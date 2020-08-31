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Box Office Świat: "Odyseja" pokonała "Spider-Mana"! "Całkiem nowy dzień" w pierwszej trójce hitów wszech czasów

Deadline, Reddit / autor: /
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Box Office Świat: &quot;Odyseja&quot; pokonała &quot;Spider-Mana&quot;! &quot;Całkiem nowy dzień&quot; w pierwszej trójce hitów wszech czasów
Za nami jedno z większych zaskoczeń tego roku. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przegrał walkę o pierwsze miejsce. Co ciekawe, nie został pokonany przez żadną nowość, lecz przez "Odyseję", która jest w kinach obecna dwa tygodnie dłużej!

Walka o pierwsze miejsce była niezwykle zacięta, lecz ostatecznie to "Odyseja" okazała się zwycięzcą. Według najświeższych danych widowisko Christophera Nolana zarobiło w weekend 48,7 mln dolarów. Zwycięstwo było możliwe dzięki wynikom na Dalekim Wschodzie, gdzie ekranizacja greckich mitów bije rekordy popularności. Najlepszym rynkiem była w ten weekend Korea Południowa, skąd pochodzi 11,6 mln dolarów. Niewiele gorzej obraz wypadł w Chinach, gdzie zgarnął 10,2 mln dolarów.

W efekcie "Odyseja" jest pierwszym filmem z kategorią R, którego globalne wpływy przekroczyły 1,5 mld dolarów (obecnie 1,552 mld). Poza USA film zarobił już 988 milionów dolarów. A to oznacza, że Universal Pictures jest pierwszym studiem w tym roku, którego zagraniczne wpływy z box office'u przekroczyły 3 miliardy dolarów. To trzeci raz, kiedy studio przekracza ten pułap.

"Odyseja" zapewne pozostanie numerem jeden i za tydzień, gdyż w piątek trafi do kin w Japonii. To ostatni kraj, w którym widowisko Nolana będzie miało swoją premierę.

Zwiastun filmu "Odyseja"




"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" musiał zadowolić się drugą lokatą. Weekendowe wpływy wyniosły bowiem ok. 44 milionów dolarów.

Jedna Sony nie ma powodu do smutku. Dziś widowisko pobije globalny wynik 2,334 mld dolarów ("Avatar: Istota wody") i tym samym zostanie trzecim najbardziej kasowym filmem w historii. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by był w stanie zagrozić zajmującemu drugą lokatę filmowi Marvela "Avengers: Koniec gry". Do tego potrzebowałby jeszcze 465 milionów dolarów.

Tymczasem weekendowe podium kompletuje drugi największy chiński hit ostatnich tygodni, czyli "Huan Ying Lai Long Can Guan" (Once Upon a Time in the Middle East). U siebie w kraju obraz pozostał numerem jeden zarabiając 26 milionów dolarów. Łącznie daje to 286,5 mln dolarów.

Czwarte miejsce należy do horroru "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru". Obraz tym razem zgarnął 18,7 mln dolarów. Fantastyczne wyniki robi na Filipinach, gdzie jest już czwartym najbardziej kasowym horrorem w historii. Ogólnie na jego koncie jest 66,6 mln dolarów (110,2 mln wraz z Ameryką).

Piąta lokata przypadła chińskiemu kryminałowi "Kong Qiang" (V). W weekend zarobił solidne 14,6 mln dolarów, co przekłada się na łączną kwotę w wysokości 60,4 mln dolarów.

Najlepszą nowością tygodnia okazał się indyjski "Toxic: A Fairy Tale For Grown-ups". Tylko w weekend obraz zgarnął 11 milionów dolarów. Film zaczął jednak zarabiać już w środę, więc w sumie ma na swoim koncie już 29,2 mln dolarów.

Dopiero na siódmym miejscu ląduje najlepsza z hollywoodzkich nowości, czyli "Gwiazdozbiór Psa". Nowy film Ridleya Scotta nie zrobił wrażenia na międzynarodowej widowni. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok. 8,8 mln dolarów. Od premiery w środę daję to słabiutkie 11,3 mln dolarów. Jedyne warte odnotowania lokalne wyniki pochodzą z Francji (1,5 mln dolarów w pięć dni) i Wielkiej Brytanii (1,4 mln dolarów).

Wciąż nieźle radzi sobie chińska animacja "Baxian!" (All Wishes Come True!). Obraz stać było jeszcze na zarobienie 8 milionów dolarów. W efekcie łączne wpływy wynoszą już 272,4 mln dolarów.

Hollywoodzka animacja "Psi Patrol i dinozaury" wypadła tylko minimalnie gorzej zarabiając 7,9 mln dolarów. Obraz dopiero teraz trafił do kin na Filipinach, gdzie zgarnął 115 tys. dolarów. Łączne zarobki animacji wynoszą 81,3 mln dolarów, a wraz z USA - 124,6 mln.

Pierwszą dziesiątkę zamyka "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota", który zadebiutował na świecie w 30 krajach świata. W weekend zarobił w nich ok. 6,6 mln dolarów, a od środowej premiery 8,4 mln dolarów. Prawie połowa tej kwoty pochodzi z Meksyku (4,1 mln dolarów), gdzie film przyciągnął prawdziwe tłumy.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 441,0$2 332,529.07USA
2Odyseja $988,8$1 552,615.07USA
3Toy Story 5 $650,7$1 129,517.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $582,7$1 012,51.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,1$692,729.04USA
8Gong fu nv zu $341,8$341,811.07Chiny
9Projekt Hail Mary $340,2$684,318.03USA
10Minionki i straszydła (powrót)$330,6$513,424.06USA

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Ulisses 31  (1981)

 Ulisses 31

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