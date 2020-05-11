Box Office Świat: Diabeł wciąż ubiera się u Prady i rządzi w kinach

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



pędzi przez kina w imponującym tempie zdobywając kolejne rzesze fanów. Według Disneya film zarobił w weekend niesamowite. A to oznacza, że zagraniczne wpływy sięgają już 288,4 mln dolarów, zaś globalne 433,2 mln dolarów. Tym samym jest to już najlepsza disnejowska premiera tego roku. Najlepsze wyniki ma w Wielkiej Brytanii (28,5 mln dolarów) i we Włoszech (28,2 mln).To pierwsza hollywoodzka wytwórnia, która w tym roku osiągnęła ten pułap.Nie zwalnia tempa także. Biografia króla popu zarobiła znakomite. Universal ubił fantastyczny interes kupując prawa do zagranicznej dystrybucji. Film ma już bowiem na swoim koncie 336,9 mln dolarów, co czyni z niego trzecią najbardziej kasową premierę tego roku (a drugą amerykańską).wyprawia cuda w Wielkiej Brytanii, gdzie zarobił już 46 milionów dolarów. Doskonale radzi sobie też we Francji (30,5 mln dolarów) i Brazylii (20,8 mln).W Amerycejest prawdziwym hitem. Świat nie był jednak pod wrażeniem growego widowiska. Weekendowe wpływy szacujemy na, co mimo wszystko daje filmowi trzecie miejsce w naszym zestawieniu, ale dystans do prowadzącej dwójki jest ogromy. Ponieważ obraz zaczął zarabiać już w środę, to w sumie na jego koncie są już 23 miliony dolarów.Wielka Brytania była najlepszym rynkiem dla tego filmu. Wpływy wyniosły tam 2,2 mln dolarów. Nieco gorzej wypadł w Meksyku (1,7 mln dolarów), Australii (1,6 mln), Chinach i Brazylii (po 1,4 mln). Dzięki Ameryce globalne wpływy produkcji wynoszą 63 mln dolarów.Ponieważdopiero niedawno trafił do kin w Japonii i Korei Południowej, obraz wciąż znajduje się wysoko w naszym zestawieniu. Tym razem zajął czwarte miejsce z wynikiem. Aktualnie globalne wpływy wynoszą 941 mln dolarów. Czy uda się dojść do miliarda? Wydaje się to wciąż możliwe.Na miejscu piątym wylądował koncertowy film. Obraz trafił do kin w 56 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił w nich. W sumie na koncie ma 12,6 mln dolarów. Najlepszą premierą był film w Wielkiej Brytanii, gdzie zgarnął 2,3 mln dolarów. W Niemczech i we Francji zarobił po 1,7 mln dolarów.I jeszcze jedna nowość, tym razem na miejscu szóstym. To komedia. Szacujemy, że w weekend obraz zarobił, a od premiery w środę 12,1 mln dolarów. Film miał znakomity start w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi aż 4,5 mln dolarów. Ponad milion zarobił też w Australii (1,2 mln dolarów).Nasze zestawienie zamykają dwa filmy z Chin:(Dear You) i(Vanishing Point). Ten pierwszy film przed tygodniem był dopiero czwartą najlepiej sprzedającą się w Chinach nowością. Film cieszy się jednak taką popularnością, że w czasie drugiego weekendu wpływy wzrosły aż o 50% i wyniosły. Z kolei(przed tygodniem numer 1 w Chinach) zarobił