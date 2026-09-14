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Box Office Świat: Nolan niezniszczalny. "Odyseja" wciąż na czele

Reddit, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+Nolan+niezniszczalny.+%22Odyseja%22+wci%C4%85%C5%BC+na+czele-168589
Box Office Świat: Nolan niezniszczalny. &quot;Odyseja&quot; wciąż na czele
źródło: materialy promocyjne
W Ameryce nadejście kinowej jesieni skutkowało zmianami na szczycie box office'u, jednak świat wciąż żyje letnimi przebojami.

Numerem jeden pozostała "Odyseja". Filmowi w pozostaniu na szczycie pomogła premiera w Japonii. Tak, tam widowisko Nolana weszło oficjalnie do kin dopiero teraz, dwa miesiące po swoim debiucie na świecie. Widowisko zajęło tam - oczywiście! - pierwsze miejsce, zarabiając 2,9 mln dolarów. Wraz z trwającymi od poprzedniego piątku pokazami specjalnymi w kinach IMAX, "Odyseja" zgarnęła w Japonii już 4,1 mln dolarów. Niewiele gorzej radzi sobie w Korei Południowej, gdzie miażdży konkurencję, imponując wynikiem 3,9 mln dolarów.

W efekcie weekendowe wpływy "Odysei" wyniosły w okolicach 27 milionów dolarów. A to oznacza, że poza granicami USA widowisko zarobiło już prawie 1,1 mld dolarów, zaś wraz z USA prawie 1,7 mld dolarów.

Zwiastun filmu "Odyseja"




Nie uległo zmianie również miejsce drugie. Okupuje je największy hit tego roku, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jego zarobki są wciąż imponujące - 19 milionów dolarów w miniony weekend. Tak więc, zgodnie z oczekiwaniami, zagraniczne wpływy widowiska Marvela przekroczyły granicę 1,5 miliarda dolarów. Z kolei globalnie zbliża się do bariery 2,5 mld dolarów.

Najlepszą nowością tygodnia była "Totalna magia 2", która trafiła do kin w 77 krajach. Niestety tym razem magnes nostalgii okazał się dość słaby, bo wyciągnął z kieszeni widzów zaledwie 12,2 mln dolarów. Wraz ze środą i czwartkiem daje to ok. 16 milionów dolarów. Studio liczyło na wynik w przedziale 18-23 mln dolarów.

Najlepszy start "Totalna magia 2" zaliczyła w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi 3,9 mln dolarów. Nieźle film wypadł też w Australii (2,2 mln dolarów).

Wielki przebój ostatnich tygodni w chińskich kinach - "Huan Ying Lai Long Can Guan" (Once Upon a Time in the Middle East) - awansował w naszym zestawieniu z miejsca piątego na czwarte. W weekend obraz zarobił 7,9 mln dolarów. To oznacza, że łącznie na koncie ma już 321,8 mln dolarów.

Numerem pięć tym razem jest film, którego świat miał nie zobaczyć - "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota". W weekend zgarnął on 7,3 mln dolarów, co przekłada się na łączną kwotę 35 mln dolarów (82,8 mln wraz z Ameryką).

Po raz pierwszy w Top 10 melduje się indyjskie widowisko "Hanuman Ansh". Obraz miał swoją premierę półtora miesiąca temu, ale dopiero teraz widzowie zaczęli na niego tłumnie chodzić. To przełożyło się na świetny wynik szóstego weekendu - 7,1 mln dolarów. Łącznie daje to 28 milionów dolarów.

Pozycja siódma należy do horroru "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru", który tym razem zarobił 6,8 mln dolarów. W tym tygodniu zagraniczne wpływy powinny przekroczyć granicę 100 milionów dolarów (aktualnie: 94,7 mln).

Naszą listę zamyka w tym tygodniu nowość, muzyczny dokument "Oasis: Don't Look Back in Anger". Szacujemy, że w weekend zarobił ok. 5,4 mln dolarów. Od premiery w środę zgarnął zaś co najmniej 6,8 mln dolarów. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z jednego kraju - Wielkiej Brytanii (3,6 mln dolarów).

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 516,0$2 451,229.07USA
2Odyseja $1 083,9$1 684,415.07USA
3Toy Story 5 $661,5$1 141,717.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $583,1$1 012,91.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,5$693,129.04USA
8Gong fu nv zu $344,7$344,711.07Chiny
9Projekt Hail Mary $340,4$684,418.03USA
10Minionki i straszydła $336,4$519,624.06USA

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Ulisses 31  (1981)

 Ulisses 31

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