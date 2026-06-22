Box Office Świat: "Toy Story 5" podbija (prawie) cały glob

W minionym tygodniu w kinach na świecie liczył się praktycznie jeden film - "Toy Story 5". Choć lokalnie inne filmy były w stanie także zainteresować widzów. "Toy Story 5"
trafiło z premierą idealnie. Większość krajów półkuli północnej powoli przygotowuje się do szkolnych wakacji. Na Dalekim Wschodzie mamy lokalne święta, jak w Chinach Święto Smoczych Łodzi. W efekcie do kin na animację Pixara poszły tłumy. Aktualnie mówi się o 126 milionach dolarów
w weekend i 152 miliona od środowej premiery. Ta kwota pewnie jeszcze wzrośnie.
Prawdziwe szaleństwo na "Toy Story 5"
opanowało Meksyk. Film zarobił tam aż 26,6 mln dolarów. Gdyby nie mecz reprezentacji tego kraju na mistrzostwach świata w piłce nożnej, pewnie padłaby granica 30 milionów dolarów. Świetne wyniki animacja zaliczyła też w: Wielkiej Brytanii (20 mln dolarów), Chinach (18 mln), Francji (7,2 mln), Australii (6,9 mln) oraz Brazylii i Korei Południowej (po 6,1 mln).
W sumie "Toy Story 5"
było numerem jeden box office'ów lub najlepiej sprzedającym się amerykańskim filmem we wszystkich krajach, w których miał premierę, z wyjątkiem dwóch: Indii i Polski.
Zwiastun filmu "Toy Story 5"
Daleko w tyle znalazł się lider poprzedniego notowania, nowy film Stevena Spielberga "Dzień objawienia"
. Na świecie zainteresowanie widowiskiem jest większe niż w Ameryce, stąd spadki były mniejsze. Niemniej jednak oznacza to, że film zarobił tylko 18,7 mln dolarów
. To oznacza, że poza granicami USA w ciągu 12 pierwszych dni obraz uzbierał 82,6 mln dolarów, a wraz z USA - 160,4 mln.
Świetny tydzień zaliczył horror "Backrooms. Bez wyjścia"
. Jego wyniki poszybowały w górę i film awansował aż na trzecią pozycję. Tylko w weekend zagarnął kolejne 12,3 mln dolarów
. Ile z tego pochodzi z otwarcia w Polsce, tego na razie jeszcze nie wiemy. Zagraniczne wpływy wzrosły do 125,9 mln dolarów, a globalnie przekroczyły 300 milionów (301,1 mln). Znakomicie, jak na film, który kosztował tylko 10 milionów dolarów.
Tymczasem "Michael"
poza granicami USA właśnie pokonał "Super Mario Galaxy Film
" i stał się najbardziej kasową amerykańską premierą tego roku. Film zarobił w weekend 11,6 mln dolarów, w łącznie daje 591,7 mln dolarów. Jeśli jednak chce zostać tegorocznym numerem jeden, musi zarobić jeszcze 48 milionów. Czy film da radę? Czas pokaże.
Na piątym miejscu wylądowała największa filmowa niespodzianka tego roku z Chin - "Gei A Ma de Qing Shu"
(Dear You). Film w pełni wykorzystał jedno z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu i zanotował wzrost wpływów do 11,4 mln dolarów
. Nie wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca w lokalnym box offisie, ale bardzo zbliżyło film do granicy 300 milionów dolarów. Obecnie na koncie produkcji znajduje się 273,5 mln dolarów.
Numerem sześć jest z kolei największa filmowa niespodzianka tego roku z USA - "Obsesja"
. Horror zgarnął kolejne 11 milionów dolarów
. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą 117,4 mln dolarów, a globalne 333,3 mln.
Tak silnej konkurencji nie wytrzymuje komediowy horror "Straszny film"
. Dwa tygodnie temu był numerem jeden, teraz jest już numerem siedem. W weekend film zarobił 9,1 mln dolarów
. Mimo to zagraniczne wpływy właśnie przekroczyły granicę 100 milionów dolarów (104,4 mln), zaś globalne - 200 milionów (202,2 mln).
Minimalnie słabiej wypada w naszym zestawieniu najlepsza z chińskich nowości wprowadzonych z okazji Święta Smoczych Łodzi - historyczny dramat z czasów tworzenia się Chińskiej Republiki Ludowej "Zhua Te Wu"
(I Know Who You Are). Film na otwarcie zarobił 9 milionów dolarów
.
Dziewiąte miejsce zajęła nowość z Indii, komedia romantyczna "Coctail 2"
. Zrealizowany po 14 latach sequel zarobił na otwarcie 8,1 mln dolarów
. Prawie 5 milionów pochodzi z samych Indii.
Nasze zestawienie zamyka druga z chińskich nowości - "Wo kan jian liang duo yi yang de yun"
(The Boy Who Counted Cars). Romans w szatach kina science-fiction zarobił w weekend otwarcia 5,8 mln dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$641,2
|17.02
|Chiny
|2
|Michael (+1)
|$591,7
|$959,6
|22.02
|USA
|3
|Super Mario Galaxy Film (-1)
|$576,2
|$1 005,8
|1.04
|USA
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$458,1
|$677,5
|29.04
|USA
|5
|Projekt Hail Mary
|$338,4
|$682,3
|18.03
|USA
|6
|Gei A Ma de Qing Shu
|$273,5
|$273,5
|30.04
|Chiny
|7
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|8
|Hopnięci
|$206,0
|$372,0
|4.03
|USA
|9
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|10
|Dhurandhar: The Revenge
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie