Box Office Świat: Cisza przed chińską burzą. "Wichrowe wzgórza" z najlepszym amerykańskim otwarciem roku

Już za chwilę w Chinach rozpocznie się świętowanie Nowego Roku. A to oznacza początek najgorętszego sezonu box office'owego na świecie. Chińczycy zostawią w kinach zapewne grubo ponad miliard dolarów, a lista najbardziej kasowych premier 2026 roku zostanie praktycznie napisana na nowo.
Zanim to jednak nastąpi Hollywood ma wreszcie powody do zadowolenia. Pięć dni wystarczyło, by "Wichrowe wzgórza"
stały się najbardziej kasową amerykańską premierą 2026 roku. Jeśli wierzyć szacunkom Warner Bros. film ten poza granicami USA zgarnął 42 miliony dolarów. Szacujemy, że ok. 34 mln dolarów
pochodzi z samego weekendu. Wraz z premierą w USA daje to niespełna 77 mln dolarów.
W poniedziałek film stanie się najbardziej kasową globalnie premierą 2026 roku, by chwilę później stracić pozycję lidera na rzecz chińskiego widowiska "Fei Chi Ren Sheng 3", który w dzień otwarcia prawdopodobnie zgarnie co najmniej 75 milionów dolarów. "Wichrowe wzgórza"
najlepiej sprzedały się w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi 10,3 mln dolarów. Niezłe wyniki film zaliczył także we Włoszech (4,4 mln dolarów), Australii (4,3 mln) oraz Meksyku (3,3 mln).
Zwiastun filmu "Wichrowe wzgórza"
Numerem dwa jest kolejna hollywoodzka nowość, "Wielka mała koza"
. Animacja ze zwierzętami w głównych rolach wkracza do kin kilka miesięcy po "Zwierzogrodzie 2
", jednak hit Disneya wciąż sprzedaje się fenomenalnie, więc wydaje się, że Sony wprowadziło swój tytuł mimo wszystko za wcześnie. Po pierwszych pięciu dniach wyświetlania "Wielka mała koza"
ma na koncie 15,6 mln dolarów. Szacujemy, że z tej kwoty 12,5 mln dolarów
pochodzi z samego weekendu.
Prawie 1/3 zagranicznych wpływów pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie film zarobił 4,8 mln dolarów. Meksyk był drugim najważniejszych rynkiem z kwotą 1,8 mln dolarów.
Podium w naszym zestawieniu kompletuje właśnie "Zwierzogród 2"
. Animacja wciąż była w stanie zgarnąć 11,7 mln dolarów
, co przekłada się na łączny wynik 1,409 mld dolarów. Wraz z Ameryką daje 1,829 mld dolarów. Disney ogłosił właśnie, że jego filmy od początku roku zarobiły w kinach na całym świecie miliard dolarów
. Oczywiście są to wszystko wyniki ubiegłorocznych premier. Niemniej jednak fakt pozostaje faktem, że jest to pierwsza wytwórnia, która osiągnęła tę granicę.
A skoro o ubiegłorocznych premiera mowa. To dwa kolejne miejsca w box offisie zajmują właśnie filmy z 2025 roku. Na czwartym wylądowała "Pomoc domowa"
z wynikiem 10,7 mln dolarów
, a na piątym "Avatar: Ogień i popiół"
z 9,4 mln dolarów
. Widowisko Jamesa Camerona
poza granicami USA zarobiło dotąd 1,063 mld dolarów, a globalnie - 1,460 mld.
Numerem sześć jest kolejna hollywoodzka nowość - "Crime 101"
. Film zadebiutował w minionym tygodniu w 60 krajach świata i po pięciu dniach ma na koncie 12 milionów dolarów. Szacujemy, że w weekend zarobił ok. 9,2 mln dolarów
. W żadnym z krajów film nie osiągnął przynajmniej miliona dolarów wpływów.
Pozycja siódma należy do kolejnej nowości, tym razem z Rosji. Animacja "Skazka o tsare Saltane"
przebojem wkroczyła do kin i w weekend zgarnęła 6,9 mln dolarów
. Wraz z czwartkiem daje to 8,1 mln dolarów.
Na ósmym miejscu wylądował pierwszy w tym roku hit z Korei Południowej, "Wanggwa saneun namja"
(The King's Warden). Podczas drugiego weekendu w kinach film zgarnął 6,5 mln dolarów
. W sumie na jego koncie jest 15,4 mln dolarów.
Dziewiątą lokatę zajmuje pierwszy w tym roku hit z Francji, komedia "Marsupilami"
. Szacujemy, że w weekend film zgarnął 6,3 mln dolarów
. Od premiery 4 lutego obraz zgarnął już 22,2 mln dolarów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka wprowadzony w sobotę, specjalnie na walentynki, film "Xi Huan Shang "Qian Qian" De Ni"
(Love Go Go Go!). Po dwóch dniach na koncie ma 5,3 mln dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Cheburashka 2
|$78,0
|$78,0
|1.01
|Rosja
|2
|Wichrowe wzgórza (NOWOŚĆ)
|$42,0
|$76,8
|11.02
|USA
|3
|Mana ShankaraVaraprasad Garu (-1)
|$40,4
|$43,3
|12.01
|Indie
|4
|Border 2 (-1)
|$39,7
|$42,6
|23.01
|Indie
|5
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (-1)
|$31,8
|$56,6
|14.01
|Wlk. Brytania
|6
|Prostokvashino (-1)
|$31,2
|$31,2
|1.01
|Rosja
|7
|Buratino (-1)
|$30,2
|$30,2
|1.01
|Rosja
|8
|90 minut do wolności (-1)
|$29,3
|$52,7
|21.01
|USA
|9
|Powrót do Silent Hill (-1)
|$26,7
|$32,2
|21.01
|USA
|10
|Pomoc
|$24,2
|$72,1
|28.01
|USA