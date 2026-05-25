Box Office Świat: "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" wygrywa rzutem na taśmę

O ile w Ameryce "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" został przyjęty lepiej niż to prognozowano, o tyle na świecie sprzedał się w zasadzie dokładnie tak, jak się tego spodziewało. A to oznacza, że zajęcie pierwszego miejsca nie przyszło widowisku Lucasfilm łatwo. A wszystko przez chiński fenomen, który wciąż łamie wszystkie box office'owe prawa.
Ostatecznie jednak to "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
jest numerem jeden naszego zestawienia. Szacujemy, że w weekend widowisko zarobiło około 48,5 mln dolarów
. Oczywiście film zaczął zarabiać już wcześniej. Na koniec tygodnia ma więc na koncie co najmniej 63 mln dolarów. Kwota ta zapewne jest wzrośnie, bo w Ameryce jest dziś dzień wolny, więc dane nie są jeszcze w pełni zweryfikowane.
Oznacza to, że na świecie "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
sprzedał się minimalnie słabiej od filmu Lucasfilm sprzed ośmiu lat "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie
", który zakończył pierwszy tydzień w kinach na świecie z kwotą 65 milionów dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że nowy film kosztował zaledwie połowę tego, co "Han Solo
".
Najlepszymi rynkami dla filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
okazały się: Wielka Brytania (7,1 mln dolarów), Niemcy (6,5 mln), Chiny (5,3 mln), Japonia (4,9 mln) oraz Australia (4,6 mln). Wraz z Ameryką widowisko zarobił już 145 milionów dolarów.
Zwiastun "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
Tymczasem w Chinach nie słabnie szaleństwo na punkcie filmu "Gei A Ma de Qing Shu"
(Dear You). Po tym, jak tydzień temu w weekend obraz podwoił swoje łączne wpływy, zainteresowanie widzów wciąż rośnie, choć już nie tak spektakularnie. Tym razem wpływy zwiększyły się "tylko" o 10% i wyniosły 45,5 mln dolarów
. Po 26 dniach w kinach obraz zarobił już 158,3 mln dolarów niespodziewanie stając się czwartą najbardziej kasową chińską premierą tego roku. Cztery tygodnie temu nikt tego nie przewidywał.
Podium kompletuje "Michael"
. Muzyczna biografia wciąż trzyma się mocno i w miniony weekend zarobiła 28,5 mln dolarów
. Obraz walczy więc o wpływy w wysokości pół miliarda na świecie (na razie ma 468 milionów) i 800 milionów globalnie (ma już 782 mln, więc jest to jedynie kwestia czasu). "Diabeł ubiera się u Prady 2"
też radzi sobie całkiem dobrze. Weekendowe wpływy wyniosły ok. 21,2 mln dolarów
. Tym samym wpływy filmu na świecie przekroczyły właśnie pułap 400 milionów dolarów (obecnie 408 mln), zaś globalnie - 600 milionów (aktualnie 604 mln).
Kolejne dwie pozycje przypadły nowościom z Azji. W Indiach świetnie poradził sobie kryminał "Drishyam 3"
. Weekendowe zarobki wyniosły 10,4 mln dolarów
, co w sumie daje 13,2 mln dolarów.
Z kolei mocny start w Korei Południowej zaliczył nowy film o zombie twórcy "Zombie express
". "Gunche"
(Colony) w weekend zgarnął 9,4 mln dolarów
, a od środy 10,9 mln dolarów.
Podobnie jak w USA, "Obsesja"
zalicza na świecie lepszy wynik niż na otwarcie przed tygodniem. Było to możliwe dzięki pojawieniu się w kolejnych 12 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na 8,2 mln dolarów
. Oznacza to, że na świecie film zarobił już 21,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką - 73,9 mln dolarów. Nieźle, jak na film o budżecie 750 tysięcy dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Sprawiedliwość owiec"
, która zarobiła w weekend 5,6 mln dolarów
. Kryminalna komedia ma już na koncie 38,7 mln dolarów (82,2 mln wraz z USA).
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$639,6
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$555,8
|$980,3
|1.04
|USA
|3
|Michael
|$468,1
|$782,4
|22.02
|USA
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$408,0
|$604,1
|29.04
|USA
|5
|Projekt Hail Mary
|$335,4
|$675,8
|18.03
|USA
|6
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|7
|Hopnięci
|$206,0
|$371,7
|4.03
|USA
|8
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|9
|Dhurandhar: The Revenge
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie
|10
|Gei A Ma de Qing Shu (NOWOŚĆ)
|$158,3
|$158,3
|30.04
|Chiny