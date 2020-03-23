Box Office Świat: Indie pokonały Amazon! "Dhurandhar: The Revenge" numerem 1

Największy tegoroczny hit z Hollywood kontra kontynuacja sequel czwartego największego kasowego hitu w historii indyjskiej kinematografii. W minionym tygodniu doszło do interesujące starcia box-office'owych tytanów. Po stronie "Projektu Hail Mary" stał szeroka dystrybucja (film trafił do ponad 80 krajów świata, konkurent obecny był w 18 krajach) oraz czas seansu (trwa "tylko" 2,5 godziny, podczas gdy indyjskie widowisko trwa niemal 4 godziny). Po stronie "Dhurandhar: The Revenge" stała liczba potencjalnych widzów. I to ona ostatecznie zdecydowała o tym, który film został numerem jeden.
Niespodziewanie dla wielu to "Dhurandhar: The Revenge" ma powody do triumfu. W sam weekend obraz zgarnął ok. 49,8 mln dolarów. Jednak wraz czwartkową premierą wpływy wyniosły aż 67 milionów dolarów (czwartek był najlepszym dniem w samych Indiach). Po dodaniu do tego zarobków z Ameryki otrzymujemy imponującą kwotę 81 milionów dolarów. W lokalnej walucie już teraz, po zaledwie czterech dniach w dystrybucji, jest to 16. największy kasowy hit w historii Indii. Jest to też połowa tego, co zgarnęła w ubiegłym roku część pierwsza.
"Projekt Hail Mary" dzielnie walczył o pozycję lidera, jednak ostatecznie musi zadowolić się miejscem drugim. Weekendowe wpływy szacujemy na 46,5 mln dolarów. Film wszedł jednak do wielu krajów już w środę, więc w sumie na koncie ma 60,4 mln dolarów. Mimo więc obecność w większej liczbie państw i dłuższej o jeden dzień dystrybucji, widowisko z Goslingiem i tak przegrało w bezpośredniej rywalizacji z indyjskim hitem.
"Projekt Hail Mary" był numerem jeden w ponad 60 krajach, w tym także w Polsce, skąd pochodzi 780 tysięcy dolarów. Najlepsze wyniki widowisko SF osiągnęło w: Wielkiej Brytanii (10,2 mln dolarów), Chinach (7,2 mln), Australii (5,0 mln), Korei Południowej (4,3 mln) i Niemczech (4,1 mln). Wraz z wpływami z Ameryki film ma już na koncie 141 mln dolarów.
Lider ubiegłotygodniowego zestawienia - film "Hopnięci" - tym razem znalazł się na najniższym stopniu podium. Animacja Pixara wciąż jednak była w stanie osiągnąć bardzo dobry wynik - 33,2 mln dolarów. Było to możliwe dzięki wejściu filmu do kilku azjatyckich rynków. Najważniejszym z nich były Chiny (gdzie z wynikiem 9,6 mln dolarów film pokonał "Projekt Hail Mary") i Tajwan (3 mln dolarów).
Zagraniczne wpływy animacji "Hopnięci" wynoszą 122,2 mln dolarów. Jest to druga amerykańska premiera tego roku, która przekroczyła pułap 100 milionów dolarów. Wraz z USA ma na koncie 242,6 mln dolarów, co w tej chwili czyni film najbardziej kasową amerykańską premierą roku.
W Hiszpanii wciąż świetnie sprzedaje się komedia "Torrente Presidente". Frekwencja niemal nie uległa zmianie i film zdołał zarobić kolejne 7 milionów dolarów. W sumie daje to 19,4 mln dolarów.
Niewiele stracił też dramat obyczajowy "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam", który z siódmego miejsca awansował w naszym zestawieniu na miejsce piątek. Weekendowe wyniki szacujemy na 6,8 mln dolarów. Film trafił do kin w Brazylii, Francji oraz krajów afrykańskich. W żadnym miejscu nie uzyskał jednak wpływów przekraczających milion dolarów. W sumie poza granicami USA obraz zarobił dotąd 20,8 mln dolarów (globalnie 54 mln).
"Dhurandhar: The Revenge" nie był jedyną indyjską nowością minionego weekendu. W czwartek do kin w Indiach i 13 innych krajach trafiła komedia fantasy "Aadu 3". Weekendowe wpływy wyniosły 6,7 mln dolarów, a wraz z czwartkiem 7,5 mln dolarów.
Numerem siedem w naszym zestawieniu jest "Krzyk 7". Film stopniowo znika z kinowych afiszy, ale wciąż dał radę zarobić 6,1 mln dolarów. Dzięki temu jest już bardzo blisko, by stać się pierwszą częścią cyklu, której globalne zarobki osiągną 200 milionów dolarów. Brakuje do tego niespełna 7 milionów.
Być może po raz ostatni w naszym zestawieniu ląduje największy hit tego roku, chiński "Fei Chi Ren Sheng 3" (Pegasus 3). Film zarobił już tylko 5,8 mln dolarów. Niemniej jednak oznacza to, że łącznie na koncie ma prawie 624 mln dolarów.
W Korei Południowej wciąż liderem pozostaje "Wanggwa saneun namja" (The King's Warden). W weekend obraz zgarnął kolejne 5,3 mln dolarów. Obraz globalnie ma już na swoim koncie 100 milionów dolarów. Prawie całość tej kwoty pochodzi oczywiście z rynku lokalnego.