środę, to w sumie na koncie ma aż 156,6 mln dolarów. Prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 100 milionów. Tym samy jest to drugi najlepszy w tym roku start hollywoodzkiej produkcji
(po "Super Mario Galaxy Film
"). Jest to również najlepsze otwarcie w karierach Meryl Streep i Emily Blunt.
Niespodziewanie najlepszym rynkiem zagranicznym dla filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
okazały się Włochy. W ciągu czterech dni obraz zgarnął tam aż 16,6 mln dolarów. Niewiele gorzej wypadł też w: Brazylii (12,6 mln dolarów), Wyspach Brytyjskich (12,0 mln), Meksyku (11,7 mln) i Australii (9,4 mln). Nawet w Chinach, mimo aż sześciu lokalnych nowości, film zarobił 8,5 mln dolarów.
Tymczasem "Michael"
nie oddaje łatwo pola. W czasie drugiego weekendu muzyczna biografia zgarnęła imponujące 80,9 mln dolarów
. We Francji, Hiszpanii, Holandii, Boliwii, Peru, Ekwadorze i Malezji film cieszy się tak dużą popularnością, że pokonał nawet "Diabła ubierającego się u Prady 2
". We Francji film zgarnął kolejne 9,2 mln dolarów. W Wielkiej Brytanii 8,2 mln, w Meksyku 5,7 mln, we Włoszech 5,5, a w Niemczech 5,1 mln dolarów.
Po 12 dniach zagraniczne wpływy wynoszą już 240 milionów dolarów. Wraz z USA daje to prawie 424 mln dolarów. Chciałoby się powiedzieć, że jest to jeden z największych hitów Lionsgate'u w historii, ale trzeba pamiętać, że na większości zagranicznych rynków dystrybutorem jest Universal.
A skoro już mowa o Universal Pictures i jego filmach, to na podium wciąż trzyma się "Super Mario Galaxy Film"
. Miesiąc po swojej premierze film nadal notuje imponujące zarobki. W ten weekend wyniosły ona 31,5 mln dolarów
. Dzieje się tak za sprawą Dalekiego Wschodu. Animacja dopiero przed tygodniem zadebiutowała w Japonii, a teraz pojawiła się w kinach w Korei Południowej. W Japonii w czasie drugiego weekendu film zgarnął 6,3 mln dolarów i pokonał "Pradę 2
" w walce o pierwsze miejsce. Z kolei w Korei Południowej w ciągu pierwszych pięciu dni zarobił 4,5 mln dolarów.
W tym tygodniu "Super Mario Galaxy Film"
pokona dwie ważne granice. Osiągnie pół miliarda wpływów na zagranicznych rynkach, zaś globalnie padnie 900 milionów dolarów.
Dzień Pracy to wysyp premier w Chinach. Kilka z nich zanotowało całkiem dobre wyniki. Niespodziewanie najlepszym debiutantem okazał się kryminał "Xiao shi de ren"
(Vanishing Point). Film zarobił na dzień dobry aż 24,2 mln dolarów
Typowany na chiński numer jeden thriller "Han zhan 1994"
(Cold War 1994) sprzedał się jednak niewiele gorzej. Jego otwarcie wyniosło 21,2 mln dolarów
Numerem sześć w naszym zestawieniu jest "Projekt Hail Mary"
. Kinowa przygoda widowiska powoli dobiega końca. Tym razem film zarobił 7,4 mln dolarów
. To oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą 320 mln dolarów, a globalne 638,4 mln.
Na miejscu siódmym wylądowała trzecia z chińskich nowości, dramat o nieuleczalnie chorych pacjentach "10 Jian Gan Si Dui"
(Being Towards Death). W czasie pierwszego weekendu film zarobił 7 milionów dolarów
Z miejsca trzeciego na ósme spadł horror "Mumia. Film Lee Cronina"
. Obraz zgarnął 6,6 mln dolarów
, co przekłada się na łączną kwotę 52,6 mln dolarów. Po dodaniu wpływów z Ameryki otrzymamy 80 milionów dolarów.
Numerem dziewięć jest nowość z Indii, szpiegowski thriller "Patriot"
. Obraz na dzień dobry zarobił 6,5 mln dolarów
Pierwszą dziesiątkę zamyka jeszcze jedna premiera z Chin - "Gei A Ma de Qing Shu"
(Dear You). Dramat obyczajowy zarobił na otwarcie 6,1 mln dolarów
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$639,6
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$491,5
|$894,2
|1.04
|USA
|3
|Projekt Hail Mary
|$320,1
|$638,4
|18.03
|USA
|4
|Michael (+6)
|$240,1
|$423,9
|22.02
|USA
|5
|Biao ren (-1)
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|6
|Hopnięci (-1)
|$206,0
|$370,2
|4.03
|USA
|7
|Jing Zhe Wu Sheng (-1)
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|8
|Dhurandhar: The Revenge (-1)
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie
|9
|Wichrowe wzgórza (-1)
|$157,7
|$241,7
|11.02
|USA
|10
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (NOWOŚĆ)
|$156,6
|$233,6
|29.04
|USA