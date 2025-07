Box Office Świat: "Superman" z trudem przetrwał starcie z dinozaurami

Zwiastun filmu "Superman"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Według najnowszych szacunkówzarobił w weekend. Ponieważ film zaczął zarabiać już we wtorek na pokazach przedpremierowych, to w sumie na koniec tygodnia miał na koncie 95 milionów dolarów. Wraz z Ameryką daje to już dużo solidniejsze 217 milionów dolarów.Bastionem– zgodnie z oczekiwaniami – była Ameryka Południowa. Tam co drugi sprzedany w minionym tygodniu bilet był właśnie na pokazy widowiska DC . Reszta świata jednak nie była już tak przychylna. W Japoniiprzegrał z lokalną produkcją i zajął drugie miejsce. W Korei Południowej i Francji był także drugi, w obu tych krajach przegrywając z " Jurassic World: Odrodzenie ". W Chinach debiutował dopiero na czwartym miejscu przegrywając nie tylko z " Jurassic World: Odrodzenie ", ale również z " F1: Film ".Pod względem wpływów najlepszym rynkiem okazała się Wielka Brytania, skąd pochodzi 9,8 mln dolarów. Za nią są: Meksyk (8,8 mln dolarów), Chiny (6,7 mln), Brazylia (5,9 mln), Australia (5,3 mln), Francja i Korea Południowa (po 4,2 mln).Nowość od DC nie bardzo dała się we znaki widowisku ze Scarlett Johansson w czasie drugiego weekendu zgarnęło aż. A to oznacza, że prawdopodobnie dziś zagraniczne wpływy filmu przekroczą 300 milionów dolarów. Globalnie już padła bariera pół miliarda. To drugi film studia Universal w tym roku, któremu udała się ta sztuka.Najlepszym rynkiem dlasą Chiny, skąd pochodzi już ponad 63 mln dolarów. W tym roku żadna hollywoodzka produkcja nie sprzedała się lepiej w tym kraju. Świetnie widowisko sprzedało się także w Wielkiej Brytanii (dotąd 26,4 mln dolarów) i Meksyku (22,8 mln).Numerem trzy w naszym zestawieniu jest, który z każdy kolejnym dniem bije rekord wpływów produkcji Apple'a na świecie. W miniony weekend film zgarnął kolejne. Obraz świetnie trzyma się w Chinach, gdzie zanotował 7% wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem i zarobił 8,2 mln dolarów. W sumie poza granicami USA film zgarnął już 257,2 mln dolarów. Globalnie w tym tygodniu padnie granica 400 milionów.Czwartą lokatę okupuje. Tym razem zarobił na świecie, co w sumie daje 321 milionów dolarów. Wraz z Ameryką ma na koncie 560,8 mln dolarów i tym samym jest już drugą najbardziej kasową częścią całego cyklu. Rekordzistą pozostaje " Jak wytresować smoka 2 " z kwotą 614,6 mln dolarów.Z ósmej lokaty przed tygodniem na piąte awansowała chińska produkcja(Malice). Obraz zanotował wzrost wpływów aż o 41% do. Łącznie zarobił 25,7 mln dolarów.Tymczasem. W weekend film zarobiłi globalnie ma już 994 mln dolarów.Z kolei animacja Pixara tym razem wypadła tylko nieco gorzej, bo zgarnęła. Jednak łącznie na koncie ma tylko 117,3 mln dolarów, z czego 53,6 mln pochodzi spoza USA.Ósmą lokatą dzielą się dwie dalekowschodnie produkcje: japoński(Detective Conan: One-eyed Flashback) oraz chińska animowana antologia o duchach(Curious Tales of a Temple). Oba te filmy zarobiły po