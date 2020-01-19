Newsy Filmy Box office Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije rekord. "Avatar 3" najlepszym filmem weekendu
Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije rekord. "Avatar 3" najlepszym filmem weekendu

To był kolejny udany weekend dla Disneya i premier 2025 roku. Lokalnie tegoroczne nowości radzą sobie świetnie, ale w skali całego globu sytuacja wygląda inaczej.

Najważniejszą wiadomością weekendu jest oczywiście 1,7 mld dolarów globalnie, jakie ma już na koncie "Zwierzogród 2". W ten sposób film stał się najbardziej kasową amerykańską animacją w historii.

Produkcja Disneya w weekendowym zestawieniu zajęła jednak dopiero trzecie miejsce. Wynik wciąż imponujący - 24,3 mln dolarów. Z globalnej kwoty 1,7 mld dolarów aż 1,3 mld pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych.

Tymczasem 1,3 mld dolarów globalnie osiągnął "Avatar: Ogień i popiół", z czego 955 milionów pochodzi spoza USA. Widowisko Jamesa Camerona nie miało na świecie godnego siebie rywala i wygrało weekend bez większego problemu. Aktualne szacunki mówią o 44,5 mln dolarów.

Fantastyczny weekend ma za sobą "Pomoc domowa". Film awansował w naszym zestawieniu z trzeciej na drugą lokatę zarabiając w weekend aż 26,6 mln dolarów. To wynik o milion dolarów lepszy od tego, jaki miał tydzień wcześniej. W rezultacie zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 138,6 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 245,7 mln dolarów.

Na czwartym miejscu ląduje pierwsza duża anglojęzyczna nowość 2026 roku, czyli "28 lat później - Część 2: Świątynia kości". Film trafił do kin w 60 krajach i szacujemy, że w weekend zgarnął około 12,5 mln dolarów. Od premiery w środę daje to 16,2 mln dolarów.

W większości krajów "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" zarabiała średnio. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły. W Wielkiej Brytanii film zarobił już 4,6 mln dolarów, a w Meksyku - 1,5 mln. W obu krajach dobre wyniki notowała też część pierwsza w reżyserii Danny'ego Boyle'a.

Tymczasem w Indiach do kin trafił kolejny potencjalnie wielki hit. To komedia akcji "Mana ShankaraVaraprasad Garu". Co prawda film w weekend zajął w naszym zestawieniu dopiero piąte miejsce z wynikiem 8,5 mln dolarów, ale swoją premierę miał już w poniedziałek, więc w sumie zarobił już 29,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką na koncie ma 32,6 mln dolarów.

Szóstą pozycję zachowała animacja "SpongeBob: Klątwa pirata". Film tym razem zarobił 6,1 mln dolarów, co przekłada się na łączną kwotę 77,1 mln dolarów (z Ameryką: 144,2 mln).

Listę zamyka chińska produkcja "Ni sha" (The Fire Raven) z wynikiem 5,1 mln dolarów. Łączny wynik kryminału to 52 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Cheburashka 2$71,5$71,51.01Rosja
2Mana ShankaraVaraprasad Garu (NOWOŚĆ)$29,7$32,612.01Indie
3Prostokvashino (-1)$29,3$29,31.01Rosja
4Buratino (-1)$29,1$29,11.01Rosja
5The Raja Saab (-1)$19,3$21,69.09Indie
628 lat później - Część 2: Świątynia kości (NOWOŚĆ)
$16,2$29,214.01Wlk. Brytania
