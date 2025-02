Box Office Świat: Kapitan Ameryka bez szans. "Ne Zha 2" najbardziej kasową animacją w historii

Zwiastun filmu "Ne Zha 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Chińska produkcja zaprzecza wszystkiemu, co wiemy o box offisie. Film już dawno przekroczył miliard dolarów, więc należało się spodziewać, że zacznie hamować. A tymczasem w czasie trzeciego weekendu uzyskał w Chinach lepszy wynik niż tydzień wcześniej i zarobił niemieszczące się w głowie 273 mln dolarów.Weekendowy wynikw naszym zestawieniu jest jeszcze lepszy, bo animacja zaczęła właśnie podbój świata. W ubiegłym tygodniu pojawiła się w Australii (1,8 mln w pięć dni) i Nowej Zelandii (0.5 mln w pięć dniu). Tak więctriumfuje w naszym zestawieniu z kwotąDo końca niedzieli łącznie z Amerykązarobiła 1,64 mld dolarów.musiał więc zadowolić się miejscem drugim w naszym zestawieniu. Szacujemy, że w sam weekend film zgarnął. Wraz z środą i czwartkiem daje mu to 92,4 mln dolarów.Jest to wynik poniżej oczekiwań. Prognozowano otwarcie na poziomie 100 milionów, niektórzy dawali filmowi nawet 110 milionów. Jednak konkurencja ze strony " Ne Zha 2 " oraz " Bridget Jones: Szalejąc za facetem " okazała się za silna, co zaszkodziło otwarciu widowiska Marvela.Najlepszym rynkiem były Chiny, gdzie jednak nowyzarobił grosze w porównaniu do animacji " Ne Zha 2 " – 10,5 mln dolarów. Drugim najlepszym rynkiem była Wielka Brytania, gdzie jednak widowisko Marvela zgarnęło prawie o połowę mniej od czwartej " Bridget Jones " – 8,5 mln dolarów. Dobrze sprzedał się też w Meksyku (6,6 mln dolarów), Korei Południowej (5,5 mln) i Francji (4,7 mln).W USAzadebiutowała od razu na platformie Peacock. W 70 krajach trafiła jednak do kin i nie rozczarowała. W 41 krajach zanotowała najlepsze otwarcie dla całej serii. Szacujemy, że w weekend film zarobił. Od środowej premiery na konto komedii wpadło 35,5 mln dolarów.Najlepszym rynkiem była Wielka Brytania, gdzierozbiła bank zgarniając 14,8 mln dolarów. Świetnie wypadła też w Australii (3,4 mln dolarów), Polsce (2,2 mln) oraz Holandii (1,9 mln).Na miejsce czwarte spadła druga najbardziej kasowa premiera tego roku,(Detective Chinatown 1900). Film wciąż dobrze się sprzedaje, pozostając u siebie w Chinach numerem dwa. Weekendowe wpływy wyniosły, co w sumie daje 437,6 mln dolarów od początku nowego chińskiego roku.Indie mają już czwarty kasowy hit w tym roku. Tym razem świetne wyniki osiąga bollywoodzkie widowisko akcji. Według niepełnych wciąż danych film zgarnął jużNumerem sześć w naszym zestawieniu jest, którego sprzedaż pozostaje z tygodnia na tydzień na zaskakująco stabilnym poziomie. Tym razem jego konto zasiliło kolejne. Od listopadowej premiery film zarobił już 115,8 mln dolarów, a wraz z Ameryką 128,8 mln.Powoli z naszym zestawieniem żegna się. Disnejowska animacja wciąż jednak zdołała zgarnąć. Zagraniczne wpływy wynoszą aktualnie 445,5 mln dolarów, a globalne 686,3 mln.Naszą listę zamyka druga z chińskich animacji wprowadzonych na początek nowego roku lunarnego -(Boonie Bears: Future Reborn). Film zarobił, dzięki czemu łączne wpływy przekroczyły właśnie 100 milionów dolarów. Jest to czwarta premiera tego roku, której udała się ta sztuka.