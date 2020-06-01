Box Office Świat: I po "Gwiezdnych wojnach". "Dear You" i "Backrooms" rządzą

Niespodziewanie numerem jeden została chińska niespodzianka(Dear You). Co prawda film wreszcie zaczął tracić widownię, ale konkurencja okazała się na tyle słaba, żew zupełności wystarczyło do zajęcia w naszym zestawieniu pierwszego miejsca.Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla. Film został właśnieO włos od pierwszego miejsce była wielka niespodzianka tego roku, czyli horror. Film trafił do kin w 39 krajach świata i szacujemy, że w weekend zarobił w nich około. Oczywiście obraz zaczął zarabiać już w środę, więc na koniec tygodnia jego łączne wpływy wyniosły co najmniej 36,5 mln dolarów.Jedna trzecia z tej kwoty pochodzi z Ameryki Łacińskiej (12,7 mln dolarów). W praktycznie wszystkich krajach regionubyło numerem jeden i ogólnie pobiło rekord wpływów z pierwszego tygodnia dla filmu studia A24. Nieźle horror spisał się też w Wielkiej Brytanii (5,6 mln dolarów) oraz Australii i Nowej Zelandii (w sumie 4,4 mln dolarów).musiało zadowolić się najniższym miejscem na podium. Jednak na świecie widowisko Lucasfilm radzi sobie lepiej niż w Ameryce. Spadek wpływów był bowiem dużo mniejszy, dzięki czemu filmowi udało się zarobić. A to oznacza, że po 12 dniach w kinach na koncie produkcji jest 109,2 mln dolarów. Globalnie daje to 246,6 mln dolarów.Tymczasemnie wykazuje najmniejszych oznak słabnięcia. Film zgarnął w weekend kolejneTym samym został właśnie. A przecież film wciąż nie miał swojej premiery w Japonii, która z całą pewnością będzie dla niego ważnym rynkiem. Globalnie wydaje się wielce prawdopodobnie, że muzyczna biografia króla popu osiągnie miliard dolarów. Aktualnie ma na swoim koncie 846,2 mln dolarów.A skoro o miliardzie mowa, to bardzo blisko osiągnięcia tej kwoty jest. Aktualnie jego łączne wpływy wynoszą 991,7 mln dolarów.I wracamy do weekendowego zestawienia. Na miejscu piątym wylądowała. Horror trafił do kolejnych krajów i znów zanotował mocny skok. Podobnie jak to jest w Ameryce, także na świecie to był najlepszy weekend w historii tego filmu. Film zarobił bowiem. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 40,2 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 148 milionów.Niewiele gorzej spisała się komedia. Weekendowe wpływy wyniosły. W sumie przekłada się to na 432 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka koreański(Colony), który u siebie w kraju jest rzecz jasna numerem jeden. Podczas drugiego weekendu film zgarnął. W sumie na konto horroru wpłynęło już 24,9 mln dolarów.