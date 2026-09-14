Box Office Świat: Nolan niezniszczalny. "Odyseja" wciąż na czele

W Ameryce nadejście kinowej jesieni skutkowało zmianami na szczycie box office'u, jednak świat wciąż żyje letnimi przebojami.
Numerem jeden pozostała "Odyseja"
. Filmowi w pozostaniu na szczycie pomogła premiera w Japonii. Tak, tam widowisko Nolana
weszło oficjalnie do kin dopiero teraz, dwa miesiące po swoim debiucie na świecie. Widowisko zajęło tam - oczywiście! - pierwsze miejsce, zarabiając 2,9 mln dolarów. Wraz z trwającymi od poprzedniego piątku pokazami specjalnymi w kinach IMAX, "Odyseja"
zgarnęła w Japonii już 4,1 mln dolarów. Niewiele gorzej radzi sobie w Korei Południowej, gdzie miażdży konkurencję, imponując wynikiem 3,9 mln dolarów.
W efekcie weekendowe wpływy "Odysei"
wyniosły w okolicach 27 milionów dolarów
. A to oznacza, że poza granicami USA widowisko zarobiło już prawie 1,1 mld dolarów, zaś wraz z USA prawie 1,7 mld dolarów.
Zwiastun filmu "Odyseja"
Nie uległo zmianie również miejsce drugie. Okupuje je największy hit tego roku, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. Jego zarobki są wciąż imponujące - 19 milionów dolarów
w miniony weekend. Tak więc, zgodnie z oczekiwaniami, zagraniczne wpływy widowiska Marvela przekroczyły granicę 1,5 miliarda dolarów. Z kolei globalnie zbliża się do bariery 2,5 mld dolarów.
Najlepszą nowością tygodnia była "Totalna magia 2",
która trafiła do kin w 77 krajach. Niestety tym razem magnes nostalgii okazał się dość słaby, bo wyciągnął z kieszeni widzów zaledwie 12,2 mln dolarów
. Wraz ze środą i czwartkiem daje to ok. 16 milionów dolarów. Studio liczyło na wynik w przedziale 18-23 mln dolarów.
Najlepszy start "Totalna magia 2"
zaliczyła w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi 3,9 mln dolarów. Nieźle film wypadł też w Australii (2,2 mln dolarów).
Wielki przebój ostatnich tygodni w chińskich kinach - "Huan Ying Lai Long Can Guan"
(Once Upon a Time in the Middle East) - awansował w naszym zestawieniu z miejsca piątego na czwarte. W weekend obraz zarobił 7,9 mln dolarów.
To oznacza, że łącznie na koncie ma już 321,8 mln dolarów.
Numerem pięć tym razem jest film, którego świat miał nie zobaczyć - "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"
. W weekend zgarnął on 7,3 mln dolarów
, co przekłada się na łączną kwotę 35 mln dolarów (82,8 mln wraz z Ameryką).
Po raz pierwszy w Top 10 melduje się indyjskie widowisko "Hanuman Ansh"
. Obraz miał swoją premierę półtora miesiąca temu, ale dopiero teraz widzowie zaczęli na niego tłumnie chodzić. To przełożyło się na świetny wynik szóstego weekendu - 7,1 mln dolarów
. Łącznie daje to 28 milionów dolarów.
Pozycja siódma należy do horroru "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru"
, który tym razem zarobił 6,8 mln dolarów.
W tym tygodniu zagraniczne wpływy powinny przekroczyć granicę 100 milionów dolarów (aktualnie: 94,7 mln).
Naszą listę zamyka w tym tygodniu nowość, muzyczny dokument "Oasis: Don't Look Back in Anger"
. Szacujemy, że w weekend zarobił ok. 5,4 mln dolarów
. Od premiery w środę zgarnął zaś co najmniej 6,8 mln dolarów. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z jednego kraju - Wielkiej Brytanii (3,6 mln dolarów).
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 516,0
|$2 451,2
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 083,9
|$1 684,4
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$661,5
|$1 141,7
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,1
|$1 012,9
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,5
|$693,1
|29.04
|USA
|8
|Gong fu nv zu
|$344,7
|$344,7
|11.07
|Chiny
|9
|Projekt Hail Mary
|$340,4
|$684,4
|18.03
|USA
|10
|Minionki i straszydła
|$336,4
|$519,6
|24.06
|USA