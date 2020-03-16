Box Office Świat: "Hopnięci" Pixara dominują

Box Office Świat: &quot;Hopnięci&quot; Pixara dominują
Pixar korzysta z braku realnej konkurencji i podbija świat. "Hopnięci" bez problemu utrzymali pozycję lidera, a wpływy spadły zaledwie o 10%.

Według aktualnych szacunków "Hopnięci" zarobili 31 mln dolarów w czasie drugiego weekendu. Tak wysoki wynik możliwy był dzięki świetnej frekwencji w Niemczech, gdzie wpływy wzrosły o 38% i w Meksyku, gdzie spadły zaledwie o 3%. Pomogła też premiera w Japonii. Tam film zarobił 2,4 mln dolarów.

Po 10 dniach "Hopnięci" są już najbardziej kasową amerykańską animacją pokonując "Wielką małą kozę". Zagraniczne wpływy filmu wynoszą 77,9 mln dolarów, a globalne 164,7 mln.

Na drugim miejscu utrzymał się "Fei Chi Ren Sheng 3" (Pegasus 3). Film jeszcze przed weekendem został pierwszą premierą tego roku z wpływami w wysokości 600 milionów dolarów. W weekend obraz zgarnął kolejne 11,3 mln dolarów.

Podium kompletuje "Krzyk 7", czyli tu też nic nie zmieniło się w porównaniu z poprzednim weekendem. W utrzymaniu trzeciej pozycji pomogły dobre wyniki we Francji (1,3 mln dolarów) i Niemczech (prawie milion dolarów). W sumie w weekend slasher zgarnął 9,4 mln dolarów, co przekłada się na 70,4 mln dolarów na świecie i 176,9 mln wraz z Ameryką. To czyni z niego najbardziej kasową część cyklu.

Fantastycznie radzi sobie w kinach koreański "Wanggwa saneun namja" (The King's Warden). Film znów awansował, tym razem z piątego na czwarte miejsce zarabiając 8,2 mln dolarów. W Korei Południowej właśnie padła granica 13 milionów sprzedanych biletów, co czyni z filmu siódmy najbardziej kasowy film w tamtejszych kinach w historii.

Na piątym miejscu wylądowała największa nowość tygodnia, hiszpańska komedia "Torrente Presidente". To szósta część popularnego cyklu. Film zgarnął na otwarcie 8 milionów dolarów. W lokalnej walucie jest to najlepsze otwarcie hiszpańskiego filmu od 2011 roku, kiedy to do kin trafiła część czwarta cyklu o Torrente.

"Wielka mała koza" może nie wytrzymuje tempa narzuconego przez nowość Pixara, co jednak wcale nie znaczy, że przestała się sprzedawać. W minionym tygodniu animacja trafiła do kin w Chinach (gdzie zarobiła 3,3 mln dolarów) oraz w Australii (3,2 mln w pięć dni, plus pokazy przedpremierowe). Weekendowe wpływy szacujemy na 7,8 mln dolarów. W sumie poza granicami USA produkcja Sony zarobiła 72,2 mln dolarów. Wraz z rynkiem amerykańskim daje to prawie 163 mln dolarów.

Kolejną nowością w naszym zestawieniu jest hollywoodzka produkcja "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam". Film zadebiutował w 56 krajach świata. Weekendowe wpływy szacujemy na 7,7 mln dolarów. Od premiery w środę zarobił zaś co najmniej 10 milionów dolarów. Najlepszy start zanotował w: Niemczech (2,5 mln dolarów), Wielkiej Brytanii i Irlandii (1,5 mln) oraz Australii (1,3 mln).

Numerem osiem jest "Biao ren" (Blades of the Guardians). W weekend zarobił już tylko 6 milionów dolarów. Jednak dla filmu ważne jest inne wydarzenie. Z pomocą kilku rynków zewnętrznych "Biao ren" został drugą premierą tego roku, której wpływy osiągnęły 200 milionów dolarów na świecie (bez uwzględniania USA).

Na dziewiątej lokacie znajdują się "Wichrowe wzgórza", które także zarobiły 6 milionów dolarów. Potrzebowały jednak do tego kin z dużo większej liczby krajów. Jest to wciąż jedyny amerykański film z tego roku, który poza granicami USA zarobił co najmniej 100 milionów dolarów, a globalnie ponad 200 milionów.

Pierwszą dziesiątkę zamyka nowość z Japonii "Gōruden Kamui: Abashiri Kangoku Shūgeki Hen" (Golden Kamuy: Attack on Abashiri Prison). Aktorska ekranizacja popularnej mangi zarobiła na otwarcie 5 milionów dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$613,8$613,817.02Chiny
2Biao ren $200,3$201,817.02Chiny
3Jing Zhe Wu Sheng $187,5$187,817.02Chiny
4Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong $150,5$150,517.02Chiny
5Wichrowe wzgórza$144,5$226,411.02USA
6Wanggwa saneun namja (+1)$87,8$90,24.02Korea Pd.
7Cheburashka 2 (-1)$80,8$80,81.01Rosja
8Hopnięci (NOWOŚĆ)$77,9$164,74.03USA
9Wielka mała koza (-1)$72,2$162,811.02USA
10Krzyk 7 (-1)$70,4$176,925.02USA

