Newsy Filmy Box office Box Office Świat: "Odyseja" i "Toy Story 5" znów triumfują
Filmy / Box office

Box Office Świat: "Odyseja" i "Toy Story 5" znów triumfują

Deadline, Reddit, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Odyseja%22+i+%22Toy+Story+5%22+zn%C3%B3w+triumfuj%C4%85-167766
Box Office Świat: &quot;Odyseja&quot; i &quot;Toy Story 5&quot; znów triumfują
źródło: Materiały prasowe
Po zadyszce, jaką złapały kina na początku lipca, nie pozostał żaden ślad. "Odyseja" gromi konkurencję, a "Toy Story 5" zostało właśnie globalnie najbardziej kasową premierą tego roku. A już od środy kina zdominuje nowość Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który może globalnie pokusić się o otwarcie nawet na poziomie 600 milionów dolarów.

Na razie jednak bezkonkurencyjna pozostaje "Odyseja" Nolana. Podobnie jak w Ameryce, także i w pozostałych krajach świata film zanotował bardzo skromne spadki. W efekcie szacujemy, że tylko w sam drugi weekend widowisko zgarnęło ok. 119,3 mln dolarów. Tym samym zagraniczne wpływy przekroczyły już granicę 350 milionów dolarów (jako piąta amerykańska premiera roku), a globalnie ma prawie 640 mln dolarów (jako szósta amerykańska premiera roku).

W minionym tygodniu "Odyseja" trafiła do dziewięciu krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie zarobiła 2,3 mln dolarów. Większość tej kwoty (1,3 mln) pochodzi z Kazachstanu. Spośród rynków, gdzie film zadebiutował przed tygodniem, "Odyseja" najlepiej radzi sobie na Wyspach Brytyjskich, skąd pochodzi 15 milionów dolarów. Niewiele gorzej sprzedaje się we Francji (12,3 mln dolarów), Włoszech (10,5 mln), Australii (7,9 mln), Niemczech (7,8 mln) oraz Meksyku (7,5 mln).

Warto też pamiętać, że "Odyseja" dopiero w sierpniu trafi do kin w Korei Południowej i Chinach. Z kolei w Japonii data premiery została wyznaczona na 11 września.

Zwiastun filmu "Odyseja"




Tymczasem na drugą lokatę w naszym zestawieniu wskoczyła chińska animacja "Baxian!" (All Wishes Come True!). Film miał fantastyczny drugi weekend zarabiając 46,6 mln dolarów. Oznacza to wzrost wpływów aż o 52% w porównaniu do wyniku otwarcia. W sumie na koncie produkcji jest 113,1 mln dolarów.

Dotychczas najlepiej sprzedająca się chińska produkcja - komedia "Gong fu nv zu" (Kung Fu Soccer) - musiała tym razem pogodzić się z trzecią pozycją w naszym zestawieniu. Film jednak wciąż sprzedaje się znakomicie, tylko w weekend zgarniając 34,1 mln dolarów. Dziś, jako druga tegoroczna premiera z Chin, osiągnie granicę 300 milionów dolarów.

"Toy Story 5" utrzymało czwartą lokatę w naszym rankingu. W miniony weekend film zarobił kolejne 24,7 mln dolarów. Dzięki temu w skali całego globu animacja Pixara została trzecią premierą roku z łącznymi wpływami przekraczającymi miliard dolarów. Co więcej, już teraz jest numerem jeden na liście najlepszych tegorocznych wyników kinowych.

Mimo fenomenalnej postawy lokalnej produkcji to Japonia jest wciąż siłą napędową "Toy Story 5". W miniony weekend tylko z tego kraju pochodzi 4,7 mln dolarów. Z kolei w Niemczech animacja Pixara dopiero teraz weszła do kin. Na otwarcie zgarnęła 3,8 mln dolarów.

Nowe "Minionki i straszydła" nie powtórzą sukcesów wcześniejszych części serii, ale zainteresowanie animacją ustabilizowało się. Konto produkcji powiększyło się o 18,6 mln dolarów. Tym samym na zagranicznych rynkach film zgarnął już ćwierć miliarda dolarów, a globalnie padła granica 400 milionów.

Na szóstym miejscu znalazło się jedno z większych tegorocznych rozczarowań, czyli aktorska "Vaiana". Film zarobił w weekend 16,4 mln dolarów, co łącznie daje 125 milionów dolarów. Kiedy doliczymy do tego wpływy z Ameryki, otrzymamy kwotę ponad 228 milionów dolarów. To wciąż mniej niż wynosi szacowany budżet produkcji.

Nowy wielki hit pojawił się w Indiach. "Jana Nayagan" miał znakomite pierwsze dni zgarniając w weekend 15,1 mln dolarów. Ponieważ film debiutował w czwartek, to w sumie na jego koncie jest już 20,5 mln dolarów.

Szał opanował również japońskie kina. Tam swoją premierę miała animacja "Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu" (Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island). Film zgarnął na otwarcie 13,7 mln dolarów. W lokalnej walucie - 2,24 mld jenów - jest to dziewiąte najlepsze otwarcie w historii japońskiego box office'u.

Dziewiątą lokatę okupuje "Obsesja", którą wciąż stać było na zarobek w wysokości 9,5 mln dolarów. Zagraniczne wpływy horroru wynoszą 197 milionów dolarów, a wraz z Ameryką - 458,4 mln.

Nasze zestawienie zamyka nowość z Chin - "Qun Xing Shan Yao Shi" (The Decisive Moment). Widowisko sf zadebiutowało kwotą 8,7 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$639,6$641,217.02Chiny
2Michael $637,9$1 010,222.02USA
3Super Mario Galaxy Film$581,3$1 011,11.04USA
4Toy Story 5 $573,5$1 022,117.06USA
5Diabeł ubiera się u Prady 2 $469,7$690,329.04USA
6Odyseja (NOWOŚĆ)$353,3$639,315.07USA
7Projekt Hail Mary (-1)$340,1$684,218.03USA
8Gei A Ma de Qing Shu (-1)$297,8$297,830.04Chiny
9Gong fu nv zu $287,7$287,711.07Chiny
10Minionki i straszydła (-2)$256,5$411,924.06USA

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

Filmy

Jakiego filmu na pewno nie nakręci Christopher Nolan?

12 komentarzy
Filmy

Deadpool na Comic-Conie. Reynolds pokazał kulisy swojej tajnej wizyty

1 komentarz
Filmy

Tom Holland o swoich dawnych rolach: Niektóre były g*wnem

25 komentarzy
Seriale

"The Walking Dead: Dead City" w CANAL+. Trzeci sezon już dziś!

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: Fantastyczny drugi weekend "Odysei"

129 komentarzy
Filmy

"Avengers: Doomsday": Doktor Doom spotka Deadpoola?

13 komentarzy
Wideo

Nadchodzi "Reacher". Zobacz zwiastun 4. sezonu

13 komentarzy