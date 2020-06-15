Box Office Świat: "Dzień objawienia" Spielberga najlepszym filmem weekendu

Podobnie jak w Ameryce, także i na świecie "Dzień objawienia" Stevena Spielberga poradził sobie lepiej, niż się tego spodziewano przed premierą filmu. Mimo to wyniki otwarcia nie są tak spektakularne, jak wielu innych tegorocznych premier.
Obecnie szacujemy, że "Dzień objawienia"
zarobił w weekend 37,7 mln dolarów
. To rzecz jasna wystarczyło, by film znalazł się na szczycie weekendowego box office'u. Ponieważ zaczął zarabiać już w środę, to w sumie na jego koncie jest nie mniej niż 48,9 mln dolarów. A to oznacza globalne otwarcie na poziomie 93 mln dolarów. Prognozy mówiły o wyniku w okolicach 65 mln dolarów. "Dzień objawienia"
najlepiej poradził sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie zgarnął 7,6 mln dolarów. Z Niemiec pochodzi 3,9 mln dolarów, z Chin 3,0 mln, Francji i Australii po 2,9 mln, a z Brazylii i Hiszpanii po 2,7 mln. W Polsce film zarobił 978 tysięcy dolarów.
Zwiastun filmu "Dzień Objawienia"
Lider poprzednie zestawienia musiał więc zadowolić się drugą pozycją w tym tygodniu. "Straszny film"
jednak poradził sobie zaskakująco dobrze w czasie drugiego weekendu. Szacunki mówią o wyniku w okolicach 22,5 mln dolarów.
To oznacza, że łącznie komedia zgarnęła już 88 milionów dolarów. Zaś w raz z Ameryką daje to 173 mln dolarów.
Tym samym wystarczyło zaledwie 12 dni, by nowy "Straszny film"
stał się globalnie trzecią najbardziej kasową częścią cyklu. Lepiej sprzedały się tylko: "Straszny film
" z 2000 roku (277,2 mln dolarów) i "Straszny film 4
" (178,7 mln dolarów).
Z ósmego miejsca na drugie wskoczył "Michael"
. Było to możliwe dzięki premierze w Japonii. Tak, tam dopiero teraz do kin trafiła biografia Michaela Jacksona
i z miejsca stała się przebojem zgarniając 6,7 mln dolarów. W tym roku jest to najlepszy start dla zagranicznego filmu w tym kraju. Dzięki temu weekendowe wpływy wzrosły do 17 milionów dolarów
.
Wygląda więc na to, że już w tym tygodniu "Michael" wyprzedzi "Super Mario Galaxy Film" i stanie się najbardziej kasową hollywoodzką premierą tego roku.
Obecnie bowiem traci do animacji tylko 3,6 mln dolarów. Globalnie film pokonał właśnie "Bohemian Rhapsody
" i stał się najbardziej kasową muzyczną biografią w historii. Za oba filmy odpowiada ten sam producent - Graham King.
Z miejsca piątego na trzecie awansowała z kolei "Obsesja"
. Horror wciąż produkuje mocne wyniki w box offisie. Tylko w weekend zarobił 15,1 mln dolarów
. Zagraniczne wpływy filmu w tym tygodniu przekroczą 100 milionów dolarów (obecnie 98,1 mln). Globalnie jest już blisko 300 milionów dolarów (aktualnie 286,5 mln dolarów).
Na czwartym miejscu znalazła się nowość z Hongkongu "The Furious".
Co ciekawe, u siebie w kraju film zajął drugie miejsce przegrywając z filmem Spielberga
. Wysoką pozycję w naszym zestawieniu zawdzięcza premierze w Chinach, gdzie z wynikiem 14 mln dolarów był numerem jeden. W sumie na otwarcie "The Furious"
zarobił co najmniej 14,4 mln dolarów
.
I pozostajemy w Chinach, gdzie wciąż trwa szaleństwo na "Gei A Ma de Qing Shu"
(Dear You). Film właśnie zanotował drugi najlepszy wynik siódmego weekendu - 9,0 mln dolarów
. Łącznie ma już na koncie 256,5 mln dolarów. W Chinach wygląda na to, że będzie to największa box-office'owa niespodzianka tego roku, porównywalna do "Obsesji
" w Ameryce.
Szóste miejsce należy do widowiska fantasty "Władcy Wszechświata"
. Po rozczarowującym otwarciu film szybko traci widzów i w czasie drugiego weekendu był w stanie zarobić tylko 8,4 mln dolarów
. To przekłada się na łączną kwotę w wysokości 39,4 mln dolarów (88,1 mln wraz z USA).
Nasze zestawienie zamyka widowisko "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
, które także szybko znika z weekendowych zestawień box office'u. Tym razem film zarobił 7,1 mln dolarów
. Aktualnie daje to 150 mln dolarów. Biorąc pod uwagę nadchodzące premiery wydaje się już niemal pewne, że pierwsze kinowe Gwiezdne Wojny
od siedmiu lat nawet przez chwilę nie znajdą się na liście Top 10 najbardziej kasowych premier tego roku.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$639,6
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$573,1
|$1 002,4
|1.04
|USA
|3
|Michael
|$569,5
|$932,3
|22.02
|USA
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$458,1
|$675,9
|29.04
|USA
|5
|Projekt Hail Mary
|$337,8
|$681,4
|18.03
|USA
|6
|Gei A Ma de Qing Shu
|$256,5
|$256,5
|30.04
|Chiny
|7
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|8
|Hopnięci
|$206,0
|$372,0
|4.03
|USA
|9
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|10
|Dhurandhar: The Revenge
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie