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Box Office Świat: Kolejny imponujący triumf "Odysei"

Reddit, Screendaily / autor: /
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Box Office Świat: Kolejny imponujący triumf &quot;Odysei&quot;
źródło: Materiały prasowe
Na świecie wciąż wszyscy pozostają zafascynowani wizją mitów greckich przedstawioną przez Christophera Nolana. Drugi weekend z rzędu to "Odyseja" jest najchętniej oglądanym filmem poza granicami USA.

Obecnie siłą napędzającą popularność "Odysei" pozostają kina z Dalekiego Wschodu. W Korei Południowej widowisko zgarnęło kolejne 7,6 mln dolarów, a w Chinach 5,6 mln. W efekcie weekendowe wpływy wyniosły 33 miliony dolarów. To wystarczyło, by film zachował pozycję lidera w naszym zestawieniu.

Popularność "Odysei" jest tak duża, że właśnie padła kolejna magiczna granica. Film Nolana został 17. produkcją w historii, która zarobiła miliard dolarów bez udziału kin z Ameryki. Globalnie na koncie ma zaś 1,627 mld dolarów. Oznacza to, że potrzebuje już tylko 43 milionów dolarów, by pobić wynik "Jurassic World" i stać się najbardziej kasowym filmem w historii studia Universal Pictures. Jest prawie pewne, że ten rekord osiągnie, ponieważ w najbliższy piątek widowisko trafi do kin w Japonii. Jeśli wyniki z pokazów w kinach IMAX z minionego weekendu są jakąkolwiek wskazówką (755 tysięcy dolarów), to będzie to wielki hit.

Zwiastun filmu "Odyseja"




Numerem dwa pozostał inny film z Tomem Hollandem i Zendayą, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Komiksowe widowisko tym razem zarobiło 26,1 mln dolarów. W efekcie zagraniczne wpływy zbliżają się do granicy 1,5 miliarda dolarów, zaś globalne właśnie przekroczyły poziom 2,4 mld dolarów.

Podium kompletuje nowość z Indii, w którą zainwestował Amazon MGM Studios. "Mirzapur" zadebiutował w 16 krajach świata i zarobił w nich na dzień dobry 12,7 mln dolarów (13,7 mln wraz z Ameryką). Oczywiście prawie całość tej kwoty pochodzi z Indii (11,4 mln dolarów).

Mocny skok w górę zanotowała japońska animacja "Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu" (Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island). Film trafił do kilku rynków na świecie i dzięki temu jego wpływy podskoczyły do 12,5 mln dolarów. Oczywiście najlepiej radzi sobie u siebie, w ojczyźnie, gdzie zgarnął 9 milionów dolarów. Łączne wpływy anime wynoszą już 84,6 mln dolarów.

I pozostajemy na Dalekim Wschodzie, bo numerem pięć w naszym zestawieniu jest "Huan Ying Lai Long Can Guan" (Once Upon a Time in the Middle East). Film zarobił 12,3 mln dolarów, dzięki czemu jego łączne wpływy przekroczyły właśnie 300 milionów (aktualnie 308,8 mln dolarów).

Z miejsca czwartego na szóste spadł horror "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru". Jego wpływy wyniosły 10,2 mln dolarów, a to oznacza, że poza granicami USA wciąż nie padła granica 100 milionów dolarów (obecnie na koncie filmu znajduje się 83,5 mln dolarów).

Rozszerzająca się dystrybucja filmu "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" sprawiła, że jest to jedyny film w naszym zestawieniu, który zanotował wzrost wpływów. W miniony weekend film zgarnął 9,5 mln dolarów i z miejsca dziesiątego awansował na siódme. Łącznie zarobił już 23,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką 57,3 mln.

Naszą listę zamyka kryminał z Chin "Kong Qiang" (V). Film zdołał zarobić jeszcze 8 milionów dolarów, co przekłada się na łączną kwotę w wysokości 76,4 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 485,0$2 402,829.07USA
2Odyseja $1 042,6$1 627,315.07USA
3Toy Story 5 $657,6$1 137,317.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $583,0$1 012,81.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,3$692,829.04USA
8Gong fu nv zu $341,8$341,811.07Chiny
9Projekt Hail Mary $340,3$684,318.03USA
10Minionki i straszydła $335,0$518,124.06USA

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Ulisses 31  (1981)

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