Box Office Świat: Hollywood w odwrocie. Azja podbija kina

Zwiastun filmu "Ramajana: Narodziny legendy"

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



Absolutnym królem światowych kin zostało najdroższe (ponoć) indyjskie widowisko". Obraz trafił do kin z okazji przypadającego w niedzielę święta Diwali i nie rozczarował. Tylko w weekend zgarnął co najmniej. Ponieważ podbój kin zaczął już w czwartek, to w sumie zarobił nie mniej niż 43,5 mln dolarów.był absolutnym hitem w Wielkiej Brytanii, gdzie ustanowił nowy rekord otwarcia dla indyjskiego filmu (3,0 mln dolarów). Świetny wynik zanotował też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2,2 mln dolarów). Z Kanady pochodzi 2,3 mln dolarów, a z Australii 1,9 mln.Globalniezarobił 55,7 mln dolarów.Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje japońskie widowisko. Jego weekendowe wpływy szacujemy na. Film jednak zaczął zarabiać już we wtorek, więc w sumie na koniec tygodnia na jego koncie było co najmniej 31,4 mln dolarów.Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Japonii, gdzieweszła do kin nietypowo, bo już we wtorek. W ciągu sześciu dni wyświetlania obraz zgarnął tam 2,7 miliarda jenów, co przekłada się na 17 milionów dolarów.Globalny wynik filmuto 63 mln dolarów.Podium kompletuje, czyli kolejna indyjska produkcja wprowadzona do kin z okazji święta Diwali. Ta tamilska komedia kryminalna zarobiła na świecie(12,5 mln z Ameryką). Oczywiście większość z tej kwoty (7,4 mln dolarów) pochodzi z samych Indii.I pozostajemy w Azji, ponieważ numerem cztery na naszej liście jest zapis koncertu k-popowego zespołu Stray Kids.w sobotę zarobiło na świeciew 72 krajach świata.Dopiero na piątym miejscu znalazła się najwyżej notowana amerykańska produkcja – animacja. Podobnie jak w Ameryce, film na świecie sprzedaje się przeciętnie. W weekend zarobił ok., a w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach – 10 milionów dolarów. Najlepszymi rynkami okazały się Meksyk (1,2 mln dolarów) oraz Włochy (1,1 mln). Nieźle animacja poradziła sobie w Polsce, gdzie zgarnęła 422 tysiące dolarów.Numerem sześć w naszym zestawieniu jestz wynikiem. Horror od DC Studios zarobił dotąd na świecie 52,4 mln dolarów. Globalnie padła właśnie granica 100 milionów dolarów (109,0 mln).Nasz ranking zamyka nowość, który w weekend zarobił ok.w 29 krajach świata. Wynik z pięciu dni wyświetlania to co najmniej 6,6 mln dolarów. Najlepsze otwarcia film zanotował w Wielkiej Brytanii (2,2 mln dolarów) i we Włoszech (1,0 mln).