Box Office Świat: I po "Gwiezdnych wojnach". "Dear You" i "Backrooms" rządzą

Szybko poszło. Widowisko "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" tylko jeden weekend rządziło w światowym zestawieniu box office'u. Podobniej jak to jest w Ameryce, film spadł na trzecie miejsce.

Niespodziewanie numerem jeden została chińska niespodzianka "Gei A Ma de Qing Shu" (Dear You). Co prawda film wreszcie zaczął tracić widownię, ale konkurencja okazała się na tyle słaba, że 29,5 mln dolarów w zupełności wystarczyło do zajęcia w naszym zestawieniu pierwszego miejsca.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla "Gei A Ma de Qing Shu". Film został właśnie ósmą premierą tego roku, która poza granicami USA zarobiła w kinach co najmniej 200 milionów dolarów.

O włos od pierwszego miejsce była wielka niespodzianka tego roku, czyli horror "Backrooms. Bez wyjścia". Film trafił do kin w 39 krajach świata i szacujemy, że w weekend zarobił w nich około 28,1 mln dolarów. Oczywiście obraz zaczął zarabiać już w środę, więc na koniec tygodnia jego łączne wpływy wyniosły co najmniej 36,5 mln dolarów.

Jedna trzecia z tej kwoty pochodzi z Ameryki Łacińskiej (12,7 mln dolarów). W praktycznie wszystkich krajach regionu "Backrooms. Bez wyjścia" było numerem jeden i ogólnie pobiło rekord wpływów z pierwszego tygodnia dla filmu studia A24. Nieźle horror spisał się też w Wielkiej Brytanii (5,6 mln dolarów) oraz Australii i Nowej Zelandii (w sumie 4,4 mln dolarów).

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" musiało zadowolić się najniższym miejscem na podium. Jednak na świecie widowisko Lucasfilm radzi sobie lepiej niż w Ameryce. Spadek wpływów był bowiem dużo mniejszy, dzięki czemu filmowi udało się zarobić 27,8 mln dolarów. A to oznacza, że po 12 dniach w kinach na koncie produkcji jest 109,2 mln dolarów. Globalnie daje to 246,6 mln dolarów.

Tymczasem "Michael" nie wykazuje najmniejszych oznak słabnięcia. Film zgarnął w weekend kolejne 20,2 mln dolarów. Tym samym został właśnie trzecią premierą roku, która zgarnęła ponad pół miliarda dolarów. A przecież film wciąż nie miał swojej premiery w Japonii, która z całą pewnością będzie dla niego ważnym rynkiem. Globalnie wydaje się wielce prawdopodobnie, że muzyczna biografia króla popu osiągnie miliard dolarów. Aktualnie ma na swoim koncie 846,2 mln dolarów.

A skoro o miliardzie mowa, to bardzo blisko osiągnięcia tej kwoty jest "Super Mario Galaxy Film". Aktualnie jego łączne wpływy wynoszą 991,7 mln dolarów.

I wracamy do weekendowego zestawienia. Na miejscu piątym wylądowała "Obsesja". Horror trafił do kolejnych krajów i znów zanotował mocny skok. Podobnie jak to jest w Ameryce, także na świecie to był najlepszy weekend w historii tego filmu. Film zarobił bowiem 13,4 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 40,2 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 148 milionów.

Niewiele gorzej spisała się komedia "Diabeł ubiera się u Prady 2". Weekendowe wpływy wyniosły 13,3 mln dolarów. W sumie przekłada się to na 432 mln dolarów.

Nasze zestawienie zamyka koreański "Gunche" (Colony), który u siebie w kraju jest rzecz jasna numerem jeden. Podczas drugiego weekendu film zgarnął 6,8 mln dolarów. W sumie na konto horroru wpłynęło już 24,9 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Fei Chi Ren Sheng 3$639,6$639,617.02Chiny
2Super Mario Galaxy Film  $564,7$991,81.04USA
3Michael $506,4$846,322.02USA
4Diabeł ubiera się u Prady 2 $432,2$641,629.04USA
5Projekt Hail Mary $336,0$677,318.03USA
6Biao ren $209,4$210,917.02Chiny
7Gei A Ma de Qing Shu (+3)$208,9$208,930.04Chiny
8Hopnięci (-1)$206,0$372,04.03USA
9Jing Zhe Wu Sheng (-1)$195,8$196,117.02Chiny
10Dhurandhar: The Revenge (-1)$161,3$188,719.03Indie

