Box Office Świat: "Odyseja" i "Toy Story 5" znów triumfują

Po zadyszce, jaką złapały kina na początku lipca, nie pozostał żaden ślad. "Odyseja" gromi konkurencję, a "Toy Story 5" zostało właśnie globalnie najbardziej kasową premierą tego roku. A już od środy kina zdominuje nowość Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który może globalnie pokusić się o otwarcie nawet na poziomie 600 milionów dolarów.
Na razie jednak bezkonkurencyjna pozostaje "Odyseja" Nolana
. Podobnie jak w Ameryce, także i w pozostałych krajach świata film zanotował bardzo skromne spadki. W efekcie szacujemy, że tylko w sam drugi weekend widowisko zgarnęło ok. 119,3 mln dolarów
. Tym samym zagraniczne wpływy przekroczyły już granicę 350 milionów dolarów (jako piąta amerykańska premiera roku), a globalnie ma prawie 640 mln dolarów (jako szósta amerykańska premiera roku).
W minionym tygodniu "Odyseja"
trafiła do dziewięciu krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie zarobiła 2,3 mln dolarów. Większość tej kwoty (1,3 mln) pochodzi z Kazachstanu. Spośród rynków, gdzie film zadebiutował przed tygodniem, "Odyseja"
najlepiej radzi sobie na Wyspach Brytyjskich, skąd pochodzi 15 milionów dolarów. Niewiele gorzej sprzedaje się we Francji (12,3 mln dolarów), Włoszech (10,5 mln), Australii (7,9 mln), Niemczech (7,8 mln) oraz Meksyku (7,5 mln).
Warto też pamiętać, że "Odyseja"
dopiero w sierpniu trafi do kin w Korei Południowej i Chinach. Z kolei w Japonii data premiery została wyznaczona na 11 września.
Zwiastun filmu "Odyseja"
Tymczasem na drugą lokatę w naszym zestawieniu wskoczyła chińska animacja "Baxian!"
(All Wishes Come True!). Film miał fantastyczny drugi weekend zarabiając 46,6 mln dolarów
. Oznacza to wzrost wpływów aż o 52%
w porównaniu do wyniku otwarcia. W sumie na koncie produkcji jest 113,1 mln dolarów.
Dotychczas najlepiej sprzedająca się chińska produkcja - komedia "Gong fu nv zu"
(Kung Fu Soccer) - musiała tym razem pogodzić się z trzecią pozycją w naszym zestawieniu. Film jednak wciąż sprzedaje się znakomicie, tylko w weekend zgarniając 34,1 mln dolarów
. Dziś, jako druga tegoroczna premiera z Chin, osiągnie granicę 300 milionów dolarów. "Toy Story 5"
utrzymało czwartą lokatę w naszym rankingu. W miniony weekend film zarobił kolejne 24,7 mln dolarów
. Dzięki temu w skali całego globu animacja Pixara
została trzecią premierą roku z łącznymi wpływami przekraczającymi miliard dolarów. Co więcej, już teraz jest numerem jeden na liście najlepszych tegorocznych wyników kinowych.
Mimo fenomenalnej postawy lokalnej produkcji to Japonia jest wciąż siłą napędową "Toy Story 5"
. W miniony weekend tylko z tego kraju pochodzi 4,7 mln dolarów. Z kolei w Niemczech animacja Pixara
dopiero teraz weszła do kin. Na otwarcie zgarnęła 3,8 mln dolarów.
Nowe "Minionki i straszydła"
nie powtórzą sukcesów wcześniejszych części serii, ale zainteresowanie animacją ustabilizowało się. Konto produkcji powiększyło się o 18,6 mln dolarów
. Tym samym na zagranicznych rynkach film zgarnął już ćwierć miliarda dolarów, a globalnie padła granica 400 milionów.
Na szóstym miejscu znalazło się jedno z większych tegorocznych rozczarowań, czyli aktorska "Vaiana"
. Film zarobił w weekend 16,4 mln dolarów
, co łącznie daje 125 milionów dolarów. Kiedy doliczymy do tego wpływy z Ameryki, otrzymamy kwotę ponad 228 milionów dolarów. To wciąż mniej niż wynosi szacowany budżet produkcji.
Nowy wielki hit pojawił się w Indiach. "Jana Nayagan"
miał znakomite pierwsze dni zgarniając w weekend 15,1 mln dolarów
. Ponieważ film debiutował w czwartek, to w sumie na jego koncie jest już 20,5 mln dolarów.
Szał opanował również japońskie kina. Tam swoją premierę miała animacja "Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu"
(Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island). Film zgarnął na otwarcie 13,7 mln dolarów
. W lokalnej walucie - 2,24 mld jenów - jest to dziewiąte najlepsze otwarcie w historii japońskiego box office'u.
Dziewiątą lokatę okupuje "Obsesja"
, którą wciąż stać było na zarobek w wysokości 9,5 mln dolarów
. Zagraniczne wpływy horroru wynoszą 197 milionów dolarów, a wraz z Ameryką - 458,4 mln.
Nasze zestawienie zamyka nowość z Chin - "Qun Xing Shan Yao Shi"
(The Decisive Moment). Widowisko sf zadebiutowało kwotą 8,7 mln dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$641,2
|17.02
|Chiny
|2
|Michael
|$637,9
|$1 010,2
|22.02
|USA
|3
|Super Mario Galaxy Film
|$581,3
|$1 011,1
|1.04
|USA
|4
|Toy Story 5
|$573,5
|$1 022,1
|17.06
|USA
|5
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$469,7
|$690,3
|29.04
|USA
|6
|Odyseja (NOWOŚĆ)
|$353,3
|$639,3
|15.07
|USA
|7
|Projekt Hail Mary (-1)
|$340,1
|$684,2
|18.03
|USA
|8
|Gei A Ma de Qing Shu (-1)
|$297,8
|$297,8
|30.04
|Chiny
|9
|Gong fu nv zu
|$287,7
|$287,7
|11.07
|Chiny
|10
|Minionki i straszydła (-2)
|$256,5
|$411,9
|24.06
|USA