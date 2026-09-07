Box Office Świat: Kolejny imponujący triumf "Odysei"

Na świecie wciąż wszyscy pozostają zafascynowani wizją mitów greckich przedstawioną przez Christophera Nolana. Drugi weekend z rzędu to "Odyseja" jest najchętniej oglądanym filmem poza granicami USA.
Obecnie siłą napędzającą popularność "Odysei"
pozostają kina z Dalekiego Wschodu. W Korei Południowej widowisko zgarnęło kolejne 7,6 mln dolarów, a w Chinach 5,6 mln. W efekcie weekendowe wpływy wyniosły 33 miliony dolarów
. To wystarczyło, by film zachował pozycję lidera w naszym zestawieniu.
Popularność "Odysei"
jest tak duża, że właśnie padła kolejna magiczna granica. Film Nolana został 17. produkcją w historii, która zarobiła miliard dolarów bez udziału kin z Ameryki.
Globalnie na koncie ma zaś 1,627 mld dolarów. Oznacza to, że potrzebuje już tylko 43 milionów dolarów, by pobić wynik "Jurassic World" i stać się najbardziej kasowym filmem w historii studia Universal Pictures
. Jest prawie pewne, że ten rekord osiągnie, ponieważ w najbliższy piątek widowisko trafi do kin w Japonii. Jeśli wyniki z pokazów w kinach IMAX z minionego weekendu są jakąkolwiek wskazówką (755 tysięcy dolarów), to będzie to wielki hit.
Zwiastun filmu "Odyseja"
Numerem dwa pozostał inny film z Tomem Hollandem
i Zendayą
, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. Komiksowe widowisko tym razem zarobiło 26,1 mln dolarów
. W efekcie zagraniczne wpływy zbliżają się do granicy 1,5 miliarda dolarów, zaś globalne właśnie przekroczyły poziom 2,4 mld dolarów.
Podium kompletuje nowość z Indii, w którą zainwestował Amazon MGM Studios. "Mirzapur"
zadebiutował w 16 krajach świata i zarobił w nich na dzień dobry 12,7 mln dolarów
(13,7 mln wraz z Ameryką). Oczywiście prawie całość tej kwoty pochodzi z Indii (11,4 mln dolarów).
Mocny skok w górę zanotowała japońska animacja "Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu"
(Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island). Film trafił do kilku rynków na świecie i dzięki temu jego wpływy podskoczyły do 12,5 mln dolarów
. Oczywiście najlepiej radzi sobie u siebie, w ojczyźnie, gdzie zgarnął 9 milionów dolarów. Łączne wpływy anime wynoszą już 84,6 mln dolarów.
I pozostajemy na Dalekim Wschodzie, bo numerem pięć w naszym zestawieniu jest "Huan Ying Lai Long Can Guan"
(Once Upon a Time in the Middle East). Film zarobił 12,3 mln dolarów,
dzięki czemu jego łączne wpływy przekroczyły właśnie 300 milionów (aktualnie 308,8 mln dolarów).
Z miejsca czwartego na szóste spadł horror "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru"
. Jego wpływy wyniosły 10,2 mln dolarów
, a to oznacza, że poza granicami USA wciąż nie padła granica 100 milionów dolarów (obecnie na koncie filmu znajduje się 83,5 mln dolarów).
Rozszerzająca się dystrybucja filmu "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"
sprawiła, że jest to jedyny film w naszym zestawieniu, który zanotował wzrost wpływów. W miniony weekend film zgarnął 9,5 mln dolarów
i z miejsca dziesiątego awansował na siódme. Łącznie zarobił już 23,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką 57,3 mln.
Naszą listę zamyka kryminał z Chin "Kong Qiang"
(V). Film zdołał zarobić jeszcze 8 milionów dolarów
, co przekłada się na łączną kwotę w wysokości 76,4 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 485,0
|$2 402,8
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 042,6
|$1 627,3
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$657,6
|$1 137,3
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,0
|$1 012,8
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,3
|$692,8
|29.04
|USA
|8
|Gong fu nv zu
|$341,8
|$341,8
|11.07
|Chiny
|9
|Projekt Hail Mary
|$340,3
|$684,3
|18.03
|USA
|10
|Minionki i straszydła
|$335,0
|$518,1
|24.06
|USA