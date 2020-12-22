Newsy Filmy Box office Box Office Świat: "Zwierzogród 2" już trzecią najbardziej kasową animacją w historii
Filmy / Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" już trzecią najbardziej kasową animacją w historii

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Zwierzogr%C3%B3d+2%22+ju%C5%BC+trzeci%C4%85+najbardziej+kasow%C4%85+animacj%C4%85+w+historii.+%22Avatar%3A+Ogie%C5%84+i+popi%C3%B3%C5%82%22+nowym+numerem+jeden-164468
Box Office Świat: &quot;Zwierzogród 2&quot; już trzecią najbardziej kasową animacją w historii
Choć kina rozgrzała do czerwoności premiera najnowszego widowiska Jamesa Camerona, to animacja Disneya przykuwa uwagę widzów, wspinając się na podium najbardziej kasowych filmów animowanych w historii.

"Zwierzogród 2" prawie nie zauważył pojawiania się konkurencji. W niektórych krajach (na przykład w Japonii) utrzymał pierwszą pozycję pomimo pojawienia się trzeciego "Avatara". Weekendowe wpływy wyniosły znakomite 76,7 mln dolarów, co w naszym zestawieniu pozwoliło filmowi utrzymać drugą pozycję.

Ale to łączne wyniki wprawiają w prawdziwe osłupienie. Zagraniczne wpływy na tę chwilę wynoszą 990 milionów dolarów. W nadchodzącym tygodniu "Zwierzogród 2" zostanie więc pierwszą w tym roku amerykańską premierą, która bez wsparcia kin w Ameryce zdoła zarobić co najmniej miliard dolarów. Aktualnie jest też trzecią najbardziej kasową animacją w historii po "Ne Zha 2: W krainie potworów" (jedyną animacją z dwoma miliardami dolarów na koncie) i "W głowie się nie mieści 2" (która ma 1 045,9 mln dolarów na koncie, więc przed końcem przyszłego tygodnia "Zwierzogród 2" ją wyprzedzi). Globalnie film ma już 1,27 mld dolarów na koncie. 

Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"




A tymczasem numerem jeden naszego zestawienia jest zgodnie z oczekiwaniami "Avatar: Ogień i popiół". Widowisko Jamesa Camerona zadebiutowało w 51 krajach świat zarabiając w nich 213,9 mln dolarów w weekend i 257 mln dolarów od premiery w środę. Jest to wynik mieszczących się w przedziale prognozowanym przed premierą, ale bliżej mu do tych mniej optymistycznych prognoz.

Globalnie "Avatar: Ogień i popiół" zgarnął 345 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie filmu amerykańskiego w tym roku (lepiej poradził sobie tylko "Zwierzogród 2").

Jednak przyglądając się bliżej, wyniki trzeciego "Avatara" są bardzo mieszane. Na przykład w Chinach obraz zanotował najlepsze otwarcie w historii serii (57,6 mln dolarów). Ale już w sąsiednich Indiach za sprawą lokalnej konkurencji widowisko Camerona miało otwarcie o połowę słabsze od "Istoty wody". We Francji czy Hiszpanii "Ogień i popiół" może pochwalić się najlepszymi otwarciami w tym roku. Ale w Japonii przegrał walkę o pierwsze miejsce z inną amerykańską produkcją - "Zwierzogrodem 2".

Ogólnie najlepszymi rynkami dla filmu "Avatar: Ogień i popiół" okazały się: Chiny (57,6 mln dolarów), Francja (21,4 mln), Niemcy (18,0 mln), Korea Południowa (13,6 mln) i Wielka Brytania (11,9 mln).

Wciąż na podium znalazła się największa indyjska rewelacja ostatnich miesięcy, film "Dhurandhar". Obraz tym razem zgarnął 13,6 mln dolarów. Ponad 11 milionów pochodzi z samych Indii, gdzie obraz nie pozwolił trzeciemu "Avatarowi" zadebiutować na pierwszym miejscu. Ogólnie film zarobił już ponad 81 milionów dolarów, a wraz z Ameryką 94,1 mln dolarów.

Pierwszą piątkę z dużo słabszymi wynikami zamykają horror "Pięć koszmarnych nocy 2" (8,0 mln dolarów) oraz musical "Wicked: Na dobre" (4,0 mln dolarów).

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Zwierzogród 2$990,0$1 272,826.11USA
3Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $639,7$774,018.07Japonia
4Lilo & Stitch $614,3$1 038,321.05USA
5Minecraft: Film $534,2$958,12.04USA
6Jurassic World: Odrodzenie$529,5$869,12.07USA
7Tang Ren Jie Tan an 1900 $499,2$499,229.01
Chiny
8F1: Film $442,1$631,625.06USA
9Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
10Mission: Impossible—The Final Reckoning$401,4$598,821.05USA

Zwierzogród 2  (2025)

 Zwierzogród 2

Zwierzogród  (2016)

 Zwierzogród

Zwierzogród+  (2022)

 Zwierzogród+

Zootopia Crime Files: Hidden Object  (2016)

 Zootopia Crime Files: Hidden Object

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Michael B. Jordan lepszy niż DiCaprio, Hawke i Chalamet

15 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje James Ransone. Aktor znany z filmu "To: Rozdział 2" miał 46 lat

62 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" z siódmym najlepszym otwarciem grudnia

83 komentarze
Filmy

Nie zgadniecie, kogo gra Seth Rogen w "Supergirl"

12 komentarzy
Filmy

Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego

7 komentarzy
Publicystyka

Dom dobry czy zły? Sytuacja mieszkaniowa w polskim kinie

50 komentarzy
Telewizja Filmy

Święta i Sylwester z Paramount Network