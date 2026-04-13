Filmy / Box office

Box Office Świat: "Super Mario Galaxy Film" goni chiński hit

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Super+Mario+Galaxy+Film%22+goni+chi%C5%84ski+hit-166058
W kinach na świecie liczy się tylko jeden film... z wyjątkiem Japonii. To "Super Mario Galaxy Film", który z łatwością utrzymał pozycję lidera. Po 12 dniach w kinach jest już pierwszą amerykańską premierą roku, a drugą w ogóle, która poza granicami USA zarobiła co najmniej 300 milionów dolarów.

Według najświeższych danych studia Universal "Super Mario Galaxy Film" zarobił w czasie drugiego weekendu aż 83,5 mln dolarów. Drugi weekend był świetny w Meksyku, skąd pochodzi 11,3 mln dolarów, we Francji (7,7 mln), Niemczech (7,6 mln) oraz na Wyspach Brytyjskich (7,3 mln). Film oficjalnie w miniony weekend zadebiutował w Polsce. Jednak w rzeczywistości pokazywany był już od weekendu wielkanocnego i w sumie zgarnął 2,6 mln dolarów.

Globalnie wpływy "Super Mario Galaxy Film" przekroczyły 600 milionów dolarów. Czyni to z niego trzecią najbardziej kasową adaptację gier wideo (za "Super Mario Bros. Film" i "Minecraft. Film"). Jest to też już ósmy najbardziej kasowy tytuł Illumination.

Zwiastun filmu "Super Mario Galaxy Film"




Największy kasowy hit Amazon MGM Studios "Projekt Hail Mary" nie zwalnia tempa. Film utrzymał się na drugiej pozycji notując relatywnie mały spadek. W czasie czwartego weekendu zarobił poza granicami USA kolejne 30,6 mln dolarów. A to oznacza, że w sumie ma na koncie już ćwierć miliarda dolarów. To wystarczyło, by film wskoczył na podium najbardziej kasowych premier tego roku. Po raz w tym roku w pierwszej trójce są aż dwie amerykańskie produkcje.

Globalnie "Projekt Hail Mary" osiągnął wynik 510,7 mln dolarów. Jest to trzecia premiera tego roku (druga amerykańska), której udała się ta sztuka.

Numerem trzy w naszym zestawieniu jest absolutny mega hit z Japonii "Meitantei Konan Haiwei no Datenshi" (Detective Conan: Fallen Angel of the Highway). Choć jest to już 29. część serii "Detective Conan", to sprzedaje się jak świeże bułeczki. Film osiągnął jedno z najlepszych otwarć cyklu zarabiając obłędne 26 mln dolarów.

Dobrze na świecie radzi sobie "Drama". W utrzymaniu wyników na poziomie sprzed tygodnia pomogła spora liczba regionalnych premier. W efekcie film w weekend zarobił 14 milionów dolarów. To daje w sumie 31,3 mln dolarów, a wraz z Ameryką 62,2 mln dolarów.

Na miejscy piątym wylądowała animacja "Hopnięci". Filmowi w utrzymaniu się na liście pomogły wzrosty frekwencyjne w krajach, gdzie przed tygodniem widownia była mała ze względu Wielkanoc. W efekcie animacja zdołała zgarnąć jeszcze 7,4 mln dolarów. A to oznacza, że zagraniczne wpływy w tym tygodniu osiągną 200 milionów dolarów.

Nasze zestawienie zamyka rewelacja z Indii "Dhurandhar: The Revenge". Film jeszcze na siebie zarabia. Tym razem 5,4 mln dolarów. W sumie daje to 157 mln dolarów (184,6 mln wraz z USA).

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$636,7$636,717.02Chiny
2Super Mario Galaxy Film (+4) $320,6$628,81.04USA
3Projekt Hail Mary $254,0$510,718.03USA
4Biao ren (-2)$208,9$210,417.02Chiny
5Hopnięci $197,3$354,44.03USA
6Jing Zhe Wu Sheng (-2)$195,8$196,117.02Chiny
7Dhurandhar: The Revenge (+2)$157,0$184,619.03Indie
8Wichrowe wzgórza (-1)$156,4$240,411.02USA
9Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong (-1)$153,4$153,417.02Chiny
10Wanggwa saneun namja $106,6$110,04.02Korea Pd.

