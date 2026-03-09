Box Office Świat: "Hopnięci" lepsi od chińskich rajdowców

Dominacja chińskiego widowiska "Pegasus 3" wreszcie dobiegła końca. Zmiana warty dokonała się za sprawą animacji Pixara "Hopnięci", która trafiła do 40 krajów świata. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ"Hopnięci"
zdominowali rynek globalnie, jednak lokalnie Pixar nie wszędzie triumfował. W Korei Południowej wielki tamtejszy hit w czasie 7. weekendu sprzedał się pięciokrotnie lepiej, w Belgii był numerem dwa, a w Indiach zajął dopiero czwarte miejsce.
Ogólnie jednak "Hopnięci"
z łatwością wygrali weekend zgarniając co najmniej 33,2 mln dolarów
. Od premiery w środę na konto animacji trafiły przynajmniej 42 mln dolarów. Z tego 1,0 mln dolarów pochodzi z Polski
. Najlepszymi rynkami były: Wielka Brytania (6,4 mln dolarów), Meksyk (3,7 mln), Francja (3,6 mln), Niemcy (3,5 mln) oraz Hiszpania (2,8 mln).
(Pegasus 3) przestał być numerem jeden naszego zestawienia, co wcale nie znaczy, że przestał się oglądać. W miniony weekend zgarnął kolejne 24,5 mln dolarów
i zapewne w poniedziałek, najpóźniej we wtorek, stanie się pierwszą premierą 2026 roku z wpływami w wysokości co najmniej 600 milionów dolarów
. W lokalnej walucie jest to już 11. najbardziej kasowy film w historii Chin.
Na miejscu trzecim wylądował "Krzyk 7"
, który tym samym spadł oczko w dół. Slasher na świecie radzi sobie dużo lepiej niż w Ameryce, choć trzeba też wziąć uwagę, że startował z dużo niższego pułapu. Ogólnie spadki były jednak nieporównywalnie mniejsze i film zarobił 15,6 mln dolarów
. A to oznacza, że po 10 dniach na koncie slashera znajduje się 56,1 mln dolarów, a wraz z Ameryką 149,5 mln dolarów.
Numerem cztery w naszym rankingu jest "Biao ren"
(Blades of the Guardians). Film zaczyna tracić tempo i w miniony weekend zarobił już tylko 11,8 mln dolarów
. Mimo to granica 200 milionów dolarów powinna paść. Być może nastąpi to już za tydzień.
Tymczasem nie przestaje zaskakiwać koreański "Wanggwa saneun namja"
(The King's Warden). Film awansował z miejsca siódmego na piąte po tym, jak wpływy niemal w ogóle nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego weekendu. Tym razem zarobki wyniosły 11,4 mln dolarów
, co przekłada się na łączne wpływy w wysokości prawie 75 milionów dolarów. Pod względem sprzedanych biletów film właśnie wskoczył do pierwszej dwudziestki największych kasowych hitów w historii Korei Południowej. "Jing Zhe Wu Sheng"
(Silent Awakenings) zahamował tempo spadków i tym razem zdołał zarobić 9,6 mln dolarów
. Łącznie daje to prawie 180 milionów dolarów. Granica 200 milionów dolarów jest więc wciąż w zasięgu tytułu.
Tymczasem 200 milionów dolarów globalnie osiągnęły właśnie "Wichrowe wzgórza"
. To pierwsza amerykańska premiera roku, której udała się ta sztuka. Zagraniczne wpływy wynoszą 134,9 mln dolarów, z tego 8,7 mln dolarów
pochodzi z minionego weekendu.
Nasze zestawienie zamyka "Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong"
(Boonie Bears: The Hidden Protector). Chińska animacja zarobiła w weekend 5 milionów dolarów
. Dzięki temu łączne wpływy wzrosły do 147,5 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$595,0
|$595,0
|17.02
|Chiny
|2
|Biao ren
|$189,6
|$191,0
|17.02
|Chiny
|3
|Jing Zhe Wu Sheng
|$179,4
|$179,7
|17.02
|Chiny
|4
|Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
|$147,5
|$147,5
|17.02
|Chiny
|5
|Wichrowe wzgórza
|$134,9
|$213,7
|11.02
|USA
|6
|Cheburashka 2
|$80,8
|$80,8
|1.01
|Rosja
|7
|Wanggwa saneun namja (+1)
|$74,8
|$74,8
|4.02
|Korea Pd.
|8
|Wielka mała koza (-1)
|$62,5
|$146,3
|11.02
|USA
|9
|Krzyk 7 (NOWOŚĆ)
|$56,1
|$149,5
|25.02
|USA
|10
|Marsupilami
|$45,0
|$45,0
|4.02
|Francja