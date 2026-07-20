Box Office Świat: "Odyseja" z najlepszym otwarciem w karierze Nolana

Mocnemu debiutowi "Odysei" w Ameryce towarzyszył jeszcze lepszy start na świecie. Christopher Nolan przyciągnął do kin tłumy, jakich normalnie nie widać na filmach z kategorią R. Historyczne widowisko rozpaliło box office, jednak nie było uniwersalnym hitem.
Aktualne szacunki mówią o wyniku w weekend w wysokości 118,3 mln dolarów
. Zaś od środy "Odyseja"
zgarnęła na świecie 139,6 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik w karierze Christophera Nolana.
Globalnie zgarnął 264,1 mln dolarów, co również jest rekordem Nolana. W tym roku tylko dwie animacje miały lepsze otwarcia.
W 11 krajach świata "Odyseja"
ustanowiła nowy rekord otwarcia dla filmu studia Universal. W Polsce oraz 47 krajach świata zanotowaliśmy najlepsze otwarcia w karierze Nolana.
Jednak w dwóch krajach świata "Odyseja"
zadebiutowała nie na pierwszym, a na drugim miejscu. To Argentyna (gdzie docelowa widownia wolała kibicować swojej drużynie piłkarskiej) i Wietnam (gdzie większym hitem okazał się najnowszy film z cyklu "Detective Conan
").
Pod względem wpływów najlepszym krajem dla "Odysei"
okazała się Wielka Brytania, z której pochodzi 17,4 mln dolarów. Za nią są: Francja (13,7 mln dolarów), Włochy (11,5 mln), Australia (9,3 mln), Niemcy (8,1 mln), Indie (7,2 mln) i Meksyk (7,0 mln). W Polsce widowisko Nolana zgarnęło 2,2 mln dolarów. "Odyseja"
nie trafiła do kin na całym świecie. Dopiero w sierpniu zobaczą ją widzowie w Korei Południowej i Chinach. Z kolei w Japonii data premiery została wyznaczona na 11 września.
Zwiastun filmu "Odyseja"
Tymczasem w Chinach wielki triumf święci Stephen Chow
. Jego komedia "Gong fu nv zu"
(Kung Fu Soccer) zaliczyła fantastyczny drugi weekend zarabiając 74 miliony dolarów
. To wynik niemal identyczny do tego, jaki miał przed tygodniem na otwarcie. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy były to wpływy z dwóch dni, a teraz są z trzech. Po dziewięciu dniach na koncie produkcji jest już znakomite 215 milionów dolarów. Już teraz jest to trzecia najbardziej kasowa chińska premiera tego roku.
I zostajemy w kinach, bo numerem trzy w naszym zestawieniu jest nowość "Baxian!"
(All Wishes Come True!). Animacja fantasy zaliczyła bardzo dobry debiut zgarniając 30,6 mln dolarów
w weekend otwarcia. Jednak w sumie ma już 39,9 mln dolarów, dzięki mocnym wynikom na pokazach przedpremierowych.
Z kolei "Toy Story 5"
w wielkim stylu walczy o miliard wpływów w globalnym box offisie. W miniony weekend animacja Pixara zgarnęła 30 milionów dolarów
. Jest więc już pewne, że będzie to trzecia premiera tego, która na całym świecie (wraz z Ameryką) zarobi w kinach miliard.
Na koncie ma już bowiem 958,4 mln dolarów.
Na piątym miejscu z wynikiem 27,4 mln dolarów
lądują "Minionki i straszydła"
. Film właśnie trafił do kin w Korei Południowej i była to fatalna decyzja marketingowa. W tym kraju liczyła się bowiem w minionym tygodniu inna nowość - "Witajcie w Hope
". Dla animacji Illumination dobre mogło być tylko odległe drugie miejsce z wynikiem 2,6 mln dolarów w pięć dni.
Po słabiutkim otwarciu aktorska "Vaiana"
zaliczyła stosunkowo niezły drugi weekend. Jednak w obliczu ostrej konkurencji oznaczało to i tak spadek o trzy lokaty na miejsce szóste. Film zdołał na szczęście dla Disneya zarobić niezłe (jak na te okoliczności) 25 mln dolarów
. Oznacza to jednak, że po 12 dniach w kinach obraz wciąż nie osiągnął granicy 100 milionów dolarów (obecnie 96,4 mln). Globalnie ma na koncie 178,5 mln dolarów.
Na siódmym miejscu ląduje druga duża nowość z Chin, dramat "Xiang ni le"
(A Part of Me). To chiński remake brytyjskiego filmu z Toni Collette
i Drew Barrymore
"Już za tobą tęsknię
". Obraz na otwarcie zarobił zaskakująco solidne 13,6 mln dolarów
.
Numerem osiem jest zaś wspomniana już wyżej nowość z Korei Południowej "Witajcie w Hope"
. To triumfalny powrót po 10-letniej przerwie reżysera Na Hong-jina
. Obraz w weekend otwarcia zgarnął 11,3 mln dolarów
. Ponieważ trafił do kin już w środę, to w sumie zarobił 15,9 mln dolarów. Dekadę temu jego "Lament
" wystartował z wynikiem 16,8 mln dolarów w pięć dni.
Z piątego na dziewiąte miejsce spadł horror "Martwe zło: Ogień"
, który stać było jedynie na zarobek w wysokości 8,1 mln dolarów
. Wpływy filmu wynoszą obecnie 27 milionów dolarów, a wraz z USA - 51,4 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Obsesja"
z wynikiem 6,2 mln dolarów
. Kosztujący grosze horror zgarnął na świecie 184,2 mln dolarów. Globalnie na jego koncie znajduje się 442,7 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$641,2
|17.02
|Chiny
|2
|Michael
|$629,8
|$1 002,0
|22.02
|USA
|3
|Super Mario Galaxy Film
|$580,9
|$1 010,7
|1.04
|USA
|4
|Toy Story 5
|$527,5
|$958,4
|17.06
|USA
|5
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$467,7
|$688,1
|29.04
|USA
|6
|Projekt Hail Mary
|$339,9
|$684,0
|18.03
|USA
|7
|Gei A Ma de Qing Shu
|$297,2
|$297,2
|30.04
|Chiny
|8
|Minionki i straszydła (NOWOŚĆ)
|$220,3
|$357,9
|24.06
|USA
|9
|Gong fu nv zu (NOWOŚĆ)
|$215,0
|$215,0
|11.07
|Chiny
|10
|Biao ren (-2)
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny