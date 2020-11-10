Newsy Filmy Box office Box Office Świat: Predator nie ma rywali. "Predator: Strefa zagrożenia" dominuje w kinach
Filmy / Box office

Box Office Świat: Predator nie ma rywali. "Predator: Strefa zagrożenia" dominuje w kinach

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+Predator+nie+ma+rywali.+%22Predator%3A+Strefa+zagro%C5%BCenia%22+dominuje+w+kinach-163841
Box Office Świat: Predator nie ma rywali. &quot;Predator: Strefa zagrożenia&quot; dominuje w kinach
Światowe kina wciąż pogrążone są w marazmie. Lokalnie mogą pojawiać się promyki nadziei, ale większość szeroko dystrybuowanych tytułów sprzedaje się słabo. Z jednym wyjątkiem. Przy braku konkurencji prawdziwym hitem okazało się widowisko "Predator: Strefa zagrożenia".

Disney ma powody do zadowolenia. Także na świecie "Predator: Strefa zagrożenia" sprzedał się lepiej od prognoz. Aktualnie mówimy o 30,8 mln dolarów w weekend i co najmniej 40 mln dolarów od środy. Globalne otwarcie wynosi więc 80 milionów dolarów. Przy dzisiejszych kursach wymiany jest to rekord serii. "Predator" z 2018 roku zarobił globalnie na dzień dobry 73,8 mln dolarów.

Disney wykorzystał kompletny brak ruchu w chińskich kinach. "Predator: Strefa zagrożenia" to jedna z nielicznych amerykańskich premier ostatnich paru lat, która w Chinach zadebiutowała na pierwszym miejscu. Wystarczyło do tego zaledwie 7,4 mln dolarów. Inne kraje z wartymi odnotowania otwarciami to: Wielka Brytania (3,2 mln dolarów) i Meksyk (2,3 mln).

Za sprawą nowego "Predatora" globalne kinowe wpływy Disneya właśnie osiągnęły granicę 4 miliardów dolarów.

Zwiastun filmu "Predator: Strefa zagrożenia"




Lider ubiegłotygodniowego notowania - "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" - musiał zadowolić się drugą lokatą. Film zaczyna wyraźnie słabnąć i w miniony weekend zarobił już tylko 6,3 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wzrosły do 120 milionów dolarów, co wraz z Ameryką daje 158 milionów.

Z miejsca drugiego na trzecie spadł romans/melodramat "Gdyby nie ty". Film jednak zarobił tylko 5,7 mln dolarów, co przekłada się na łączne wpływy w wysokości 32,4 mln dolarów. Po doliczeniu kwoty z USA otrzymamy 71 milionów dolarów.

Czwarta pozycja przypadła nowości z Japonii "Jujutsu Kaisen Execution". Ta kompilacja drugiego sezonu "Jujutsu Kaisen" z pierwszymi dwoma odcinkami sezonu trzeciego zadebiutowała u siebie w kraju i zarobiła według comScore prawie 5 milionów dolarów.

Pierwszą piątkę kompletuje "Czarny telefon 2". Film wysoką pozycję zawdzięcza wyłącznie słabości konkurencji, ponieważ weekendowe zarobki wyniosły zaledwie 4 miliony dolarów. W sumie poza granicami USA horror zarobił 50,3 mln dolarów, a wraz z Ameryką 120,4 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Lilo & Stitch $614,1$1 037,921.05USA
3Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $542,8$675,818.07Japonia
4Minecraft: Film $534,0$957,92.04USA
5Jurassic World: Odrodzenie $529,0$868,62.07USA
6Tang Ren Jie Tan an 1900$499,2$499,229.01
Chiny
7F1: Film $441,6$631,125.06USA
8Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $401,4$598,821.05USA
10Jak wytresować smoka$373,2$636,26.06USA

Predator: Strefa zagrożenia  (2025)

 Predator: Strefa zagrożenia

Predator  (1987)

 Predator

Obcy kontra Predator  (2004)

 Obcy kontra Predator

Predators  (2010)

 Predators

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Polska: Smarzowski przyciąga tłumy

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

16. Tauron AFF. Oceniamy pobyt Charli XCX w Warszawie i film z Rose Byrne

4 komentarze
Filmy

PLOTKA: Co "Avengers: Doomsday" ma wspólnego z Kangiem Zdobywcą?

9 komentarzy
Filmy

Co Guillermo del Toro sądzi o trzech częściach "Avatara"?

10 komentarzy
Inne Filmy

Przegląd Kino w dobie sztucznej inteligencji

Filmy Box office

Box Office USA: PG-13 się opłaciło. Nowy "Predator" bije rekord serii

96 komentarzy

Widzieliście już "Frankensteina"? Przeczytajcie naszą recenzję

3 komentarze