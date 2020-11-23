To był udany tydzień dla studia Lionsgate. Inni dystrybutorzy nie mogą powiedzieć tego samego. Wygląda bowiem na to, że "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" przejęły kina w całości dla siebie. Na tle tego widowiska reszta filmów wypadła cherlawie.
O ile pierwszy prequel - "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży
" - w 2023 roku globalnie zarobił na otwarcie 100 milionów dolarów, o tyle nowe widowisko taki wynik osiągnęło wyłącznie z kin na świecie. A dokładnie, po pięciu dniach, "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
mają na koncie 105 milionów dolarów. Z samego weekendu pochodzi 80,4 mln dolarów
.
Po doliczeniu do tego kwoty z Ameryki otrzymamy sumę 225 milionów dolarów. To otwarcie lepsze od osiągniętego w tym roku przez "Michaela
", inny hit Lionsgate'u (choć na świecie dystrybuowanego przez Universal). "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
zadebiutowały w 84 krajach, z czego w 81 film zajął pierwsze miejsce. Najlepszymi rynkami pod względem wpływów okazały się: Wielka Brytania (17,4 mln dolarów), Australia (9,1 mln), Niemcy (8,4 mln), Francja (7,1 mln) oraz Meksyk (7,0 mln).
Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Drugie miejsce w naszym zestawieniu utrzymał Johnny Depp
w filmie "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"
. Obraz zanotował zaskakująco umiarkowany spadek, co oznacza, że na świecie obraz zyskał większą przychylność niż w Ameryce. Niemniej jednak od widowiska Lionsgate'u dzieli go gigantyczna przepaść. Weekendowe wpływy wyniosły bowiem zaledwie 14,3 mln dolarów
. W sumie daje to 45,9 mln dolarów (a po doliczeniu kwoty z Ameryki - 78,5 mln).
Lider poprzednich dwóch tygodni utrzymał się na podium, ale spadł na miejsce trzecie. "Ramajana: Narodziny legendy"
wciąż jednak notuje niezwykle mocne (jak na indyjskie kino) wyniki. W weekend widowisko zgarnęło 11,7 mln dolarów
. W tym tygodniu w skali całego globu powinna paść granica 200 milionów dolarów. Będzie to dopiero piąta produkcja z Indii, której uda się ta sztuka.
Na czwartym miejscu prawdopodobnie wylądowało japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero"
. Niestety na chwilę obecną brak jest konkretnych danych dotyczących wyników na świecie.
Pierwszą piątkę kompletuje dokument "Zobaczysz wszystko"
. Weekendowe wpływy szacujemy na ok. 4,5 mln dolarów
. Niemal całość tej kwoty pochodzi z Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie na otwarcie zgarnął 3,2 mln dolarów. To drugie najlepsze otwarcie filmu A24 na Wyspach Brytyjskich w historii.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 562,3
|$2 521,3
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 179,7
|$1 805,3
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$669,3
|$1 149,5
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,5
|$1 013,3
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,9
|$693,5
|29.04
|USA
|8
|Huan Ying Lai Long Can Guan
|$357,4
|$357,4
|8.08
|Chiny
|9
|Minionki i straszydła
|$347,6
|$530,7
|24.06
|USA
|10
|Gong fu nv zu
|$345,8
|$345,8
|11.07
|Chiny