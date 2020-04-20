Box Office Świat: "Super Mario Galaxy Film" nie do zdarcia

Za nami kolejny relatywnie nudny i przewidywalny box-office'owo weekend. Na szczycie zestawienia wciąż te same tytuły. A niżej wybiło się kilka lokalnych produkcji.
Numerem jeden pozostaje animacja "Super Mario Galaxy Film"
. Tym razem konto filmu zwiększyło się o 48,2 mln dolarów
. Tym samym już na dniach zostanie pierwszą amerykańską premierą roku, która poza granicami USA zdoła zarobić 400 milionów dolarów. Globalnie jest już ogólnie numerem 1, pokonując chińskiego "Pegasusa 3
" i zostają pierwszą premierą roku z wynikami powyżej 700 milionów dolarów.
W minionym tygodniu "Super Mario Galaxy Film"
najlepiej sprzedawał się we Francji (6,0 mln dolarów), Meksyku (5,0 mln), Australii (4,1 mln), Niemczech (3,8 mln) oraz na Wyspach Brytyjskich (3,6 mln).
Zwiastun filmu "Super Mario Galaxy Film"
Na drugim miejscu również nic się nie zmieniło. Pozostaje na nim widowisko sf "Projekt Hail Mary"
. Tym razem na konto produkcji wpłynęło 21 mln dolarów
. Z tego 2,3 mln dolarów pochodzi z Wielkiej Brytanii, 2,2 mln z Chin, a 2,1 mln z Australii. Zagraniczne wpływy filmu zapewne przed końcem tygodnia osiągnął 300 milionów dolarów. Globalnie niedługo powinna paść granica 600 milionów dolarów. I choć nie będzie łatwo, to globalnie film wciąż ma szanse na pokonanie "Marsjanina
".
Najwyżej sklasyfikowaną nowością znajdziemy na pozycji trzeciej. To horror "Mumia. Film Lee Cronina"
, który trafił w minionym tygodniu do kin w prawie 80 krajach. Według naszych szacunków obraz zgarnął w weekend 15,8 mln dolarów
. Od premiery w środę zarobił zaś 20,5 mln dolarów.
Świetny start "Mumia. Film Lee Cronina"
zaliczyła w Meksyku. Na otwarcie horror zarobił tam 2,2 mln dolarów. Dla porównania ubiegłoroczny "Wolf Man
" tego samego studia w sumie zarobił tylko 1,7 mln dolarów. Podobna sytuacja była w Wielkiej Brytanii (1,4 mln dolarów) i Hiszpanii (1,1 mln dolarów).
Z kolei w Japonii wciąż liczy się tylko jeden film - "Meitantei Konan Haiwei no Datenshi"
(Detective Conan: Fallen Angel of the Highway). W czasie drugiego weekendu anime zgarnęło 12,3 mln dolarów
. Łącznie daje to już ponad 40 milionów dolarów.
Miejsce piąte w naszym zestawieniu zajmuje "Drama"
. Film zarobił solidne 11 milionów dolarów
, co przekłada się na łączne wpływy wysokości 50 milionów dolarów. Wraz z Ameryką daje to już prawie 90 milionów dolarów.
Komediowy horror "Bhooth Bangla"
z Indii debiutuje u nas na miejscu szóstym. Film na dzień dobry zarobił 9,1 mln dolarów
. To wynik bardzo dobry, ale indyjskie produkcje w tym roku debiutowały z wyższymi wpływami.
Nasze zestawienie kompletują "Hopnięci"
z 5 milionami dolarów wpływów. Jest to już trzecia amerykańska premiera roku, która na świecie zarobiła co najmniej 200 milionów dolarów. Globalnie powoli zbliża się do poziomu 400 milionów. Otwartym pozostaje pytanie, czy uda się tę granicę przekroczyć.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$638,4
|$638,4
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$392,2
|$747,5
|1.04
|USA
|3
|Projekt Hail Mary
|$288,0
|$573,1
|18.03
|USA
|4
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|5
|Hopnięci
|$206,0
|$367,2
|4.03
|USA
|6
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|7
|Dhurandhar: The Revenge
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie
|8
|Wichrowe wzgórza
|$157,3
|$241,3
|11.02
|USA
|9
|Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
|$153,4
|$153,4
|17.02
|Chiny
|10
|Wanggwa saneun namja
|$109,1
|$112,7
|4.02
|Korea Pd.