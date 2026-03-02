Box Office Świat: Chiński "Pegasus 3" odparł atak Ghostface'a. "Krzyk 7" numerem dwa

Choć chiński rok już za nami, to wprowadzone wtedy filmy wciąż się sprzedają. Nie tak dobrze, jak w poprzednich latach (tegoroczne wyniki tygodnia Święta Wiosny są o ponad 1/3 słabsze), ale wystarczająco dobrze, by odeprzeć atak kolejnej hollywoodzkiej nowości. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Na miejscu pierwszym pozostał "Fei Chi Ren Sheng 3"
(Pegasus 3). To jedyny prawdziwy hit tegorocznego Święta Wiosny. Film zarobił w weekend 51,2 mln dolarów
i dość łatwo pokonał konkurencję. A łącznie ma już na swoim koncie ponad pół miliarda dolarów
. Na razie jest to jedyna premiera 2026 roku, która może pochwalić się takim wynikiem. Globalnie nie ma drugiego filmu, którego wpływy osiągnęłyby nawet 200 milionów dolarów, choć "Wichrowe wzgórza
" są tego bliskie.
Zwiastun filmu "Pegasus 3"
Na drugim miejscu wylądowała nowość z Ameryki, czyli "Krzyk 7"
. Podobnie jak u siebie w domu, tak i na świecie slasher sprzedaje się lepiej od oczekiwań. W sam weekend zgarnął około 25,5 mln dolarów
, a od premiery w środę co najmniej 33,1 mln dolarów. Prognozy mówiły o ok. 20 miliona w pięć dni.
Najlepszym rynkiem na otwarcie okazała się Wielka Brytania, skąd pochodzi 5,3 mln dolarów (rekord serii). Z Francji pochodzi 4,2 mln dolarów w pięć dni, co jednak jest wynikiem dużo gorszym od czwartego tygodnia w kinach lokalnej komedii "Marsupilami
" (7 mln dolarów w pięć dni). W Australii do końca tygodnia "Krzyk 7"
zarobił 2,5 mln dolarów, w Niemczech 2,4 mln, a w Brazylii 2,3 mln.
Kostiumowe widowisko wuxia "Biao ren"
(Blades of the Guardians) spadło o oczko w dół i zajęło trzecie miejsce. W weekend film zarobił 21,1 mln dolarów
, co łącznie daje 165,7 mln dolarów.
Z piątego miejsca na czwarte awansowały "Wichrowe wzgórza"
. To efekt słabnącej frekwencji na chińskich filmach. Film zarobił 15,6 mln dolarów
tym samym stając się pierwszą amerykańską premierą roku, która poza granicami USA zarobiła co najmniej 100 milionów dolarów
. Globalnie ma zaś na koncie 192 miliony dolarów.
Numerem pięć w naszym zestawieniu jest thriller sensacyjny Zhanga Yimou "Jing Zhe Wu Sheng"
(Silent Awakenings). Film mocno stracił wraz z końcem celebracji Nowego Roku i w ten weekend zarobił już tylko 15 milionów dolarów
. Łącznie na koncie ma niespełna 160 milionów dolarów i jeśli dobije do 200 milionów, to będzie sukces.
Pozostajemy w Chinach, bo na miejscu szóstym znalazła się animacja "Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong"
(Boonie Bears: The Hidden Protector). Weekendowe wpływy wyniosły 13,9 mln dolarów
, co łącznie daje już ponad 139 mln dolarów.
Tym razem na siódmym miejscu wylądowała najlepsze tegoroczna koreańska produkcja - "Wanggwa saneun namja"
(The King's Warden). Ten weekend film miał dużo lepszy od poprzedniego i zgarnął aż 11,8 mln dolarów
. Łączne wpływy wynoszą już 56,4 mln dolarów.
Animacja Sony "Wielka mała koza"
musiała zadowolić się ósmą lokatą i wynikiem 9,3 mln dolarów
. Póki co na świecie film zarobił 56,5 mln dolarów. Dzięki dobrym wynikom ze Stanów Zjednoczonych globalnie na koncie ma już 130 milionów dolarów.
Dziewiąta lokata należy do hongkońskiej komedii "Ye Wang"
(Night King). Film w weekend zarobił kolejne 7,4 mln dolarów
, z czego z samych Chin pochodzi 5 milionów. W sumie na koncie ma 26,8 mln dolarów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka 45. film z cyklu Doraemon. "Eiga Doraemon Shin Nobita no Kaiteiki Ganjō"
(Doraemon: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) to remake filmu z 1983 "Doraemon: Nobita no Kaitei Kiganjō
", do którego należy niechlubny rekord najgorszego wyniku serii Doraemon w japoński box offisie. Jako jedyny w całej długiej historii cyklu nie zarobił nawet 2 miliardów jenów. Nowy film po pierwszych trzech dniach wyświetlania ma już grubo ponad 800 milionów jenów na koncie, czyli 5,5 mln dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$544,5
|$545,7
|17.02
|Chiny
|2
|Biao ren (+1)
|$165,7
|$166,9
|17.02
|Chiny
|3
|Jing Zhe Wu Sheng (-1)
|$159,8
|$160,0
|17.02
|Chiny
|4
|Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
|$139,4
|$139,4
|17.02
|Chiny
|5
|Wichrowe wzgórza
|$119,7
|$192,0
|11.02
|USA
|6
|Cheburashka 2
|$78,0
|$78,0
|1.01
|Rosja
|7
|Wielka mała koza
|$56,5
|$130,5
|11.02
|USA
|8
|Wanggwa saneun namja (+2)
|$56,4
|$56,4
|4.02
|Korea Pd.
|9
|Mana ShankaraVaraprasad Garu (-1)
|$40,4
|$43,3
|12.01
|Indie
|10
|Marsupilami (NOWOŚĆ)
|$40,0
|$40,0
|4.02
|Francja