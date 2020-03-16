Box Office Świat: "Hopnięci" Pixara dominują

Pixar korzysta z braku realnej konkurencji i podbija świat. "Hopnięci" bez problemu utrzymali pozycję lidera, a wpływy spadły zaledwie o 10%.
Według aktualnych szacunków "Hopnięci"
zarobili 31 mln dolarów
w czasie drugiego weekendu. Tak wysoki wynik możliwy był dzięki świetnej frekwencji w Niemczech, gdzie wpływy wzrosły o 38% i w Meksyku, gdzie spadły zaledwie o 3%. Pomogła też premiera w Japonii. Tam film zarobił 2,4 mln dolarów.
Po 10 dniach "Hopnięci"
są już najbardziej kasową amerykańską animacją pokonując "Wielką małą kozę
". Zagraniczne wpływy filmu wynoszą 77,9 mln dolarów, a globalne 164,7 mln.
Na drugim miejscu utrzymał się "Fei Chi Ren Sheng 3"
(Pegasus 3). Film jeszcze przed weekendem został pierwszą premierą tego roku z wpływami w wysokości 600 milionów dolarów
. W weekend obraz zgarnął kolejne 11,3 mln dolarów
.
Podium kompletuje "Krzyk 7"
, czyli tu też nic nie zmieniło się w porównaniu z poprzednim weekendem. W utrzymaniu trzeciej pozycji pomogły dobre wyniki we Francji (1,3 mln dolarów) i Niemczech (prawie milion dolarów). W sumie w weekend slasher zgarnął 9,4 mln dolarów
, co przekłada się na 70,4 mln dolarów na świecie i 176,9 mln wraz z Ameryką. To czyni z niego najbardziej kasową część cyklu.
Fantastycznie radzi sobie w kinach koreański "Wanggwa saneun namja"
(The King's Warden). Film znów awansował, tym razem z piątego na czwarte miejsce zarabiając 8,2 mln dolarów
. W Korei Południowej właśnie padła granica 13 milionów sprzedanych biletów, co czyni z filmu siódmy najbardziej kasowy film w tamtejszych kinach w historii
.
Na piątym miejscu wylądowała największa nowość tygodnia, hiszpańska komedia "Torrente Presidente"
. To szósta część popularnego cyklu. Film zgarnął na otwarcie 8 milionów dolarów
. W lokalnej walucie jest to najlepsze otwarcie hiszpańskiego filmu od 2011 roku, kiedy to do kin trafiła część czwarta cyklu o Torrente.
"Wielka mała koza"
może nie wytrzymuje tempa narzuconego przez nowość Pixara, co jednak wcale nie znaczy, że przestała się sprzedawać. W minionym tygodniu animacja trafiła do kin w Chinach (gdzie zarobiła 3,3 mln dolarów) oraz w Australii (3,2 mln w pięć dni, plus pokazy przedpremierowe). Weekendowe wpływy szacujemy na 7,8 mln dolarów
. W sumie poza granicami USA produkcja Sony zarobiła 72,2 mln dolarów. Wraz z rynkiem amerykańskim daje to prawie 163 mln dolarów.
Kolejną nowością w naszym zestawieniu jest hollywoodzka produkcja "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam"
. Film zadebiutował w 56 krajach świata. Weekendowe wpływy szacujemy na 7,7 mln dolarów
. Od premiery w środę zarobił zaś co najmniej 10 milionów dolarów. Najlepszy start zanotował w: Niemczech (2,5 mln dolarów), Wielkiej Brytanii i Irlandii (1,5 mln) oraz Australii (1,3 mln).
Numerem osiem jest "Biao ren"
(Blades of the Guardians). W weekend zarobił już tylko 6 milionów dolarów
. Jednak dla filmu ważne jest inne wydarzenie. Z pomocą kilku rynków zewnętrznych "Biao ren
" został drugą premierą tego roku, której wpływy osiągnęły 200 milionów dolarów na świecie (bez uwzględniania USA).
Na dziewiątej lokacie znajdują się "Wichrowe wzgórza"
, które także zarobiły 6 milionów dolarów
. Potrzebowały jednak do tego kin z dużo większej liczby krajów. Jest to wciąż jedyny amerykański film z tego roku, który poza granicami USA zarobił co najmniej 100 milionów dolarów, a globalnie ponad 200 milionów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka nowość z Japonii "Gōruden Kamui: Abashiri Kangoku Shūgeki Hen"
(Golden Kamuy: Attack on Abashiri Prison). Aktorska ekranizacja popularnej mangi zarobiła na otwarcie 5 milionów dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$613,8
|$613,8
|17.02
|Chiny
|2
|Biao ren
|$200,3
|$201,8
|17.02
|Chiny
|3
|Jing Zhe Wu Sheng
|$187,5
|$187,8
|17.02
|Chiny
|4
|Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
|$150,5
|$150,5
|17.02
|Chiny
|5
|Wichrowe wzgórza
|$144,5
|$226,4
|11.02
|USA
|6
|Wanggwa saneun namja (+1)
|$87,8
|$90,2
|4.02
|Korea Pd.
|7
|Cheburashka 2 (-1)
|$80,8
|$80,8
|1.01
|Rosja
|8
|Hopnięci (NOWOŚĆ)
|$77,9
|$164,7
|4.03
|USA
|9
|Wielka mała koza (-1)
|$72,2
|$162,8
|11.02
|USA
|10
|Krzyk 7 (-1)
|$70,4
|$176,9
|25.02
|USA