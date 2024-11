Box Office Świat: "Venom 3" pokonał nowości. "Czerwona Jedynka", "Paddington w Peru" na podium

Zwiastun filmu "Venom 3: Ostatni taniec"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



wciąż przyciąga widzów do kin na świecie. Sony szacuje, że w miniony weekend wpływy komiksowego widowiska powiększyły się o. Tym samym zagraniczne zarobki wynoszą 279,4 mln dolarów, zaś globalne zbliżają się do pułapu 400 milionów dolarów (obecnie 394,2 mln).Drugie miejsce należy do Warner Bros., które na świecie dystrybuuje produkcję Amazon MGM Studios. Ta świąteczna komedia akcji do amerykańskich kin trafi dopiero w ten piątek, lecz WB wprowadził ją w minionym tygodniu do kin w 75 krajach.Film w większości krajów nie zrobił furory. Słabiutko wypadł w Azji. W Chinach debiutował dopiero na szóstym, a w Korei Południowej na czwartym miejscu. Najlepsze wyniki osiągnął w Wielkiej Brytanii (3,2 mln dolarów, zajął tam drugie miejsce) i Meksyku (2,3 mln dolarów). W sumie szacujemy, że w weekendzgarnęła. Zaś od premiery w środę na jej koncie znalazło się co najmniej 26,6 mln dolarów.Podium kompletuje. Film na razie miał premierę zaledwie na Wyspach Brytyjskich, gdzie oczywiście z miejsca stał się hitem. Na otwarcie zarobił tam. Rzeczywiste wpływy były jeszcze większe, ponieważ w innych krajach (w tym w Polsce) odbywały się pokazy przedpremierowe.Na czwartym miejscu wylądowała najlepsza z nowości chińskiego rynku, melodramat(The Untold Story). Film trafił do kin w sobotę i w ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zarobiłPiątą lokatę zajmują dwie indyjskie produkcje, które przed tygodniem trafiły do kin z okazji święta Diwali. Mimo mieszanego przyjęcia przez widzów i krytyków, oba zachowały dobre tempo. Niepełne dane sugerują, że zarówno komediowy horrorjak i kino akcjizarobiły. Ten pierwszy globalnie zarobił co najmniej 37 mln dolarów, ten drugi prawie 40 mln.Kolejny udany weekend zaliczyła animacja. Weekendowe wpływy wyniosły. Tym samym globalnie jest już bardzo blisko pobicia granicy 300 milionów dolarów (aktualnie: 292 mln).Nasze zestawienie zamyka chińskie kino katastroficzne(Cesium Fallout). Podczas drugiego weekendu film zarobił. Łącznie na koncie ma 25,2 mln dolarów.