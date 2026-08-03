Box Office Świat: "Spider-Man" i "Odyseja" (prawie) z miliardem dolarów

Zmiany, zmiany, zmiany. Za nami jeden z najbardziej szalonych box-office'owo tygodni tego roku. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po pięciu dniach w kinach ma już globalnie prawie miliard dolarów. Do granicy tej w ekspresowym tempie zmierza też "Odyseja", dzięki czemu Universal został pierwszą w tym roku wytwórnią z 4 miliardami dolarów na koncie. A chiński "Pegasus 3" nie jest już najbardziej kasową premierą tego roku na świecie. Pokonała go biografia Króla Popu "Michael".
Ale zaczynamy oczywiście od najważniejszej informacji być może w całym tym roku. Do kin weszło widowisko Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
i box office oszalał. Takie liczby widzieliśmy tylko raz w historii kina - w 2019 roku, kiedy swoją premierę miał "Avengers: Koniec gry".
Według wciąż niepełnych danych "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
zarobił w weekend co najmniej 373 miliony dolarów.
Jednak obraz do kin w większości krajów świata trafił już w środę. W związku z tym w sumie zgarnął kompletnie obłędną kwotę 572 milionów dolarów. Już teraz czyni to z niego piątą najbardziej kasową premierę tego roku! Po zaledwie PIĘCIU DNIACH W KINACH!
Globalnie na koncie nowego "Spider-Mana"
jest już 927 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem w historii
. Są to dane Sony, o których już wiemy, że są nieaktualne. W nocy naszego czasu pojawiły się świeże szacunki z otwarcia w Ameryce. Wygląda na to, że doszło tam do pobicia rekordu otwarcia. W niedzielę "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
miał zarobić w okolicach 88 mln dolarów, co przekłada się na łączny wynik w wysokości 359 mln dolarów (o prawie 2 miliony lepszy od dotychczasowego rekordu)
. A to oznacza, że globalnie widowisko zarobiło już co najmniej 931 mln dolarów. Dziś, najpóźniej jutro "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
zostanie czwartą premierą roku, która pokona granicę miliarda dolarów w globalnym box offisie.
Najlepszym rynkiem na otwarcie dla filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
były Chiny, gdzie "Spider-Man: Bez drogi do domu
" nie miał oficjalnej premiery w kinach (przez COVID). Odbiło się to na wynikach nowego "Pająka"
, bo choć obraz zgarnął tam 122 miliony dolarów, to jest to wynik o ponad 50 milionów gorszy od osiągnięcia "Avengers: Koniec gry
".
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
zarobił już 49 mln dolarów w Wielkiej Brytanii, 38,3 mln w Meksyku, 31,8 mln w Indiach (gdzie już teraz jest w piątce najbardziej kasowych hollywoodzkich produkcji w historii), 26,6 mln we Francji (rekord otwarcia), 25 milionów w Korei Południowej, 23,8 mln w Brazylii (rekord otwarcia), 21,4 mln w Australii oraz 20 mln w Niemczech.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
W normalnych warunkach takie otwarcie powinno zamienić konkurencję w proch. Tak się jednak nie stało. "Odyseja"
zaliczyła kolejny fenomenalny weekend zarabiając 85,2 mln dolarów
. Znakomite wyniki osiągnęła m.in. w Wielkiej Brytanii (9,2 mln dolarów), Francji (9,1 mln), Włoszech (6,8 mln) oraz Niemczech (6,6 mln).
Do wyniku weekendowego nie zostały wliczone wpływy z pierwszych pokazów przedpremierowych zorganizowanych w Chinach. Wygląda na to, że i tam czeka nas nolanowe szaleństwo. Pokazy zostały bowiem wyprzedane i w zaledwie 230 kinach "Odyseja"
zgarnęła 708 tysięcy dolarów. Dla porównania nowy "Spider-Man
" zarobił na przedpremierach 4 miliony dolarów, ale pokazywany był w ponad 10 tysiącach kin. "Odyseja"
została szóstą premierą tego roku (piątą amerykańską), która na świecie zarobiła co najmniej pół miliarda dolarów. Globalnie na koncie ma 911,4 mln dolarów. Miliard jest więc tylko kwestią czasu.
Dzięki Nolanowi
wpływy Universal Pictures dobiło do, jak wspomnieliśmy wyżej, 4 mld dolarów w skali całego globu. To pierwsze takie osiągnięcie studia od 2023 roku i piąte w całej jego historii.
Mimo dobrego otwarcia w Chinach nowego "Spider-Mana
", animacja "Baxian!"
(All Wishes Come True!) wciąż radzi sobie tam fantastycznie. Film stracił tylko 31% w porównaniu do poprzedniego weekendu zgarnął świetne 32 mln dolarów
. Dzięki temu obraz ma już na swoim koncie 172,5 mln dolarów.
Na czwartym miejscu wylądowała z kolei animacja Pixara "Toy Story 5"
. Tym razem spadek był dużo bardziej zauważalny, ale filmowi wciąż udało się zarobić 14,5 mln dolarów
. Dzięki temu w niedzielę został trzecią premierą roku (drugą amerykańską), która na świecie zarobiła co najmniej 600 milionów dolarów. Globalne wpływy osiągnęły 1,065 mld dolarów, co czyni z "Toy Story 5" piątą najbardziej kasową produkcję Pixara w historii i 10. najbardziej kasową animację.
Pierwszą piątkę naszego zestawienia zamyka drugi największy tegoroczny hit z Chin, komedia "Gong fu nv zu"
(Kung Fu Soccer). Film zarobił 14,2 mln dolarów
, a jego łączne wpływy wynoszą prawie 320 milionów dolarów.
Numerem sześć w naszym zestawieniu jest animacja "Minionki i straszydła"
z wynikiem 11,3 mln dolarów
. A to oznacza, że przynajmniej czasowo film wypadł z pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier tego roku na świecie. Ma bowiem na koncie "jedynie" 281,2 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 449,6 mln dolarów. To wciąż jest najgorzej sprzedająca się część serii. Pierwsze "Jak ukraść Księżyc
" było dotąd jedynym filmem cyklu z wynikiem grubo poniżej 900 milionów dolarów, a i tak zarobił więcej, bo 544,7 mln dolarów.
Siódmą lokatę (oczko niżej niż przed tygodniem) zajmuje aktorska "Vaiana"
. Filmowi nie pomogła premiera w Japonii. Produkcja Disneya zajęła tam dopiero szóste miejsce zarabiając na dzień dobry 2,4 mln dolarów. Ogólnie weekendowe wpływy wyniosły 10,6 mln dolarów
, co daje łącznie 146,3 mln dolarów (261,1 mln wraz z USA).
Wielkim rozczarowaniem okazała się chińska nowość "Nian Hui bu neng ting! 2"
(Make Zhonghe Great Again). Film jest sequele wielkiego hitu ze stycznia 2024 roku, który zrobił ponad 179 mln dolarów. Dwójka nawet nie zbliży się do tego wyniku. W weekend otwarcia film zarobił bowiem tylko 8,9 mln dolarów
. Ponieważ obraz był pokazywany na seansach przedpremierowych, to w sumie ma na koncie 12,5 mln dolarów.
W Japonii "Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu"
(Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island) musiała uznać wyższość Człowieka-Pająka, jednak zainteresowanie animacją jest wciąż wysokie. Podczas drugiego weekendu film zgarnął świetne 8,6 mln dolarów
. To oznacza, że łącznie zarobił już 30 milionów dolarów.
Pierwszą dziesiątkę kompletuje horror "Obsesja"
z wynikiem 7,5 mln dolarów
. Przekłada się to na łączne wpływy w wysokości 212 mln dolarów (474,8 mln wraz z Ameryką).
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Michael (+1)
|$643,8
|$1 016,1
|22.02
|USA
|2
|Fei Chi Ren Sheng 3 (-1)
|$639,6
|$641,2
|17.02
|Chiny
|3
|Toy Story 5 (+1)
|$604,2
|$1 065,9
|17.06
|USA
|4
|Super Mario Galaxy Film (-1)
|$581,7
|$1 011,5
|1.04
|USA
|5
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień (NOWOŚĆ)
|$572,0
|$927,0
|29.07
|USA
|6
|Odyseja
|$515,9
|$911,4
|15.07
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-2)
|$470,3
|$690,9
|29.04
|USA
|8
|Projekt Hail Mary (-1)
|$340,2
|$684,3
|18.03
|USA
|9
|Gong fu nv zu
|$319,7
|$319,7
|11.07
|Chiny
|10
|Gei A Ma de Qing Shu (-2)
|$298,2
|$298,2
|30.04
|Chiny