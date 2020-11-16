Box Office Świat: "Ramajana" idzie po rekord dla Indii

Kina na świecie przygotowują się już na inwazję widzów na seanse widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Ciszę przed burzą najlepiej spożytkowała indyjska kinematografia, której najnowszy hit po raz drugi znalazł się na szczycie naszego zestawienia. "Ramajana: Narodziny legendy"
według najświeższych szacunków zgarnęła ok. 32,1 mln dolarów
. Oznacza to, że film praktycznie nic nie stracił w porównaniu ze swoim otwarciem. Było to możliwe przede wszystkim za sprawą rekordowego drugiego weekendu w samych Indiach, skąd pochodzi 23,6 mln dolarów. Pomogła również premiera w sześciu kolejnych krajach, choć w żadnym z nich wyniki nie osiągnęły poziomu miliona dolarów.
Po 11 dniach w kinach globalny wynik widowiska "Ramajana: Narodziny legendy"
to 147,5 mln dolarów. Tym samym już teraz jest to siódma najbardziej kasowa indyjska produkcja wszech czasów
. A przecież to jeszcze nie koniec. Film ma zaplanowane premiery w kolejnych krajach przez najbliższe dwa tygodnie (w tym w Polsce 20 listopada).
Zwiastun filmu "Ramajana: Narodziny legendy"
Zwycięstwo indyjskiej superprodukcji oznacza, że Johnny Depp
na świecie musiał zadowolić się drugą lokatą. "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"
zarobił w weekend ok. 17,7 mln dolarów
, a od środowej premiery – 23 miliony. Jak więc widać, także na świecie Depp
nie jest już magnesem przyciągającym tłumy. Jednak należące do Skydance studio Paramount mimo wszystko może być zadowolone z wyniku. Film był bowiem tani w realizacji (38 mln dolarów), więc koniec końców powinien przynieść (skromny) zysk. "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"
najlepiej sprzedał się w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi aż 5,4 mln dolarów. Francja dołożyła 2,5 mln dolarów, a Włochy 2 miliony. Bardzo dobrze film wypadł w Polsce, skąd pochodzi 900 tysięcy dolarów.
Podium kompletuje japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero"
. Obraz na świecie sprzedaje się solidnie, lecz bez rewelacji. Efektem tego jest 13,2 mln dolarów
zebranych w czasie drugiego weekendu. Globalnie przekroczona została właśnie granica 100 milionów dolarów (104,8 mln). Film potrzebował na to 13 dni.
Numerem cztery w naszym zestawieniu jest animacja "Kot Prot"
. Weekendowe wpływy szacujemy na 5,6 mln dolarów
. A to oznacza, że w sumie poza granicami USA film zarobił dotąd 17,6 mln dolarów. Z tego z Polski pochodzi 1,2 mln dolarów. Polska jest aktualnie czwartym najlepszym zagranicznym rynkiem animacji.
Lepsze wyniki zanotowano tylko w Meksyku (2,1 mln dolarów), Hiszpanii (1,8 mln) oraz Włoszech (1,8 mln).
Nasze zestawienie zamyka "Dziki Koń Dziewięć"
. Film zarobił w weekend 5,4 mln dolarów
. Zagraniczne wpływy wynoszą łącznie 14,7 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 562,3
|$2 521,3
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 178,2
|$1 803,8
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$669,2
|$1 149,5
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,5
|$1 013,3
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,9
|$693,5
|29.04
|USA
|8
|Huan Ying Lai Long Can Guan
|$357,4
|$357,4
|8.08
|Chiny
|9
|Minionki i straszydła
|$347,2
|$530,4
|24.06
|USA
|10
|Gong fu nv zu
|$345,8
|$345,8
|11.07
|Chiny