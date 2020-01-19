Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije rekord. "Avatar 3" najlepszym filmem weekendu

To był kolejny udany weekend dla Disneya i premier 2025 roku. Lokalnie tegoroczne nowości radzą sobie świetnie, ale w skali całego globu sytuacja wygląda inaczej.
Najważniejszą wiadomością weekendu jest oczywiście 1,7 mld dolarów globalnie, jakie ma już na koncie "Zwierzogród 2"
. W ten sposób film stał się najbardziej kasową amerykańską animacją w historii.
Produkcja Disneya w weekendowym zestawieniu zajęła jednak dopiero trzecie miejsce. Wynik wciąż imponujący - 24,3 mln dolarów
. Z globalnej kwoty 1,7 mld dolarów aż 1,3 mld pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych.
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"
Tymczasem 1,3 mld dolarów globalnie osiągnął "Avatar: Ogień i popiół"
, z czego 955 milionów pochodzi spoza USA. Widowisko Jamesa Camerona
nie miało na świecie godnego siebie rywala i wygrało weekend bez większego problemu. Aktualne szacunki mówią o 44,5 mln dolarów
.
Fantastyczny weekend ma za sobą "Pomoc domowa"
. Film awansował w naszym zestawieniu z trzeciej na drugą lokatę zarabiając w weekend aż 26,6 mln dolarów
. To wynik o milion dolarów lepszy od tego, jaki miał tydzień wcześniej. W rezultacie zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 138,6 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 245,7 mln dolarów.
Na czwartym miejscu ląduje pierwsza duża anglojęzyczna nowość 2026 roku, czyli "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"
. Film trafił do kin w 60 krajach i szacujemy, że w weekend zgarnął około 12,5 mln dolarów
. Od premiery w środę daje to 16,2 mln dolarów.
W większości krajów "28 lat później - Część 2: Świątynia kości
" zarabiała średnio. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły. W Wielkiej Brytanii film zarobił już 4,6 mln dolarów, a w Meksyku - 1,5 mln. W obu krajach dobre wyniki notowała też część pierwsza w reżyserii Danny'ego Boyle'a
.
Tymczasem w Indiach do kin trafił kolejny potencjalnie wielki hit. To komedia akcji "Mana ShankaraVaraprasad Garu"
. Co prawda film w weekend zajął w naszym zestawieniu dopiero piąte miejsce z wynikiem 8,5 mln dolarów
, ale swoją premierę miał już w poniedziałek, więc w sumie zarobił już 29,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką na koncie ma 32,6 mln dolarów.
Szóstą pozycję zachowała animacja "SpongeBob: Klątwa pirata"
. Film tym razem zarobił 6,1 mln dolarów
, co przekłada się na łączną kwotę 77,1 mln dolarów (z Ameryką: 144,2 mln).
Listę zamyka chińska produkcja "Ni sha"
(The Fire Raven) z wynikiem 5,1 mln dolarów
. Łączny wynik kryminału to 52 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Cheburashka 2
|$71,5
|$71,5
|1.01
|Rosja
|2
|Mana ShankaraVaraprasad Garu (NOWOŚĆ)
|$29,7
|$32,6
|12.01
|Indie
|3
|Prostokvashino (-1)
|$29,3
|$29,3
|1.01
|Rosja
|4
|Buratino (-1)
|$29,1
|$29,1
|1.01
|Rosja
|5
|The Raja Saab (-1)
|$19,3
|$21,6
|9.09
|Indie
|6
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (NOWOŚĆ)
|$16,2
|$29,2
|14.01
|Wlk. Brytania
