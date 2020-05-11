Box Office Świat: Diabeł wciąż ubiera się u Prady i rządzi w kinach

Fatality? Raczej strike a pose! Do kin wchodzą kolejne letnie hity, ale na numerze jeden nie robi to większego wrażenia. "Diabeł ubiera się u Prady 2" pozostaje poza zasięgiem konkurencji, choć biografia Michaela Jacksona dzielnie walczy o widza. "Mortal Kombat II" niestety na świecie nie wypalił.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" pędzi przez kina w imponującym tempie zdobywając kolejne rzesze fanów. Według Disneya film zarobił w weekend niesamowite 75,8 mln dolarów. A to oznacza, że zagraniczne wpływy sięgają już 288,4 mln dolarów, zaś globalne 433,2 mln dolarów. Tym samym jest to już najlepsza disnejowska premiera tego roku. Najlepsze wyniki ma w Wielkiej Brytanii (28,5 mln dolarów) i we Włoszech (28,2 mln). 

Disney pochwalił się też, że jego globalne wpływy filmowe osiągnęły już poziom 2 miliardów dolarów. To pierwsza hollywoodzka wytwórnia, która w tym roku osiągnęła ten pułap.

Nie zwalnia tempa także "Michael". Biografia króla popu zarobiła znakomite 58,5 mln dolarów. Universal ubił fantastyczny interes kupując prawa do zagranicznej dystrybucji. Film ma już bowiem na swoim koncie 336,9 mln dolarów, co czyni z niego trzecią najbardziej kasową premierę tego roku (a drugą amerykańską).

"Michael" wyprawia cuda w Wielkiej Brytanii, gdzie zarobił już 46 milionów dolarów. Doskonale radzi sobie też we Francji (30,5 mln dolarów) i Brazylii (20,8 mln).

W Ameryce "Mortal Kombat II" jest prawdziwym hitem. Świat nie był jednak pod wrażeniem growego widowiska. Weekendowe wpływy szacujemy na 17,7 mln dolarów, co mimo wszystko daje filmowi trzecie miejsce w naszym zestawieniu, ale dystans do prowadzącej dwójki jest ogromy. Ponieważ obraz zaczął zarabiać już w środę, to w sumie na jego koncie są już 23 miliony dolarów.

Wielka Brytania była najlepszym rynkiem dla tego filmu. Wpływy wyniosły tam 2,2 mln dolarów. Nieco gorzej wypadł w Meksyku (1,7 mln dolarów), Australii (1,6 mln), Chinach i Brazylii (po 1,4 mln). Dzięki Ameryce globalne wpływy produkcji wynoszą 63 mln dolarów.

Ponieważ "Super Mario Galaxy Film" dopiero niedawno trafił do kin w Japonii i Korei Południowej, obraz wciąż znajduje się wysoko w naszym zestawieniu. Tym razem zajął czwarte miejsce z wynikiem 14,8 mln dolarów. Aktualnie globalne wpływy wynoszą 941 mln dolarów. Czy uda się dojść do miliarda? Wydaje się to wciąż możliwe.

Na miejscu piątym wylądował koncertowy film "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour". Obraz trafił do kin w 56 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił w nich 10,8 mln dolarów. W sumie na koncie ma 12,6 mln dolarów. Najlepszą premierą był film w Wielkiej Brytanii, gdzie zgarnął 2,3 mln dolarów. W Niemczech i we Francji zarobił po 1,7 mln dolarów.

I jeszcze jedna nowość, tym razem na miejscu szóstym. To komedia "Sprawiedliwość owiec". Szacujemy, że w weekend obraz zarobił 9,3 mln dolarów, a od premiery w środę 12,1 mln dolarów. Film miał znakomity start w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi aż 4,5 mln dolarów. Ponad milion zarobił też w Australii (1,2 mln dolarów).

Nasze zestawienie zamykają dwa filmy z Chin: "Gei A Ma de Qing Shu" (Dear You) i "Xiao shi de ren" (Vanishing Point). Ten pierwszy film przed tygodniem był dopiero czwartą najlepiej sprzedającą się w Chinach nowością. Film cieszy się jednak taką popularnością, że w czasie drugiego weekendu wpływy wzrosły aż o 50% i wyniosły 9,2 mln dolarów. Z kolei "Xiao shi de ren" (przed tygodniem numer 1 w Chinach) zarobił 8,3 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$639,6$639,617.02Chiny
2Super Mario Galaxy Film  $529,1$941,21.04USA
3Michael (+1)$336,9$577,422.02USA
4Projekt Hail Mary (-1)$328,0$655,818.03USA
5Diabeł ubiera się u Prady 2 (+5)$288,4$433,229.04USA
6Biao ren (-1)$209,4$210,917.02Chiny
7Hopnięci (-1)$206,0$371,74.03USA
8Jing Zhe Wu Sheng (-1)$195,8$196,117.02Chiny
9Dhurandhar: The Revenge (-1)$161,3$188,719.03Indie
10Wichrowe wzgórza (-1)$157,7$241,711.02USA

