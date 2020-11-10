Box Office Świat: Predator nie ma rywali. "Predator: Strefa zagrożenia" dominuje w kinach

Światowe kina wciąż pogrążone są w marazmie. Lokalnie mogą pojawiać się promyki nadziei, ale większość szeroko dystrybuowanych tytułów sprzedaje się słabo. Z jednym wyjątkiem. Przy braku konkurencji prawdziwym hitem okazało się widowisko "Predator: Strefa zagrożenia".
Disney ma powody do zadowolenia. Także na świecie "Predator: Strefa zagrożenia"
sprzedał się lepiej od prognoz. Aktualnie mówimy o 30,8 mln dolarów
w weekend i co najmniej 40 mln dolarów od środy. Globalne otwarcie wynosi więc 80 milionów dolarów. Przy dzisiejszych kursach wymiany jest to rekord serii. "Predator
" z 2018 roku zarobił globalnie na dzień dobry 73,8 mln dolarów.
Disney wykorzystał kompletny brak ruchu w chińskich kinach. "Predator: Strefa zagrożenia"
to jedna z nielicznych amerykańskich premier ostatnich paru lat, która w Chinach zadebiutowała na pierwszym miejscu. Wystarczyło do tego zaledwie 7,4 mln dolarów. Inne kraje z wartymi odnotowania otwarciami to: Wielka Brytania (3,2 mln dolarów) i Meksyk (2,3 mln).
Za sprawą nowego "Predatora
" globalne kinowe wpływy Disneya właśnie osiągnęły granicę 4 miliardów dolarów.
Zwiastun filmu "Predator: Strefa zagrożenia"
Lider ubiegłotygodniowego notowania - "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
- musiał zadowolić się drugą lokatą. Film zaczyna wyraźnie słabnąć i w miniony weekend zarobił już tylko 6,3 mln dolarów.
Zagraniczne wpływy wzrosły do 120 milionów dolarów, co wraz z Ameryką daje 158 milionów.
Z miejsca drugiego na trzecie spadł romans/melodramat "Gdyby nie ty"
. Film jednak zarobił tylko 5,7 mln dolarów
, co przekłada się na łączne wpływy w wysokości 32,4 mln dolarów. Po doliczeniu kwoty z USA otrzymamy 71 milionów dolarów.
Czwarta pozycja przypadła nowości z Japonii "Jujutsu Kaisen Execution"
. Ta kompilacja drugiego sezonu "Jujutsu Kaisen
" z pierwszymi dwoma odcinkami sezonu trzeciego zadebiutowała u siebie w kraju i zarobiła według comScore prawie 5 milionów dolarów.
Pierwszą piątkę kompletuje "Czarny telefon 2"
. Film wysoką pozycję zawdzięcza wyłącznie słabości konkurencji, ponieważ weekendowe zarobki wyniosły zaledwie 4 miliony dolarów
. W sumie poza granicami USA horror zarobił 50,3 mln dolarów, a wraz z Ameryką 120,4 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$614,1
|$1 037,9
|21.05
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$542,8
|$675,8
|18.07
|Japonia
|4
|Minecraft: Film
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|5
|Jurassic World: Odrodzenie
|$529,0
|$868,6
|2.07
|USA
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$441,6
|$631,1
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$373,2
|$636,2
|6.06
|USA