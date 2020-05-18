Box Office Świat: Król popu wiecznie zarabia. "Michael" lepszy od konkurencji

Michael Jackson pozostaje żywy w pamięci milionów fanów. I fani ci nie mają dość oglądania filmu "Michael". Biografia praktycznie nie traci widzów, dzięki czemu wróciła na pozycję lidera.
"Michaelowi"
pomogła również premiera w Korei Południowej, gdzie film zajął pierwsze miejsce i w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania zarobił 4,9 mln dolarów. Są jednak rynki, gdzie obraz osiągnął lepsze wyniki, choć jest w kinach już czwarty weekend. To Francja (7,8 mln dolarów), Wielka Brytania (5,7 mln) oraz Niemcy (5,5 mln).
Szacujemy, że weekendowe wpływy filmu "Michael"
wyniosły ok. 54,1 mln dolarów
. Tym samym zagraniczne zarobki przekroczyły w weekend 400 milionów dolarów. Jest to trzecia premiera tego roku (a druga amerykańska), której udała się ta sztuka. Globalnie osiągnął już pułap 700 milionów dolarów. Lepiej sprzedał się tylko "Super Mario Galaxy Film
".
A wszystko to przy braku premiery w Japonii, która może się okazać kluczowa. Tam "Michael"
zadebiutuje jedna dopiero za miesiąc.
Zwiastun filmu "Michael" "Diabeł ubiera się u Prady 2"
mógł przegrać walkę o pierwsze miejsce, ale osiągnięty wynik i tak jest imponujący. Weekendowe zarobki szacujemy na 48,4 mln dolarów
. Obraz więc nie poddał się bez walki i w wielu krajach świata osiągnął wyniki lepsze od "Michaela
". Za tydzień zagraniczne wpływy powinny sięgnąć 400 milionów dolarów, a globalne nawet 600 milionów. Obraz pozostawia więc daleko w tyle oryginał, który na świecie zarobił 201 milionów dolarów, a wraz z Ameryką 326 milionów.
Jednak nie tylko "Michael
" zadziwia. To, co dzieje się w Chinach z filmem "Gei A Ma de Qing Shu"
(Dear You) trudno porównać do czegokolwiek. W czasie trzeciego weekendu doszło do absolutnej eksplozji popularności. Obraz zarobił aż 41,4 mln dolarów
. To więcej, niż wynosiły łączne wpływy filmu w czwartek! Teraz ogólnie na koncie ma 75,1 mln dolarów.
Na czwartym miejscu wylądowała komedia "Sprawiedliwość owiec"
. To awans z miejsca szóstego przed tygodniem. Pomogła w tym premiera w Niemczech (3,5 mln dolarów) i w Chinach (1,6 mln). Weekendowe wpływy wyniosły więc 14 milionów dolarów
, co pozwoliło podwoić łączną kwotę zagranicznych zarobków. Wraz z Ameryką daje to 58,7 mln dolarów.
Niewiele gorzej wypadł "Super Mario Galaxy Film"
, który dzięki widzom na Dalekim Wschodzie wciąż był w stanie zarobił 12,6 mln dolarów
. Obraz dzielnie walczy o to, by stać się pierwszą premierą 2026 roku z miliardem dolarów na koncie. To tego wyniku brakuje mu jeszcze 36 milionów dolarów.
Po miękkim otwarciu na świecie "Mortal Kombat II"
nie potrafi powstrzymać exodusu widzów. Film spadł na szóste miejsce w naszym zestawieniu zarabiając tylko 10 milionów dolarów
. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą na razie 39 milionów dolarów. Jednak dzięki Ameryce łączne zarobki przekroczyły 100 milionów dolarów.
Na siódmym miejscu znalazła się druga z chińskich propozycji - "Xiao shi de ren"
(Vanishing Point). Ten film zachowuje się normalnie i w miniony weekend zarobił 5,7 mln dolarów
. Przekłada się to na łączną kwotę w wysokości 61,1 mln dolarów.
Na ósmej pozycji wylądowała najlepsza z nowości tygodnia, czyli horror "Obsesja"
. Film zadebiutował w 34 krajach świata i szacujemy, że w weekend zarobił ok. 5,4 mln dolarów
. Ponieważ premierę miał w środę, więc w sumie zgarnął nie mniej niż 7 milionów dolarów. Najlepsze wyniki na dzień dobry osiągnął w Wielkiej Brytanii (1,6 mln dolarów) i Francji (1,4 mln).
Nasze zestawienie zamyka wznowienie filmu "Top Gun"
. Szacujemy, że w weekend obraz zarobił co najmniej 5,2 mln dolarów
, a w ciągu pięciu dniu powrotu do kin - 6,8 mln.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$639,6
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$545,5
|$964,1
|1.04
|USA
|3
|Michael
|$421,1
|$703,9
|22.02
|USA
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (+1)
|$370,3
|$546,2
|29.04
|USA
|5
|Projekt Hail Mary (-1)
|$333,0
|$667,9
|18.03
|USA
|6
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|7
|Hopnięci
|$206,0
|$371,7
|4.03
|USA
|8
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|9
|Dhurandhar: The Revenge
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie
|10
|Wichrowe wzgórza
|$157,7
|$241,7
|11.02
|USA