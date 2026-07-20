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Box Office Świat: "Odyseja" z najlepszym otwarciem w karierze Nolana

Deadline, Reddit, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Odyseja%22+z+najlepszym+otwarciem+w+karierze+Nolana-167639
Box Office Świat: &quot;Odyseja&quot; z najlepszym otwarciem w karierze Nolana
Mocnemu debiutowi "Odysei" w Ameryce towarzyszył jeszcze lepszy start na świecie. Christopher Nolan przyciągnął do kin tłumy, jakich normalnie nie widać na filmach z kategorią R. Historyczne widowisko rozpaliło box office, jednak nie było uniwersalnym hitem. 

Aktualne szacunki mówią o wyniku w weekend w wysokości 118,3 mln dolarów. Zaś od środy "Odyseja" zgarnęła na świecie 139,6 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik w karierze Christophera Nolana. Globalnie zgarnął 264,1 mln dolarów, co również jest rekordem Nolana. W tym roku tylko dwie animacje miały lepsze otwarcia.

W 11 krajach świata "Odyseja" ustanowiła nowy rekord otwarcia dla filmu studia Universal. W Polsce oraz 47 krajach świata zanotowaliśmy najlepsze otwarcia w karierze Nolana. Jednak w dwóch krajach świata "Odyseja" zadebiutowała nie na pierwszym, a na drugim miejscu. To Argentyna (gdzie docelowa widownia wolała kibicować swojej drużynie piłkarskiej) i Wietnam (gdzie większym hitem okazał się najnowszy film z cyklu "Detective Conan").

Pod względem wpływów najlepszym krajem dla "Odysei" okazała się Wielka Brytania, z której pochodzi 17,4 mln dolarów. Za nią są: Francja (13,7 mln dolarów), Włochy (11,5 mln), Australia (9,3 mln), Niemcy (8,1 mln), Indie (7,2 mln) i Meksyk (7,0 mln). W Polsce widowisko Nolana zgarnęło 2,2 mln dolarów.

"Odyseja" nie trafiła do kin na całym świecie. Dopiero w sierpniu zobaczą ją widzowie w Korei Południowej i Chinach. Z kolei w Japonii data premiery została wyznaczona na 11 września.

Zwiastun filmu "Odyseja"




Tymczasem w Chinach wielki triumf święci Stephen Chow. Jego komedia "Gong fu nv zu" (Kung Fu Soccer) zaliczyła fantastyczny drugi weekend zarabiając 74 miliony dolarów. To wynik niemal identyczny do tego, jaki miał przed tygodniem na otwarcie. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy były to wpływy z dwóch dni, a teraz są z trzech. Po dziewięciu dniach na koncie produkcji jest już znakomite 215 milionów dolarów. Już teraz jest to trzecia najbardziej kasowa chińska premiera tego roku.

I zostajemy w kinach, bo numerem trzy w naszym zestawieniu jest nowość "Baxian!" (All Wishes Come True!). Animacja fantasy zaliczyła bardzo dobry debiut zgarniając 30,6 mln dolarów w weekend otwarcia. Jednak w sumie ma już 39,9 mln dolarów, dzięki mocnym wynikom na pokazach przedpremierowych.

Z kolei "Toy Story 5" w wielkim stylu walczy o miliard wpływów w globalnym box offisie. W miniony weekend animacja Pixara zgarnęła 30 milionów dolarów. Jest więc już pewne, że będzie to trzecia premiera tego, która na całym świecie (wraz z Ameryką) zarobi w kinach miliard. Na koncie ma już bowiem 958,4 mln dolarów.

Na piątym miejscu z wynikiem 27,4 mln dolarów lądują "Minionki i straszydła". Film właśnie trafił do kin w Korei Południowej i była to fatalna decyzja marketingowa. W tym kraju liczyła się bowiem w minionym tygodniu inna nowość - "Witajcie w Hope". Dla animacji Illumination dobre mogło być tylko odległe drugie miejsce z wynikiem 2,6 mln dolarów w pięć dni.

Po słabiutkim otwarciu aktorska "Vaiana" zaliczyła stosunkowo niezły drugi weekend. Jednak w obliczu ostrej konkurencji oznaczało to i tak spadek o trzy lokaty na miejsce szóste. Film zdołał na szczęście dla Disneya zarobić niezłe (jak na te okoliczności) 25 mln dolarów. Oznacza to jednak, że po 12 dniach w kinach obraz wciąż nie osiągnął granicy 100 milionów dolarów (obecnie 96,4 mln). Globalnie ma na koncie 178,5 mln dolarów.

Na siódmym miejscu ląduje druga duża nowość z Chin, dramat "Xiang ni le" (A Part of Me). To chiński remake brytyjskiego filmu z Toni Collette i Drew Barrymore "Już za tobą tęsknię". Obraz na otwarcie zarobił zaskakująco solidne 13,6 mln dolarów.

Numerem osiem jest zaś wspomniana już wyżej nowość z Korei Południowej "Witajcie w Hope". To triumfalny powrót po 10-letniej przerwie reżysera Na Hong-jina. Obraz w weekend otwarcia zgarnął 11,3 mln dolarów. Ponieważ trafił do kin już w środę, to w sumie zarobił 15,9 mln dolarów. Dekadę temu jego "Lament" wystartował z wynikiem 16,8 mln dolarów w pięć dni.

Z piątego na dziewiąte miejsce spadł horror "Martwe zło: Ogień", który stać było jedynie na zarobek w wysokości 8,1 mln dolarów. Wpływy filmu wynoszą obecnie 27 milionów dolarów, a wraz z USA - 51,4 mln dolarów.

Nasze zestawienie zamyka "Obsesja" z wynikiem 6,2 mln dolarów. Kosztujący grosze horror zgarnął na świecie 184,2 mln dolarów. Globalnie na jego koncie znajduje się 442,7 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$639,6$641,217.02Chiny
2Michael $629,8$1 002,022.02USA
3Super Mario Galaxy Film$580,9$1 010,71.04USA
4Toy Story 5 $527,5$958,417.06USA
5Diabeł ubiera się u Prady 2 $467,7$688,129.04USA
6Projekt Hail Mary $339,9$684,018.03USA
7Gei A Ma de Qing Shu $297,2$297,230.04Chiny
8Minionki i straszydła (NOWOŚĆ)$220,3$357,924.06USA
9Gong fu nv zu (NOWOŚĆ)$215,0$215,011.07Chiny
10Biao ren (-2)$209,4$210,917.02Chiny

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

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