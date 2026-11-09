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Filmy / Box office

Box Office Świat: Hollywood w odwrocie. Azja podbija kina

Deadline, Screendaily, X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+Hollywood+w+odwrocie.+Azja+podbija+kina-169573
Box Office Świat: Hollywood w odwrocie. Azja podbija kina
Po spokojnym poprzednim weekendzie teraz do kin ruszyły tłumy. Jednak widzowie zignorowali hollywoodzką ofertę. Najwyżej sklasyfikowana produkcja z USA zajęła dopiero piąte miejsce.

Absolutnym królem światowych kin zostało najdroższe (ponoć) indyjskie widowisko "Ramajana: Narodziny legendy". Obraz trafił do kin z okazji przypadającego w niedzielę święta Diwali i nie rozczarował. Tylko w weekend zgarnął co najmniej 33,5 mln dolarów. Ponieważ podbój kin zaczął już w czwartek, to w sumie zarobił nie mniej niż 43,5 mln dolarów.

"Ramajana: Narodziny legendy" był absolutnym hitem w Wielkiej Brytanii, gdzie ustanowił nowy rekord otwarcia dla indyjskiego filmu (3,0 mln dolarów). Świetny wynik zanotował też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2,2 mln dolarów). Z Kanady pochodzi 2,3 mln dolarów, a z Australii 1,9 mln.

Globalnie "Ramajana: Narodziny legendy" zarobił 55,7 mln dolarów.

Zwiastun filmu "Ramajana: Narodziny legendy"




Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero". Jego weekendowe wpływy szacujemy na 19,7 mln dolarów. Film jednak zaczął zarabiać już we wtorek, więc w sumie na koniec tygodnia na jego koncie było co najmniej 31,4 mln dolarów.

Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Japonii, gdzie "Godzilla Minus Zero" weszła do kin nietypowo, bo już we wtorek. W ciągu sześciu dni wyświetlania obraz zgarnął tam 2,7 miliarda jenów, co przekłada się na 17 milionów dolarów.

Globalny wynik filmu "Godzilla Minus Zero" to 63 mln dolarów.

Podium kompletuje "Scene", czyli kolejna indyjska produkcja wprowadzona do kin z okazji święta Diwali. Ta tamilska komedia kryminalna zarobiła na świecie 11,2 mln dolarów (12,5 mln z Ameryką). Oczywiście większość z tej kwoty (7,4 mln dolarów) pochodzi z samych Indii.

I pozostajemy w Azji, ponieważ numerem cztery na naszej liście jest zapis koncertu k-popowego zespołu Stray Kids. "Stray Kids ’Run It’ Live Viewing" w sobotę zarobiło na świecie 10,2 mln dolarów w 72 krajach świata.

Dopiero na piątym miejscu znalazła się najwyżej notowana amerykańska produkcja – animacja "Kot Prot". Podobnie jak w Ameryce, film na świecie sprzedaje się przeciętnie. W weekend zarobił ok. 7,8 mln dolarów, a w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach – 10 milionów dolarów. Najlepszymi rynkami okazały się Meksyk (1,2 mln dolarów) oraz Włochy (1,1 mln). Nieźle animacja poradziła sobie w Polsce, gdzie zgarnęła 422 tysiące dolarów.

Numerem sześć w naszym zestawieniu jest "Clayface" z wynikiem 6,8 mln dolarów. Horror od DC Studios zarobił dotąd na świecie 52,4 mln dolarów. Globalnie padła właśnie granica 100 milionów dolarów (109,0 mln).

Nasz ranking zamyka nowość "Dziki Koń Dziewięć", który w weekend zarobił ok. 5,1 mln dolarów w 29 krajach świata. Wynik z pięciu dni wyświetlania to co najmniej 6,6 mln dolarów. Najlepsze otwarcia film zanotował w Wielkiej Brytanii (2,2 mln dolarów) i we Włoszech (1,0 mln).

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 562,3$2 521,229.07USA
2Odyseja $1 176,2$1 801,815.07USA
3Toy Story 5 $669,1$1 149,417.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $583,4$1 013,21.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,9$693,529.04USA
8Huan Ying Lai Long Can Guan $356,6$356,68.08Chiny
9Minionki i straszydła $351,3$534,524.06USA
10Gong fu nv zu$345,8$345,811.07Chiny

Ramajana: Narodziny legendy  (2026)

 Ramajana: Narodziny legendy

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