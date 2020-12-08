Box Office Świat: "Zwierzogród 2" już najlepsza amerykańską produkcją roku poza granicami USA

Ależ Disney ma hit. "Zwierzogród 2" ucieka konkurencji jakby to był samochód prowadzony przez leniwca Flasha. Film potrzebował zaledwie 10 dni, by pokonać w zagranicznym box offisie wszystkie tegoroczne amerykańskie premiery. Globalnie na dniach padnie granica miliarda dolarów. To dopiero druga amerykańska premiera tego roku, której uda się ta sztuka.
W czasie drugiego weekendu "Zwierzogród 2"
osiągnął taki wynik, o jakim większość filmów nie może marzyć jako ostatecznych wpływach z dystrybucji kinowej. Najnowsze szacunki mówią bowiem aż o 219 milionach dolarów.
Ta obłędna kwota jest rzecz jasna możliwe dzięki Chinom, gdzie animacja wciąż ma wielu fanów i w czasie drugiego weekendu zgarnęła 115,9 mln dolarów. Łącznie film zarobił tam już 430,7 mln dolarów, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii dystrybucji amerykańskich filmów w Chinach
(po "Avengers: Koniec gry
").
Fantastyczny start "Zwierzogród 2"
zaliczył w Japonii. Animacja pojawiała się tam tydzień później niż w pozostałych krajach świata, ale nie wpłynęło to negatywnie na frekwencję. Film zarobił 12,3 mln dolarów. To drugi najlepszy debiut hollywoodzkiej produkcji w tym kraju w historii
(rekordzistą pozostaje "Kraina lodu II
").
Tam, gdzie film trafił do kin przed tygodniem, frekwencja też trzymała się dobrze. W Wietnamie i Tajwanie nawet wzrosła (odpowiednio o 45% i 13%). Dzięki temu łączne zagraniczne wpływy wynoszą już prawie 700 milionów dolarów (w tym roku więcej zarobiła tylko "Ne Zha 2
"). Globalnie padła bariera 900 milionów dolarów. To czwarta premiera tego roku (trzecia amerykańska, druga Disneya), której udała się ta sztuka.
Za sprawą animacji "Zwierzogród 2" globalne wpływy Disneya właśnie osiągnęły 5 miliardów dolarów.
To jedyne studio, które może w tym roku pochwalić się takim wynikiem, a pamiętajmy, że w tegorocznych planach jest jeszcze jeden potencjalnie wielki hit - "Avatar: Ogień i popiół
".
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"
Na drugim miejscu naszego zestawienia wylądowała nowość, horror "Pięć koszmarnych nocy 2"
. Szacujemy, że w sam weekend film zarobił ok. 36 milionów dolarów
. Od środowej premiery daje to 46,1 mln dolarów, a wraz z wpływami z Ameryki 109,1 mln dolarów.
Najlepszym rynkiem dla "Pięciu koszmarnych nocy 2"
okazał się Meksyk, skąd pochodzi 6,9 mln dolarów. To drugie najlepsze otwarcie horroru w tym roku w tym kraju. Z Wielkiej Brytanii i Irlandii pochodzi 4,4 mln dolarów. Dobry start film zaliczył też w Brazylii (3,2 mln dolarów), Hiszpanii (2,9 mln) oraz Australii (2,4 mln).
Trzecie miejsce zajmuje najlepsza z chińskich nowości "De Xian Jin Zhi"
(Ghezi Town). To kolejna w tym roku chińska produkcja opowiadająca o rzezi w Nankinie, która odnosi sukces w kinach. Film miał swoją premierę w sobotę i w ciągu dwóch dni zgarnął 24 miliony dolarów
.
Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Indii. Bollywoodzkie widowisko szpiegowskie "Dhurandhar"
zarobiło w 14 krajach 14,2 mln dolarów
. Oczywiście większość z tej kwoty (ponad 12 milionów dolarów) pochodzi z samych Indii, gdzie było to trzecie najlepsze otwarcie w tym roku.
Zadyszka tymczasem dopadła musical "Wicked: Na dobre"
. Obraz spadł z drugiej na piątą lokatę zarabiając już tylko 13,4 mln dolarów
. To oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 143,2 mln dolarów, a globalne 440,1 mln.
Miejsce szóste okupuje "Iluzja 3"
, którą stać było jeszcze na zarobek w wysokości 9 milionów dolarów
. Dzięki temu globalnie filmowi udało się przekroczyć granicę 200 milionów dolarów (obecnie 210 milionów). Wygląda więc na to, że dużo zabraknie mu do wyników poprzednich dwóch części. Każda z nich zdołała zarobić bowiem dużo ponad 300 milionów dolarów.
Nasze zestawienie zamyka anime "Jujutsu Kaisen: Execution"
, która po premierze w kolejnych krajach świata zdołała w weekend zarobić 5,1 mln dolarów
. Łącznie daje to 20 milionów dolarów (30,2 mln wraz z Ameryką).
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Zwierzogród 2 (+8)
|$695,3
|$915,8
|26.11
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)
|$639,7
|$774,0
|18.07
|Japonia
|4
|Lilo & Stitch (-1)
|$614,3
|$1 038,3
|21.05
|USA
|5
|Minecraft: Film (-1)
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|6
|Jurassic World: Odrodzenie (-1)
|$529,3
|$868,9
|2.07
|USA
|7
|Tang Ren Jie Tan an 1900 (-1)
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|8
|F1: Film (-1)
|$442,0
|$631,5
|25.06
|USA
|9
|Nanjing Zhao Xiang Guan (-1)
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|10
|Mission: Impossible—The Final Reckoning (-1)
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA