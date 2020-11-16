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Box Office Świat: "Ramajana" idzie po rekord dla Indii

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Ramajana%22+idzie+po+rekord+dla+Indii-169678
Box Office Świat: &quot;Ramajana&quot; idzie po rekord dla Indii
Kina na świecie przygotowują się już na inwazję widzów na seanse widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Ciszę przed burzą najlepiej spożytkowała indyjska kinematografia, której najnowszy hit po raz drugi znalazł się na szczycie naszego zestawienia.

"Ramajana: Narodziny legendy" według najświeższych szacunków zgarnęła ok. 32,1 mln dolarów. Oznacza to, że film praktycznie nic nie stracił w porównaniu ze swoim otwarciem. Było to możliwe przede wszystkim za sprawą rekordowego drugiego weekendu w samych Indiach, skąd pochodzi 23,6 mln dolarów. Pomogła również premiera w sześciu kolejnych krajach, choć w żadnym z nich wyniki nie osiągnęły poziomu miliona dolarów.

Po 11 dniach w kinach globalny wynik widowiska "Ramajana: Narodziny legendy" to 147,5 mln dolarów. Tym samym już teraz jest to siódma najbardziej kasowa indyjska produkcja wszech czasów. A przecież to jeszcze nie koniec. Film ma zaplanowane premiery w kolejnych krajach przez najbliższe dwa tygodnie (w tym w Polsce 20 listopada).

Zwiastun filmu "Ramajana: Narodziny legendy"




Zwycięstwo indyjskiej superprodukcji oznacza, że Johnny Depp na świecie musiał zadowolić się drugą lokatą. "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" zarobił w weekend ok. 17,7 mln dolarów, a od środowej premiery – 23 miliony. Jak więc widać, także na świecie Depp nie jest już magnesem przyciągającym tłumy. Jednak należące do Skydance studio Paramount mimo wszystko może być zadowolone z wyniku. Film był bowiem tani w realizacji (38 mln dolarów), więc koniec końców powinien przynieść (skromny) zysk.

"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" najlepiej sprzedał się w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi aż 5,4 mln dolarów. Francja dołożyła 2,5 mln dolarów, a Włochy 2 miliony. Bardzo dobrze film wypadł w Polsce, skąd pochodzi 900 tysięcy dolarów.

Podium kompletuje japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero". Obraz na świecie sprzedaje się solidnie, lecz bez rewelacji. Efektem tego jest 13,2 mln dolarów zebranych w czasie drugiego weekendu. Globalnie przekroczona została właśnie granica 100 milionów dolarów (104,8 mln). Film potrzebował na to 13 dni.

Numerem cztery w naszym zestawieniu jest animacja "Kot Prot". Weekendowe wpływy szacujemy na 5,6 mln dolarów. A to oznacza, że w sumie poza granicami USA film zarobił dotąd 17,6 mln dolarów. Z tego z Polski pochodzi 1,2 mln dolarów. Polska jest aktualnie czwartym najlepszym zagranicznym rynkiem animacji. Lepsze wyniki zanotowano tylko w Meksyku (2,1 mln dolarów), Hiszpanii (1,8 mln) oraz Włoszech (1,8 mln).

Nasze zestawienie zamyka "Dziki Koń Dziewięć". Film zarobił w weekend 5,4 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wynoszą łącznie 14,7 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 562,3$2 521,329.07USA
2Odyseja $1 178,2$1 803,815.07USA
3Toy Story 5 $669,2$1 149,517.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $583,5$1 013,31.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,9$693,529.04USA
8Huan Ying Lai Long Can Guan $357,4$357,48.08Chiny
9Minionki i straszydła $347,2$530,424.06USA
10Gong fu nv zu$345,8$345,811.07Chiny

Ramajana: Narodziny legendy  (2026)

 Ramajana: Narodziny legendy

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