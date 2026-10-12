Box Office Świat: "Resident Evil" wraca na pierwsze miejsce i bije rekord serii

Na świecie miniony tydzień należał do Zacha Creggera i "Resident Evil". Film trafił bowiem do kin w Chinach i Japonii, co sprawiło, że po dwóch tygodniach przerwy wrócił na pozycję lidera naszego zestawienia.
Weekendowe wyniki "Resident Evil"
to 25,9 mln dolarów
. Nie oddają one jednak w pełni tego, co działo się w minionym tygodniu. Horror trafił bowiem do kin w Chinach już tydzień temu, w poniedziałek. W związku z tym po siedmiu dniach wyświetlania na jego koncie jest bardzo solidne 40,8 mln dolarów (z czego tylko 12,2 mln pochodzi z weekendu). W ostatnich latach mało który amerykański film mógł pochwalić się równie udanym startem. Jednak w przeszłości ekranizacje gier "Resident Evil
" przyciągały do chińskich kin większe tłumy. Wynik otwarcia filmu "Resident Evil: Ostatni rozdział
" to 94,3 mln dolarów.
Film Creggera
trafił także do kin w Japonii. Tam również poradził sobie nieźle, choć wyniki nie są aż tak imponujące jak w Chinach. Na otwarcie zgarnął 3,6 mln dolarów. W efekcie globalne wpływy "Resident Evil" osiągnęły 320 milionów dolarów, co jest nowym rekordem serii.
Do tej pory tylko "Resident Evil: Ostatni rozdział
" przekroczył pułap 300 milionów, zarabiając nieco ponad 314 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Resident Evil"
Na świecie zaskakująco mocno trzyma się "Verity. Coraz większy mrok"
. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego spadki na świecie okazały się niezwykle umiarkowane (pomogła w tym premiera na kilku mniejszych rynkach). W efekcie film awansował z trzeciego miejsca przed tygodniem na drugie. Weekendowe wpływy wyniosły 18,5 mln dolarów
. Najlepszymi rynkami pozostały Wielka Brytania (2,6 mln dolarów w drugi weekend), Niemcy (2,5 mln) oraz Brazylia (2,0 mln). Zagraniczne wpływy osiągnęły poziom 60 milionów dolarów. Globalne zarobki to 114 mln dolarów.
Również oczko wyżej niż przed tygodniem zameldował się film "W sercu dziczy"
. Weekendowe wpływy wyniosły ok. 13,9 mln dolarów
, co łącznie daje 81,7 mln dolarów. Po dodaniu wyniku z USA otrzymamy kwotę 131,3 mln dolarów. Trzeci weekend najlepiej wypadł dla filmu we Francji (2,1 mln dolarów) oraz Meksyku (1,4 mln).
Najwyżej sklasyfikowaną nowością jest "Inna mamusia"
. Szacujemy, że horror z Jessicą Chastain
w roli głównej zarobił w weekend ok. 13,4 mln dolarów
. Ponieważ film zaczął zarabiać już w środę, to w sumie na koncie ma już co najmniej 17,6 mln dolarów. Najlepsze otwarcia zanotował w Wielkiej Brytanii (2,6 mln dolarów), Włoszech (2,2 mln) i Meksyku (1,9 mln).
Piąte miejsce należy do jednego z największych indyjskich hitów roku, dreszczowca "Drishyam: The Conclusion"
. Obraz w czasie drugiego weekendu zgarnął jeszcze 9 mln dolarów
. Oczywiście większość tej kwoty (6,5 mln) pochodzi z samych Indii. Globalne wpływy zbliżają się do poziomu 50 milionów dolarów.
Dopiero na szóstej pozycji znajdziemy lidera naszego ubiegłotygodniowego notowania, kryminał "Shen tan zhi hen ji"
(Traces of Justice). Bez wsparcia z okazji święta powstania Chińskiej Republiki Ludowej wpływy filmu poleciały ostro w dół (o 73%) i wyniosły zaledwie 8,4 mln dolarów
. Łącznie na koncie produkcji jest więc tylko 73,5 mln dolarów, co jest wynikiem poniżej oczekiwań.
Jeszcze słabiej wypada "Shenme yisi fufu"
(Mr. & Mrs. Pardon). Chińska komedia straciła w drugi weekend aż 67% wpływów i zarobiła zaledwie 5,8 mln dolarów
. W sumie ma na koncie tylko 43,5 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Odyseja"
z wynikiem 5,7 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 556,0
|$2 512,9
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 156,8
|$1 779,8
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$667,7
|$1 148,0
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,4
|$1 013,2
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,7
|$693,3
|29.04
|USA
|8
|Huan Ying Lai Long Can Guan
|$351,7
|$351,7
|8.08
|Chiny
|9
|Gong fu nv zu
|$345,8
|$345,8
|11.07
|Chiny
|10
|Minionki i straszydła
|$343,0
|$526,2
|24.06
|USA