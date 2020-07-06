Box Office Świat: "Toy Story 5" kontra "Minionki i straszydła". Kto wygrał?

W miniony weekend doszło do wielkiego starcia gigantów animacji. Pixar ("Toy Story 5") walczył o tego samego widza co Illumination ("Minionki i straszydła"). Wynik tego starcia jest zaskakujący. A wszystko przez decyzje obu wytwórni, które sprawiły, że nie była to równorzędna walka.
Niespodziewanie numerem jeden w naszym zestawieniu pozostało "Toy Story 5"
. Było to możliwe dzięki absolutnemu szaleństwu, które wybuchło w Japonii. Tam bowiem dopiero w miniony piątek film trafił do kin i mógł liczyć na tłumy, które dotąd były zarezerwowane tylko dla największych lokalnych premier. Na otwarcie "Toy Story 5"
zgarnął 2,65 mld jenów, co jest nowym rekordem dla zagranicznego filmu w Japonii.
W dolarach oznacza to wpływy w wysokości 16,5 mln.
I to właśnie dzięki Japonii "Toy Story 5"
pozostało numerem jeden w naszym zestawieniu. Weekendowe wpływy filmu wyniosły bowiem 69,3 mln dolarów
. Bez Japonii animacja przegrałaby z nowymi "Minionkami
", choć film Pixara
utrzymał się też na pozycji lidera w wielu pomniejszych krajach (głównie w Ameryce Łacińskiej).
Dziś "Toy Story 5"
przekroczyło granicę 400 milionów dolarów łącznych wpływów. To piąta premiera tego roku (czwarta amerykańska), której udała się ta sztuka. Wraz z Ameryką na koncie produkcji jest 764,3 mln dolarów.
Zwiastun filmu "Toy Story 5" "Minionki i straszydła"
zaskoczyły przegrywając walkę o pierwsze miejsce. Animacja Illumination w weekend zarobiła bowiem "tylko" 60,8 mln dolarów.
W amerykańskich mediach znajdziecie jednak informację, że to właśnie "Minionki i straszydła"
są numerem jeden na świecie. Wynika to z faktu, że policzono filmowi jako wynik otwarcia wpływy z całego tygodnia, a nie samego weekendu. Odjęto zaledwie 10 milionów zarobionych na otwarcie przed tygodniem oraz kolejne 3 miliony podając jako wynik 85 mln dolarów. W sumie "Minionki i straszydła"
dziś osiągną granicę 100 milionów dolarów wpływów. Wraz z Ameryką zbliża się zaś do poziomu 170 milionów dolarów.
Najlepszym rynkiem dla animacji "Minionki i straszydła"
okazały się Chiny, gdzie film pokonał lokalną nowość i zajął pierwsze miejsce z wynikiem 16,5 mln dolarów. W Niemczech film zgarnął już 6,4 mln dolarów, na Wyspach Brytyjskich 5,9 mln, w Meksyku 5,6 mln, a w Hiszpanii 4,3 mln. "Minionki i straszydła" świetnie poradziły sobie w Polsce. Animacja zarobiła już 3,3 mln dolarów.
To wynik z pięciu dniu dystrybucji (film miał premierę w środę) oraz z pokazów przedpremierowych, które miały miejsce przed tygodniem.
Wciąż świetnie sprzedaje się na świecie "Obsesja"
. Wpływy utrzymały się na poziomie 12 milionów dolarów
, co daje filmowi trzecie miejsce w naszym zestawieniu. Pomógł fakt, że był to dopiero drugi weekend filmu w Niemczech (2,4 mln dolarów) i Hiszpanii (1,1 mln). Horror dopiero teraz trafił też do kin w Hongkongu, gdzie zarobił 400 tysięcy dolarów.
Numerem cztery jest film, który przegrał w Chinach z Minionkami - "Te li du xing"
(Keep Real). Komedia o superbohaterach zarobiła na dzień dobry 11 milionów dolarów
.
Tak jak przed tygodniem na piątej pozycji wylądował horror "Backrooms. Bez wyjścia".
Film zarobił w weekend 9,7 mln dolarów
. Łącznie daje to 165,5 mln dolarów (356 mln, jeśli dodamy zarobki z amerykańskich kin).
Widowisko komiksowe "Supergirl"
nie było w stanie nawiązać równorzędnej walki i w ekspresowym tempie leci w dół naszego zestawienia. Film zajął dopiero szóste miejsce z wynikiem 9,4 mln dolarów
. Oznacza to, że na świecie zarobił dotąd ledwie 42 miliony dolarów. Dzięki Ameryce może "pochwalić się" osiągnięciem 100 milionów dolarów.
Patriotyczne widowisko wojenne "Si du"
(Crossing) nie porwało widzów w Chinach i po słaby starcie przed tygodniem notuje spory spadek zainteresowania. Film zarobił tylko 6,4 mln dolarów
, co łącznie przekłada się na kwotę 27,7 mln dolarów.
Minimalnie słabiej wypadł film Stevena Spielberga "Dzień objawienia"
, który zgarnął 6,2 mln dolarów
. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 111,2 mln dolarów, a globalne - 216,6 mln.
Naszą listę zamyka nowość z Indii, thriller szpiegowski "Alpha"
. Obraz zarobił 5,5 mln dolarów
na świecie, z czego ponad 4 miliony pochodzi z samych Indii. Dodatkowo w Ameryce film zgarnął 600 tysięcy dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$641,2
|17.02
|Chiny
|2
|Michael
|$610,0
|$981,3
|22.02
|USA
|3
|Super Mario Galaxy Film
|$579,0
|$1 008,8
|1.04
|USA
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$458,1
|$678,4
|29.04
|USA
|5
|Toy Story 5 (+1)
|$398,0
|$764,3
|17.06
|USA
|6
|Projekt Hail Mary (-1)
|$339,5
|$683,6
|18.03
|USA
|7
|Gei A Ma de Qing Shu
|$292,2
|$292,2
|30.04
|Chiny
|8
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|9
|Hopnięci
|$206,0
|$372,0
|4.03
|USA
|10
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny