Box Office Świat: Pamiętacie "Shaolin Soccer"? Kobiecy spin-off bije rekordy popularności

"Gong fu nv zu" (Kung Fu Soccer) to spin-off "Shaolin Soccer", który w 2001 roku bił rekordy popularności w kinach na Dalekim Wschodzie. I wygląda na to, że nowy film będzie jeszcze większym hitem. Komedia trafiła do kin bowiem dopiero w sobotę, a i tak okazała się numerem jeden w naszym zestawieniu. "Gong fu nv zu" zgarnął już 73,8 mln dolarów. Wydaje się już niemal pewne, że będzie to drugi najbardziej kasowy film chiński tego roku. Chyba że w kolejnych dniach nastąpi nadzwyczajne tąpnięcie w zainteresowaniu filmem.
Zwiastun "Kung Fu Womens Soccer"
Chińska nowość zepchnęła na drugie miejsce "Toy Story 5". Animacja Pixara okazała się odporna na zmasowany atak konkurencji w postaci Minionków i Moany. Oczywiście pomogła Japonia, gdzie film trafił do kin dopiero przed tygodniem. Weekendowe wyniki są wciąż imponujące - 45,3 mln dolarów. W ten sposób animacja wielkimi krokami zbliża się do granicy 500 milionów wpływów na świecie. Po doliczeniu wyników z Ameryki jest już bardzo blisko 900 milionów dolarów.
Tymczasem dopiero na trzecim miejscu wylądowała "Vaiana". Aktorska wersja animacji Disneya okazała się filmem, na który nikt nie czekał. Dla Disneya jest to drugie (po "Mandalorianie i Grogu") duże box-office'owe rozczarowanie tego roku. Aktualnie szacujemy, że film zarobił w weekend ok. 40 milionów dolarów. Ponieważ do kin w wielu krajach wszedł wcześniej, to w sumie na koncie ma 52 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to tylko 95 mln dolarów. Tymczasem pesymistyczne prognozy otwarcia mówiły o wyniku w okolicach 120-130 mln dolarów.
Najlepszymi rynkami dla aktorskiej "Vaiany" były: Australia (5,3 mln dolarów), Francja (5,2 mln) oraz Korea Południowa (3,8 mln). We wszystkich trzech film trafił do kin w środę.
Rosnąca konkurencja nie pomogła też animacji "Minionki i straszydła". Film spadł już na czwarte miejsce podczas trzeciego weekendu zarabiając 39,6 mln dolarów. Zabrakło więc naprawdę niewiele, by animacja pokonała nowość Disneya. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 171,8 mln dolarów, a globalne 280 milionów.
Na piątym miejscu wylądowała trzecia z dużych nowości tygodnia, horror "Martwe zło: Ogień". O ile w Ameryce dystrybutorem jest Warner, o tyle na świecie za film odpowiada Sony. Nie miało to jednak istotnego znaczenia. Zainteresowanie poza granicami USA było podobne do tego, jakie zanotował film u siebie w domu. Szacujemy, że w weekend "Martwe zło: Ogień" w 45 krajach świata zgarnęło 10 milionów dolarów. Od środy na konto wpłynęło zaś co najmniej 13,3 mln dolarów.
Numerem sześć jest kolejna nowość, tym razem z Indii. Komedia "Dhamaal 4" zrobiła wielką niespodziankę i w weekend otwarcia zgarnęła aż 8,7 mln dolarów. Oczywiście większość tej kwoty pochodzi z rodzinnych Indii. Poprzednia część na świecie zarobiła w 2019 roku ponad 22 mln dolarów.
Siódma lokata należy do horroru "Obsesja". Tym razem konto filmu powiększyło się o 8,3 mln dolarów. Dzięki temu globalne wpływy osiągnęły 426,7 mln dolarów, co uczyniło "Obsesję" najbardziej kasowym oryginalnym horrorem XXI wieku. A to nie koniec dobrych wiadomości. Film właśnie otrzymał zgodę chińskich władz na premierę w tym kraju. Zadebiutuje tam 24 lipca.
Na miejscu ósmym znalazła się druga z chińskich nowości, animacja "San guo di yi bu: zheng luo yang" (Three Kingdoms: The Begining). Film okazał się sporym rozczarowaniem i na dzień dobry zarobił tylko 6,4 mln dolarów.
Niewiele gorzej wypadł horror "Backrooms. Bez wyjścia", który zarobił 6 mln dolarów. Łącznie na koncie ma 181,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką - 375,7 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Michael", który zarobił 5,3 mln dolarów. Tym samym globalnie został drugą premierą tego roku z wpływami w wysokości miliarda dolarów. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.