Box Office Świat: "Jedna bitwa po drugiej" zaskakuje. Pokonuje filmy z Chin i Japonii

Los uśmiechnął się do Warner Bros. i ku zaskoczeniu niemal wszystkich to "Jedna bitwa po drugiej" jest numerem jeden światowego box office'u. Pomogło mu złe przyjęcie chińskiego dramatu oraz radykalny frontloader z Indii, który połowę swoich wpływów zgarnął w czwartek.
Ponieważ Paul Thomas Anderson
nigdy nie miał filmu dystrybuowanego w typowy dla blockbusterów sposób, "Jedna bitwa po drugiej"
bije wszystkie jego osobiste rekordy. Film w weekend w 74 krajach świata zarobił ok. 20,1 mln dolarów
. Przy słabszej postawie konkurencji to wystarczyło, aby znaleźć się na szczycie naszego zestawienia.
Oczywiście "Jedna bitwa po drugiej"
zaczęła zarabiać na świecie już w połowie tygodnia. W związku z tym do końca niedzieli na koncie filmu pojawiło się co najmniej 26,1 mln dolarów. Najlepszymi rynkami okazały się: Wielka Brytania i Francja (po 3,4 mln dolarów), Niemcy (2,0 mln), Włochy (1,4 mln) oraz Arabia Saudyjska (1,3 mln).
A to nie wszystko, na co stać film. "Jedna bitwa po drugiej"
dopiero w październiku zawita do kin w Japonii, Korei Południowej, Turcji i Chinach.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Drugą pozycję utrzymała japońska animacja "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
. Film jednak zaczyna wytracać tempo i w miniony weekend zarobiło już "tylko" 17,2 mln dolarów
. To przekłada się na 487,2 mln dolarów zebrane ze świata i aż 605,4 mln dolarów wraz z Ameryką. Tym samym jest to pierwszy japoński film w historii, który globalnie zarobił co najmniej 600 milionów dolarów.
Warner ma jeszcze jeden film na podium. To bijący rekordy popularności horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"
. Tym razem film zdołał zarobić jeszcze 15,4 mln dolarów
. Łącznie ma więc na koncie 274,4 mln dolarów. Globalnie przekłada się to na rekordowe wpływy w wysokości 436 milionów dolarów.
Lider ubiegłotygodniowego notowania – dramat "731"
– spadł aż na czwartą pozycję. I nikt nie jest zaskoczony. Film został bowiem bardzo źle przyjęty w Chinach i w drugi weekend jego wyniki poleciały na łeb na szyję. Spadek wyniósł aż 88% i zanotował w weekend zaledwie 15,3 mln dolarów
. Dzięki jednak mocnemu otwarciu w sumie udało się "731"
osiągnąć poziom 200 milionów dolarów (obecnie 207,5 mln).
"Demon Slayer 2
" jeszcze nie zszedł z afiszy, a Japonia ma już kolejny mega hit. W 14 krajach świata "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
zarobił w weekend 13,3 mln dolarów
. A to oznacza, że po 10 dniach na jego koncie jest już 26 milionów dolarów. Trzeba pamiętać, że premiera w Ameryce i Europie jest dopiero przed nim.
Olbrzymie tłumy wybrały się na indyjską nowość "They Call Him OG"
. Problem w tym, że było to w czwartek. Od piątku zainteresowanie filmem było już dużo niższe. Dlatego w naszym zestawieniu debiutuje dopiero na szóstym miejscu z wynikiem 9 milionów dolarów
. W sumie jednak wpływy wynoszą 21,7 mln dolarów (26,8 mln wraz z Ameryką.
I jeszcze jedna nowość, tym razem z Niemiec. Numerem siedem w naszym zestawieniu jest familijna produkcja "Die Schule der magischen Tiere 4"
. Szacujemy, że w weekend film zarobił 5,6 mln dolarów
. Wraz z czwartkową premierą ma na koncie 7 milionów dolarów.
Nasze zestawienie kompletuje "Downton Abbey. Wielki finał"
, którego stać było jeszcze na wyciągnięcie z portfeli widzów 5,1 mln dolarów, co łącznie daje 38,1 mln dolarów (globalnie 77,1 mln).
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$613,2
|$1 037,0
|21.05
|USA
|3
|Minecraft: Film
|$533,9
|$957,8
|2.04
|USA
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$527,5
|$867,1
|2.07
|USA
|5
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|6
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$487,2
|$605,4
|18.07
|Japonia
|7
|F1: Film
|$436,7
|$626,2
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$372,0
|$635,0
|6.06
|USA