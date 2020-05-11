Box Office Świat: Diabeł wciąż ubiera się u Prady i rządzi w kinach

Fatality? Raczej strike a pose! Do kin wchodzą kolejne letnie hity, ale na numerze jeden nie robi to większego wrażenia. "Diabeł ubiera się u Prady 2" pozostaje poza zasięgiem konkurencji, choć biografia Michaela Jacksona dzielnie walczy o widza. "Mortal Kombat II" niestety na świecie nie wypalił.
"Diabeł ubiera się u Prady 2"
pędzi przez kina w imponującym tempie zdobywając kolejne rzesze fanów. Według Disneya film zarobił w weekend niesamowite 75,8 mln dolarów
. A to oznacza, że zagraniczne wpływy sięgają już 288,4 mln dolarów, zaś globalne 433,2 mln dolarów. Tym samym jest to już najlepsza disnejowska premiera tego roku. Najlepsze wyniki ma w Wielkiej Brytanii (28,5 mln dolarów) i we Włoszech (28,2 mln). Disney pochwalił się też, że jego globalne wpływy filmowe osiągnęły już poziom 2 miliardów dolarów.
To pierwsza hollywoodzka wytwórnia, która w tym roku osiągnęła ten pułap.
Zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Nie zwalnia tempa także "Michael"
. Biografia króla popu zarobiła znakomite 58,5 mln dolarów
. Universal ubił fantastyczny interes kupując prawa do zagranicznej dystrybucji. Film ma już bowiem na swoim koncie 336,9 mln dolarów, co czyni z niego trzecią najbardziej kasową premierę tego roku (a drugą amerykańską). "Michael"
wyprawia cuda w Wielkiej Brytanii, gdzie zarobił już 46 milionów dolarów. Doskonale radzi sobie też we Francji (30,5 mln dolarów) i Brazylii (20,8 mln).
W Ameryce "Mortal Kombat II"
jest prawdziwym hitem. Świat nie był jednak pod wrażeniem growego widowiska. Weekendowe wpływy szacujemy na 17,7 mln dolarów
, co mimo wszystko daje filmowi trzecie miejsce w naszym zestawieniu, ale dystans do prowadzącej dwójki jest ogromy. Ponieważ obraz zaczął zarabiać już w środę, to w sumie na jego koncie są już 23 miliony dolarów.
Wielka Brytania była najlepszym rynkiem dla tego filmu. Wpływy wyniosły tam 2,2 mln dolarów. Nieco gorzej wypadł w Meksyku (1,7 mln dolarów), Australii (1,6 mln), Chinach i Brazylii (po 1,4 mln). Dzięki Ameryce globalne wpływy produkcji wynoszą 63 mln dolarów.
Ponieważ "Super Mario Galaxy Film"
dopiero niedawno trafił do kin w Japonii i Korei Południowej, obraz wciąż znajduje się wysoko w naszym zestawieniu. Tym razem zajął czwarte miejsce z wynikiem 14,8 mln dolarów
. Aktualnie globalne wpływy wynoszą 941 mln dolarów. Czy uda się dojść do miliarda? Wydaje się to wciąż możliwe.
Na miejscu piątym wylądował koncertowy film "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour"
. Obraz trafił do kin w 56 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił w nich 10,8 mln dolarów
. W sumie na koncie ma 12,6 mln dolarów. Najlepszą premierą był film w Wielkiej Brytanii, gdzie zgarnął 2,3 mln dolarów. W Niemczech i we Francji zarobił po 1,7 mln dolarów.
I jeszcze jedna nowość, tym razem na miejscu szóstym. To komedia "Sprawiedliwość owiec"
. Szacujemy, że w weekend obraz zarobił 9,3 mln dolarów
, a od premiery w środę 12,1 mln dolarów. Film miał znakomity start w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi aż 4,5 mln dolarów. Ponad milion zarobił też w Australii (1,2 mln dolarów).
Nasze zestawienie zamykają dwa filmy z Chin: "Gei A Ma de Qing Shu"
(Dear You) i "Xiao shi de ren"
(Vanishing Point). Ten pierwszy film przed tygodniem był dopiero czwartą najlepiej sprzedającą się w Chinach nowością. Film cieszy się jednak taką popularnością, że w czasie drugiego weekendu wpływy wzrosły aż o 50% i wyniosły 9,2 mln dolarów
. Z kolei "Xiao shi de ren"
(przed tygodniem numer 1 w Chinach) zarobił 8,3 mln dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$639,6
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$529,1
|$941,2
|1.04
|USA
|3
|Michael (+1)
|$336,9
|$577,4
|22.02
|USA
|4
|Projekt Hail Mary (-1)
|$328,0
|$655,8
|18.03
|USA
|5
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (+5)
|$288,4
|$433,2
|29.04
|USA
|6
|Biao ren (-1)
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|7
|Hopnięci (-1)
|$206,0
|$371,7
|4.03
|USA
|8
|Jing Zhe Wu Sheng (-1)
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|9
|Dhurandhar: The Revenge (-1)
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie
|10
|Wichrowe wzgórza (-1)
|$157,7
|$241,7
|11.02
|USA