Box Office Świat: "W głowie się nie mieści 2" z miliardem dolarów i kolejnym rekordem

Zwiastun animacji "W głowie się nie mieści 2"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



W skali całego globu daje to miliard dolarów, a dokładnie 1 014,8 mln dolarów.Dodatkowo, zostało to dokonane w W głowie się nie mieści 2 " nie miało na świecie realnej konkurencji, choć filmów z dobrymi wynikami weekendowymi było tym razem więcej. Nowy Pixar z łatwością zdystansował resztę stawki zgarniając. Jedynym dużym nowym rynkiem była Nowa Zelandia, gdzie do końca tygodnia film zarobił 1,7 mln dolarów.Trwa świetna passa indyjskiej kinematografii. Nowa produkcja -- bije rekordy popularności. Tylko w weekend film zarobił. Ponieważ miał premierę w czwartek, to w sumie na jego koncie jest 55,1 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymujemy kwotę 66 milionów dolarów.debiutuje w naszym zestawieniu na trzeciej lokacie. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ film zaczął zarabiać już w środę, to w sumie ma na koncie 45,5 mln dolarów. Jest toNajlepszym rynkiem dla filmu okazały się Chiny, gdzie " Ciche miejsce. Dzień pierwszy " zarobiło 9,8 mln dolarów i zajęło trzecie miejsce. Z Wielkiej Brytanii pochodzi 3,9 mln dolarów, a z Australii - 2,6 mln.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest chiński romans(Moments We Shared). Podczas drugiego weekendu film zarobił u siebie w kraju. W sumie ma na koncie 49,5 mln dolarów.Powoli rozkręca się animacja. Podczas drugiego weekendu dystrybucja filmu powiększyła się do 20 rynków. Szacujemy, że w sam weekend animacja zgarnęła. Łącznie daje to na tę chwilę 25,3 mln dolarów.W miniony weekend film zarobił najwięcej na otwarcie w Chile - 2,5 mln dolarów. To nowy rekord dla całego cyklu, co pokazuje, że sukces " W głowie się nie mieści 2 " (który w Chile jest najbardziej kasowym filmem w historii) nie ma groźnego wpływu na potencjał konkurencji ze studia Universal. Mocne otwarcie " Gru i Minionki: Pod przykrywką " zaliczyło również w Kolumbii (1,7 mln dolarów).Pod naporem konkurencji ugięło się za to. Numer dwa przed tygodniem teraz zajął dopiero szóstą lokatę. W miniony weekend film zarobił, co daje 166,7 mln dolarów łącznych wpływów na świecie i 332 mln dolarów globalnie.Nasze zestawienie zamyka nowość z Chin, thriller sensacyjny(Customs Frontline). Oczekiwania wobec tego tytułu były dużo większe, tymczasem obraz nie zdołał nawet wygrać w lokalnym box offisie. Zajął drugie miejsce z wynikiem