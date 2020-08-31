Box Office Świat: "Odyseja" pokonała "Spider-Mana"! "Całkiem nowy dzień" w pierwszej trójce hitów wszech czasów

Za nami jedno z większych zaskoczeń tego roku. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przegrał walkę o pierwsze miejsce. Co ciekawe, nie został pokonany przez żadną nowość, lecz przez "Odyseję", która jest w kinach obecna dwa tygodnie dłużej!
Walka o pierwsze miejsce była niezwykle zacięta, lecz ostatecznie to "Odyseja"
okazała się zwycięzcą. Według najświeższych danych widowisko Christophera Nolana
zarobiło w weekend 48,7 mln dolarów
. Zwycięstwo było możliwe dzięki wynikom na Dalekim Wschodzie, gdzie ekranizacja greckich mitów bije rekordy popularności. Najlepszym rynkiem była w ten weekend Korea Południowa, skąd pochodzi 11,6 mln dolarów. Niewiele gorzej obraz wypadł w Chinach, gdzie zgarnął 10,2 mln dolarów.
W efekcie "Odyseja"
jest pierwszym filmem z kategorią R, którego globalne wpływy przekroczyły 1,5 mld dolarów (obecnie 1,552 mld). Poza USA film zarobił już 988 milionów dolarów. A to oznacza, że Universal Pictures jest pierwszym studiem w tym roku, którego zagraniczne wpływy z box office'u przekroczyły 3 miliardy dolarów
. To trzeci raz, kiedy studio przekracza ten pułap. "Odyseja"
zapewne pozostanie numerem jeden i za tydzień, gdyż w piątek trafi do kin w Japonii. To ostatni kraj, w którym widowisko Nolana
będzie miało swoją premierę.
Zwiastun filmu "Odyseja" "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
musiał zadowolić się drugą lokatą. Weekendowe wpływy wyniosły bowiem ok. 44 milionów dolarów
.
Jedna Sony nie ma powodu do smutku. Dziś widowisko pobije globalny wynik 2,334 mld dolarów ("Avatar: Istota wody") i tym samym zostanie trzecim najbardziej kasowym filmem w historii.
Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by był w stanie zagrozić zajmującemu drugą lokatę filmowi Marvela "Avengers: Koniec gry
". Do tego potrzebowałby jeszcze 465 milionów dolarów.
Tymczasem weekendowe podium kompletuje drugi największy chiński hit ostatnich tygodni, czyli "Huan Ying Lai Long Can Guan"
(Once Upon a Time in the Middle East). U siebie w kraju obraz pozostał numerem jeden zarabiając 26 milionów dolarów
. Łącznie daje to 286,5 mln dolarów.
Czwarte miejsce należy do horroru "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru"
. Obraz tym razem zgarnął 18,7 mln dolarów
. Fantastyczne wyniki robi na Filipinach, gdzie jest już czwartym najbardziej kasowym horrorem w historii. Ogólnie na jego koncie jest 66,6 mln dolarów (110,2 mln wraz z Ameryką).
Piąta lokata przypadła chińskiemu kryminałowi "Kong Qiang"
(V). W weekend zarobił solidne 14,6 mln dolarów
, co przekłada się na łączną kwotę w wysokości 60,4 mln dolarów.
Najlepszą nowością tygodnia okazał się indyjski "Toxic: A Fairy Tale For Grown-ups"
. Tylko w weekend obraz zgarnął 11 milionów dolarów
. Film zaczął jednak zarabiać już w środę, więc w sumie ma na swoim koncie już 29,2 mln dolarów.
Dopiero na siódmym miejscu ląduje najlepsza z hollywoodzkich nowości, czyli "Gwiazdozbiór Psa"
. Nowy film Ridleya Scotta
nie zrobił wrażenia na międzynarodowej widowni. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok. 8,8 mln dolarów
. Od premiery w środę daję to słabiutkie 11,3 mln dolarów. Jedyne warte odnotowania lokalne wyniki pochodzą z Francji (1,5 mln dolarów w pięć dni) i Wielkiej Brytanii (1,4 mln dolarów).
Wciąż nieźle radzi sobie chińska animacja "Baxian!"
(All Wishes Come True!). Obraz stać było jeszcze na zarobienie 8 milionów dolarów
. W efekcie łączne wpływy wynoszą już 272,4 mln dolarów.
Hollywoodzka animacja "Psi Patrol i dinozaury"
wypadła tylko minimalnie gorzej zarabiając 7,9 mln dolarów
. Obraz dopiero teraz trafił do kin na Filipinach, gdzie zgarnął 115 tys. dolarów. Łączne zarobki animacji wynoszą 81,3 mln dolarów, a wraz z USA - 124,6 mln.
Pierwszą dziesiątkę zamyka "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"
, który zadebiutował na świecie w 30 krajach świata. W weekend zarobił w nich ok. 6,6 mln dolarów
, a od środowej premiery 8,4 mln dolarów. Prawie połowa tej kwoty pochodzi z Meksyku (4,1 mln dolarów), gdzie film przyciągnął prawdziwe tłumy.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 441,0
|$2 332,5
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$988,8
|$1 552,6
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$650,7
|$1 129,5
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$582,7
|$1 012,5
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,1
|$692,7
|29.04
|USA
|8
|Gong fu nv zu
|$341,8
|$341,8
|11.07
|Chiny
|9
|Projekt Hail Mary
|$340,2
|$684,3
|18.03
|USA
|10
|Minionki i straszydła (powrót)
|$330,6
|$513,4
|24.06
|USA