Box Office Świat: Hollywood w odwrocie. Azja podbija kina

Po spokojnym poprzednim weekendzie teraz do kin ruszyły tłumy. Jednak widzowie zignorowali hollywoodzką ofertę. Najwyżej sklasyfikowana produkcja z USA zajęła dopiero piąte miejsce.
Absolutnym królem światowych kin zostało najdroższe (ponoć) indyjskie widowisko "Ramajana: Narodziny legendy
". Obraz trafił do kin z okazji przypadającego w niedzielę święta Diwali i nie rozczarował. Tylko w weekend zgarnął co najmniej 33,5 mln dolarów
. Ponieważ podbój kin zaczął już w czwartek, to w sumie zarobił nie mniej niż 43,5 mln dolarów. "Ramajana: Narodziny legendy"
był absolutnym hitem w Wielkiej Brytanii, gdzie ustanowił nowy rekord otwarcia dla indyjskiego filmu (3,0 mln dolarów). Świetny wynik zanotował też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2,2 mln dolarów). Z Kanady pochodzi 2,3 mln dolarów, a z Australii 1,9 mln.
Globalnie "Ramajana: Narodziny legendy"
zarobił 55,7 mln dolarów.
Zwiastun filmu "Ramajana: Narodziny legendy"
Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero"
. Jego weekendowe wpływy szacujemy na 19,7 mln dolarów
. Film jednak zaczął zarabiać już we wtorek, więc w sumie na koniec tygodnia na jego koncie było co najmniej 31,4 mln dolarów.
Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Japonii, gdzie "Godzilla Minus Zero"
weszła do kin nietypowo, bo już we wtorek. W ciągu sześciu dni wyświetlania obraz zgarnął tam 2,7 miliarda jenów, co przekłada się na 17 milionów dolarów.
Globalny wynik filmu "Godzilla Minus Zero"
to 63 mln dolarów.
Podium kompletuje "Scene"
, czyli kolejna indyjska produkcja wprowadzona do kin z okazji święta Diwali. Ta tamilska komedia kryminalna zarobiła na świecie 11,2 mln dolarów
(12,5 mln z Ameryką). Oczywiście większość z tej kwoty (7,4 mln dolarów) pochodzi z samych Indii.
I pozostajemy w Azji, ponieważ numerem cztery na naszej liście jest zapis koncertu k-popowego zespołu Stray Kids. "Stray Kids ’Run It’ Live Viewing"
w sobotę zarobiło na świecie 10,2 mln dolarów
w 72 krajach świata.
Dopiero na piątym miejscu znalazła się najwyżej notowana amerykańska produkcja – animacja "Kot Prot"
. Podobnie jak w Ameryce, film na świecie sprzedaje się przeciętnie. W weekend zarobił ok. 7,8 mln dolarów
, a w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach – 10 milionów dolarów. Najlepszymi rynkami okazały się Meksyk (1,2 mln dolarów) oraz Włochy (1,1 mln). Nieźle animacja poradziła sobie w Polsce, gdzie zgarnęła 422 tysiące dolarów.
Numerem sześć w naszym zestawieniu jest "Clayface"
z wynikiem 6,8 mln dolarów
. Horror od DC Studios zarobił dotąd na świecie 52,4 mln dolarów. Globalnie padła właśnie granica 100 milionów dolarów (109,0 mln).
Nasz ranking zamyka nowość "Dziki Koń Dziewięć"
, który w weekend zarobił ok. 5,1 mln dolarów
w 29 krajach świata. Wynik z pięciu dni wyświetlania to co najmniej 6,6 mln dolarów. Najlepsze otwarcia film zanotował w Wielkiej Brytanii (2,2 mln dolarów) i we Włoszech (1,0 mln).
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 562,3
|$2 521,2
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 176,2
|$1 801,8
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$669,1
|$1 149,4
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,4
|$1 013,2
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,9
|$693,5
|29.04
|USA
|8
|Huan Ying Lai Long Can Guan
|$356,6
|$356,6
|8.08
|Chiny
|9
|Minionki i straszydła
|$351,3
|$534,5
|24.06
|USA
|10
|Gong fu nv zu
|$345,8
|$345,8
|11.07
|Chiny