Box Office Świat: "Strażnicy Galaktyki 3" z mocnym otwarciem. Fani zostawili w kinach miliony

W kinach na świecie dużo się dzieje.zadebiutowali w 52 krajach świata.goni chiński hit w walce o pierwsze miejsce na liście najbardziej kasowych premier tego roku. Do tego dochodzą japońskie produkcje, które są odporne na zachodnie trendy kinowe.Oczywiście numerem jeden w naszym zestawieniu jest widowisko Marvela . Film zarobił w weekend co najmniej. Ponieważ do kin trafił w środę (a w niektórych krajach pokazy przedpremierowe odbywała się nawet wcześniej), to w sumie na koncie ma 168,1 mln dolarów. Jest to wynik lepszy od tego, jaki prognozowano przed premierą.nie są jednak uniwersalnie wielkim hitem. W Arabii Saudyjskiej pokonał go, a w Egipcie. Jednak najsłabiej widowisko wypadło w Japonii, gdzie w weekend zajęło dopiero czwarte miejsce z kwotą 2,4 mln dolarów (w sumie 5,2 mln). Numerem jeden pozostałz obłędnym wynikiem 18,2 mln dolarów (wzrost o 35% w porównaniu do otwarcia).Za tozaskakująco dobrze spisali się w Chinach, gdzie zarobili 28,6 mln dolarów. Tym samym zajęli tam pierwsze miejsce pokonując ubiegłotygodniowe lokalne premiery. Dobre wyniki najnowszy Marvel zanotował też w: Wielkiej Brytanii (14,7 mln dolarów), Korei Południowej (13,2 mln - najlepsze 5-dniowe otwarcie roku), Meksyku (13,0 mln), Niemczech (7,3 mln) oraz Australii (7,0 mln).Widowisko Marvela tylko w niewielkim stopniu zastopowało. Japońskie szaleństwo, jakie wybuchło na punkcie animacji, pozwoliło jej utrzymać się na podium. Weekendowe wpływy wyniosły. A to oznacza, że jako druga premiera tego roku (a pierwsza amerykańska) film przekroczył granicę 600 milionów dolarów wpływów z zagranicznych rynków. Jest już pewne, że powinien wyprzedzić dotychczas największy hit tego roku, dzieło Yimou Zhanga (Full River Red), które ma 673,7 mln dolarów.Globalniema na swoim koncie 1 155,3 mln dolarów. A to oznacza, że dziś zostanie najbardziej kasową produkcją studia Illumination, pokonując 1 157,3 mln dolarów animacjiNiespodziewanie trzecią lokatę w naszym zestawieniu utrzymała(Godspeed). Film przypadł Chińczykom bardziej do gustu niżi w czasie drugiego weekendu zarobił. Tym samym został siódmą lokalną premierą roku, której łączne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (101,4 mln dolarów).(Born to Fly) dołączy do tego grona w tym tygodniu. W czasie drugiego weekendu film o dzielnych chińskich lotnikach zarobił, co łącznie daje 94,9 mln dolarów.Kolejny udany weekend zanotował horror. W weekend film zarobił. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 60,7 mln dolarów, a globalne 114,8 mln. Tym samym ta część wypada na lepiej niżz 2013 roku, któremu nie udało się w cali całego globu przekroczyć bariery 100 milionów dolarów.może wywijać szalone numery w japońskim box offisie, co jednak wcale nie osłabia lokalnych produkcji.(Detective Conan: Black Iron Submarine) zarobił kolejne znakomite. W jenach jest to trzeci najlepszy wynik w czasie czwartego weekendu wyświetlania. Łącznie przekroczył granicę 10 miliardów jenów. Szybciej barierę tę pobiły tylko dwa film:Powoli wygasa zainteresowanie filmem akcji. Jednakw ten weekend oznacza, że wciąż jest w naszym zestawieniu wysoko, zajmując siódme miejsce.Nasz ranking zamyka kolejna produkcja z Japonii(Tokyo MER: Mobile Emergency Room), czyli kinowa wersja serialu. W czasie drugiego weekendu film zarobił, co w sumie daje mu 18 milionów.