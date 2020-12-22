Box Office Świat: "Zwierzogród 2" już trzecią najbardziej kasową animacją w historii

Choć kina rozgrzała do czerwoności premiera najnowszego widowiska Jamesa Camerona, to animacja Disneya przykuwa uwagę widzów, wspinając się na podium najbardziej kasowych filmów animowanych w historii. "Zwierzogród 2"
prawie nie zauważył pojawiania się konkurencji. W niektórych krajach (na przykład w Japonii) utrzymał pierwszą pozycję pomimo pojawienia się trzeciego "Avatara
". Weekendowe wpływy wyniosły znakomite 76,7 mln dolarów
, co w naszym zestawieniu pozwoliło filmowi utrzymać drugą pozycję.
Ale to łączne wyniki wprawiają w prawdziwe osłupienie. Zagraniczne wpływy na tę chwilę wynoszą 990 milionów dolarów. W nadchodzącym tygodniu "Zwierzogród 2" zostanie więc pierwszą w tym roku amerykańską premierą, która bez wsparcia kin w Ameryce zdoła zarobić co najmniej miliard dolarów
. Aktualnie jest też trzecią najbardziej kasową animacją w historii
po "Ne Zha 2: W krainie potworów
" (jedyną animacją z dwoma miliardami dolarów na koncie) i "W głowie się nie mieści 2
" (która ma 1 045,9 mln dolarów na koncie, więc przed końcem przyszłego tygodnia "Zwierzogród 2
" ją wyprzedzi). Globalnie film ma już 1,27 mld dolarów na koncie.
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"
A tymczasem numerem jeden naszego zestawienia jest zgodnie z oczekiwaniami "Avatar: Ogień i popiół"
. Widowisko Jamesa Camerona
zadebiutowało w 51 krajach świat zarabiając w nich 213,9 mln dolarów
w weekend i 257 mln dolarów od premiery w środę. Jest to wynik mieszczących się w przedziale prognozowanym przed premierą, ale bliżej mu do tych mniej optymistycznych prognoz.
Globalnie "Avatar: Ogień i popiół"
zgarnął 345 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie filmu amerykańskiego w tym roku (lepiej poradził sobie tylko "Zwierzogród 2
").
Jednak przyglądając się bliżej, wyniki trzeciego "Avatara"
są bardzo mieszane. Na przykład w Chinach obraz zanotował najlepsze otwarcie w historii serii (57,6 mln dolarów). Ale już w sąsiednich Indiach za sprawą lokalnej konkurencji widowisko Camerona
miało otwarcie o połowę słabsze od "Istoty wody
". We Francji czy Hiszpanii "Ogień i popiół"
może pochwalić się najlepszymi otwarciami w tym roku. Ale w Japonii przegrał walkę o pierwsze miejsce z inną amerykańską produkcją - "Zwierzogrodem 2
".
Ogólnie najlepszymi rynkami dla filmu "Avatar: Ogień i popiół"
okazały się: Chiny (57,6 mln dolarów), Francja (21,4 mln), Niemcy (18,0 mln), Korea Południowa (13,6 mln) i Wielka Brytania (11,9 mln).
Wciąż na podium znalazła się największa indyjska rewelacja ostatnich miesięcy, film "Dhurandhar"
. Obraz tym razem zgarnął 13,6 mln dolarów
. Ponad 11 milionów pochodzi z samych Indii, gdzie obraz nie pozwolił trzeciemu "Avatarowi
" zadebiutować na pierwszym miejscu. Ogólnie film zarobił już ponad 81 milionów dolarów, a wraz z Ameryką 94,1 mln dolarów.
Pierwszą piątkę z dużo słabszymi wynikami zamykają horror "Pięć koszmarnych nocy 2"
(8,0 mln dolarów
) oraz musical "Wicked: Na dobre"
(4,0 mln dolarów
).
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Zwierzogród 2
|$990,0
|$1 272,8
|26.11
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$639,7
|$774,0
|18.07
|Japonia
|4
|Lilo & Stitch
|$614,3
|$1 038,3
|21.05
|USA
|5
|Minecraft: Film
|$534,2
|$958,1
|2.04
|USA
|6
|Jurassic World: Odrodzenie
|$529,5
|$869,1
|2.07
|USA
|7
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|8
|F1: Film
|$442,1
|$631,6
|25.06
|USA
|9
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|10
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA