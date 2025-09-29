Newsy Filmy Box office Box Office Świat: "Jedna bitwa po drugiej" zaskakuje. Pokonuje filmy z Chin i Japonii
Los uśmiechnął się do Warner Bros. i ku zaskoczeniu niemal wszystkich to "Jedna bitwa po drugiej" jest numerem jeden światowego box office'u. Pomogło mu złe przyjęcie chińskiego dramatu oraz radykalny frontloader z Indii, który połowę swoich wpływów zgarnął w czwartek.

Ponieważ Paul Thomas Anderson nigdy nie miał filmu dystrybuowanego w typowy dla blockbusterów sposób, "Jedna bitwa po drugiej" bije wszystkie jego osobiste rekordy. Film w weekend w 74 krajach świata zarobił ok. 20,1 mln dolarów. Przy słabszej postawie konkurencji to wystarczyło, aby znaleźć się na szczycie naszego zestawienia.

Oczywiście "Jedna bitwa po drugiej" zaczęła zarabiać na świecie już w połowie tygodnia. W związku z tym do końca niedzieli na koncie filmu pojawiło się co najmniej 26,1 mln dolarów. Najlepszymi rynkami okazały się: Wielka Brytania i Francja (po 3,4 mln dolarów), Niemcy (2,0 mln), Włochy (1,4 mln) oraz Arabia Saudyjska (1,3 mln).

A to nie wszystko, na co stać film. "Jedna bitwa po drugiej" dopiero w październiku zawita do kin w Japonii, Korei Południowej, Turcji i Chinach.

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




Drugą pozycję utrzymała japońska animacja "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle". Film jednak zaczyna wytracać tempo i w miniony weekend zarobiło już "tylko" 17,2 mln dolarów. To przekłada się na 487,2 mln dolarów zebrane ze świata i aż 605,4 mln dolarów wraz z Ameryką. Tym samym jest to pierwszy japoński film w historii, który globalnie zarobił co najmniej 600 milionów dolarów.

Warner ma jeszcze jeden film na podium. To bijący rekordy popularności horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie". Tym razem film zdołał zarobić jeszcze 15,4 mln dolarów. Łącznie ma więc na koncie 274,4 mln dolarów. Globalnie przekłada się to na rekordowe wpływy w wysokości 436 milionów dolarów.

Lider ubiegłotygodniowego notowania – dramat "731" – spadł aż na czwartą pozycję. I nikt nie jest zaskoczony. Film został bowiem bardzo źle przyjęty w Chinach i w drugi weekend jego wyniki poleciały na łeb na szyję. Spadek wyniósł aż 88% i zanotował w weekend zaledwie 15,3 mln dolarów. Dzięki jednak mocnemu otwarciu w sumie udało się "731" osiągnąć poziom 200 milionów dolarów (obecnie 207,5 mln).

"Demon Slayer 2" jeszcze nie zszedł z afiszy, a Japonia ma już kolejny mega hit. W 14 krajach świata "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" zarobił w weekend 13,3 mln dolarów. A to oznacza, że po 10 dniach na jego koncie jest już 26 milionów dolarów. Trzeba pamiętać, że premiera w Ameryce i Europie jest dopiero przed nim.

Olbrzymie tłumy wybrały się na indyjską nowość "They Call Him OG". Problem w tym, że było to w czwartek. Od piątku zainteresowanie filmem było już dużo niższe. Dlatego w naszym zestawieniu debiutuje dopiero na szóstym miejscu z wynikiem 9 milionów dolarów. W sumie jednak wpływy wynoszą 21,7 mln dolarów (26,8 mln wraz z Ameryką.

I jeszcze jedna nowość, tym razem z Niemiec. Numerem siedem w naszym zestawieniu jest familijna produkcja "Die Schule der magischen Tiere 4". Szacujemy, że w weekend film zarobił 5,6 mln dolarów. Wraz z czwartkową premierą ma na koncie 7 milionów dolarów.

Nasze zestawienie kompletuje "Downton Abbey. Wielki finał", którego stać było jeszcze na wyciągnięcie z portfeli widzów 5,1 mln dolarów, co łącznie daje 38,1 mln dolarów (globalnie 77,1 mln). 

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Lilo & Stitch $613,2$1 037,021.05USA
3Minecraft: Film$533,9$957,82.04USA
4Jurassic World: Odrodzenie $527,5$867,12.07USA
5Tang Ren Jie Tan an 1900
$499,2$499,229.01
Chiny
6Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $487,2$605,418.07Japonia
7F1: Film $436,7$626,225.06USA
8Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $401,4$598,821.05USA
10Jak wytresować smoka$372,0$635,06.06USA

