Box Office Świat: "Hopnięci" lepsi od chińskich rajdowców

zdominowali rynek globalnie, jednak lokalnie Pixar nie wszędzie triumfował. W Korei Południowej wielki tamtejszy hit w czasie 7. weekendu sprzedał się pięciokrotnie lepiej, w Belgii był numerem dwa, a w Indiach zajął dopiero czwarte miejsce.Ogólnie jednakz łatwością wygrali weekend zgarniając co najmniej. Od premiery w środę na konto animacji trafiły przynajmniej 42 mln dolarów. Z tego. Najlepszymi rynkami były: Wielka Brytania (6,4 mln dolarów), Meksyk (3,7 mln), Francja (3,6 mln), Niemcy (3,5 mln) oraz Hiszpania (2,8 mln).(Pegasus 3) przestał być numerem jeden naszego zestawienia, co wcale nie znaczy, że przestał się oglądać. W miniony weekend zgarnął kolejnei zapewne w poniedziałek, najpóźniej we wtorek,. W lokalnej walucie jest to już 11. najbardziej kasowy film w historii Chin.Na miejscu trzecim wylądował, który tym samym spadł oczko w dół. Slasher na świecie radzi sobie dużo lepiej niż w Ameryce, choć trzeba też wziąć uwagę, że startował z dużo niższego pułapu. Ogólnie spadki były jednak nieporównywalnie mniejsze i film zarobił. A to oznacza, że po 10 dniach na koncie slashera znajduje się 56,1 mln dolarów, a wraz z Ameryką 149,5 mln dolarów.Numerem cztery w naszym rankingu jest(Blades of the Guardians). Film zaczyna tracić tempo i w miniony weekend zarobił już tylko. Mimo to granica 200 milionów dolarów powinna paść. Być może nastąpi to już za tydzień.Tymczasem nie przestaje zaskakiwać koreański(The King's Warden). Film awansował z miejsca siódmego na piąte po tym, jak wpływy niemal w ogóle nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego weekendu. Tym razem zarobki wyniosły, co przekłada się na łączne wpływy w wysokości prawie 75 milionów dolarów. Pod względem sprzedanych biletów film właśnie wskoczył do pierwszej dwudziestki największych kasowych hitów w historii Korei Południowej.(Silent Awakenings) zahamował tempo spadków i tym razem zdołał zarobić. Łącznie daje to prawie 180 milionów dolarów. Granica 200 milionów dolarów jest więc wciąż w zasięgu tytułu.Tymczasem 200 milionów dolarów globalnie osiągnęły właśnie. To pierwsza amerykańska premiera roku, której udała się ta sztuka. Zagraniczne wpływy wynoszą 134,9 mln dolarów, z tegopochodzi z minionego weekendu.Nasze zestawienie zamyka(Boonie Bears: The Hidden Protector). Chińska animacja zarobiła w weekend. Dzięki temu łączne wpływy wzrosły do 147,5 mln dolarów.