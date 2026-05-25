Box Office Świat: "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" wygrywa rzutem na taśmę
Reddit, Variety / autor: /
O ile w Ameryce "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" został przyjęty lepiej niż to prognozowano, o tyle na świecie sprzedał się w zasadzie dokładnie tak, jak się tego spodziewało. A to oznacza, że zajęcie pierwszego miejsca nie przyszło widowisku Lucasfilm łatwo. A wszystko przez chiński fenomen, który wciąż łamie wszystkie box office'owe prawa.

Ostatecznie jednak to "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" jest numerem jeden naszego zestawienia. Szacujemy, że w weekend widowisko zarobiło około 48,5 mln dolarów. Oczywiście film zaczął zarabiać już wcześniej. Na koniec tygodnia ma więc na koncie co najmniej 63 mln dolarów. Kwota ta zapewne jest wzrośnie, bo w Ameryce jest dziś dzień wolny, więc dane nie są jeszcze w pełni zweryfikowane.

Oznacza to, że na świecie "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" sprzedał się minimalnie słabiej od filmu Lucasfilm sprzed ośmiu lat "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie", który zakończył pierwszy tydzień w kinach na świecie z kwotą 65 milionów dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że nowy film kosztował zaledwie połowę tego, co "Han Solo".

Najlepszymi rynkami dla filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" okazały się: Wielka Brytania (7,1 mln dolarów), Niemcy (6,5 mln), Chiny (5,3 mln), Japonia (4,9 mln) oraz Australia (4,6 mln). Wraz z Ameryką widowisko zarobił już 145 milionów dolarów.

Tymczasem w Chinach nie słabnie szaleństwo na punkcie filmu "Gei A Ma de Qing Shu" (Dear You). Po tym, jak tydzień temu w weekend obraz podwoił swoje łączne wpływy, zainteresowanie widzów wciąż rośnie, choć już nie tak spektakularnie. Tym razem wpływy zwiększyły się "tylko" o 10% i wyniosły 45,5 mln dolarów. Po 26 dniach w kinach obraz zarobił już 158,3 mln dolarów niespodziewanie stając się czwartą najbardziej kasową chińską premierą tego roku. Cztery tygodnie temu nikt tego nie przewidywał.

Podium kompletuje "Michael". Muzyczna biografia wciąż trzyma się mocno i w miniony weekend zarobiła 28,5 mln dolarów. Obraz walczy więc o wpływy w wysokości pół miliarda na świecie (na razie ma 468 milionów) i 800 milionów globalnie (ma już 782 mln, więc jest to jedynie kwestia czasu).

"Diabeł ubiera się u Prady 2" też radzi sobie całkiem dobrze. Weekendowe wpływy wyniosły ok. 21,2 mln dolarów. Tym samym wpływy filmu na świecie przekroczyły właśnie pułap 400 milionów dolarów (obecnie 408 mln), zaś globalnie - 600 milionów (aktualnie 604 mln).

Kolejne dwie pozycje przypadły nowościom z Azji. W Indiach świetnie poradził sobie kryminał "Drishyam 3". Weekendowe zarobki wyniosły 10,4 mln dolarów, co w sumie daje 13,2 mln dolarów.

Z kolei mocny start w Korei Południowej zaliczył nowy film o zombie twórcy "Zombie express". "Gunche" (Colony) w weekend zgarnął 9,4 mln dolarów, a od środy 10,9 mln dolarów.

Podobnie jak w USA, "Obsesja" zalicza na świecie lepszy wynik niż na otwarcie przed tygodniem. Było to możliwe dzięki pojawieniu się w kolejnych 12 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na 8,2 mln dolarów. Oznacza to, że na świecie film zarobił już 21,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką - 73,9 mln dolarów. Nieźle, jak na film o budżecie 750 tysięcy dolarów.

Nasze zestawienie zamyka "Sprawiedliwość owiec", która zarobiła w weekend 5,6 mln dolarów. Kryminalna komedia ma już na koncie 38,7 mln dolarów (82,2 mln wraz z USA).

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$639,6$639,617.02Chiny
2Super Mario Galaxy Film  $555,8$980,31.04USA
3Michael $468,1$782,422.02USA
4Diabeł ubiera się u Prady 2 $408,0$604,129.04USA
5Projekt Hail Mary $335,4$675,818.03USA
6Biao ren $209,4$210,917.02Chiny
7Hopnięci $206,0$371,74.03USA
8Jing Zhe Wu Sheng $195,8$196,117.02Chiny
9Dhurandhar: The Revenge $161,3$188,719.03Indie
10Gei A Ma de Qing Shu (NOWOŚĆ)$158,3$158,330.04Chiny

