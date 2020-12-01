Newsy Filmy Box office Box Office Świat: Rekordowy "Zwierzogród 2". Takich wyników nie miała dotąd żadna animacja
Najbardziej optymistyczne prognozy mówiły, że "Zwierzogród 2" w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach może dobić do granicy 500 milionów dolarów. Rzeczywistość okazała się dużo lepsza. Prawie cały świat oszalał na punkcie animacji Disneya. I po raz pierwszy od lat amerykańska produkcja przyciągnęła olbrzymie tłumy do kin w Chinach!

Aktualne szacunki mówią o globalnym 5-dniowym otwarciu na poziomie 556,4 mln dolarów. A przecież animacja jest pokazywana w zaledwie 52 krajach świata (dla porównania "Iluzja 3" jest wyświetlana w 86 krajach). Biorąc pod uwagę tylko te kraje, w których "Zwierzogród 2" miał premierę oraz obecne kursy walut, jest to najlepsze otwarcie filmu animowanego w historii oraz czwarte najlepsze otwarcie w historii w ogóle.

"Zwierzogród 2" w weekend zarobił 326,4 mln dolarów. Zaś od premiery w środę zgarnął 400,4 mln dolarów. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Chin, gdzie film w ciągu pięciu dniu zarobił więcej niż "Zwierzogród" w całej swojej historii. Wpływy wynoszą obecnie 271,7 mln dolarów. To wynik o 200 milionów dolarów lepszy od dotąd najlepszego amerykańskiego otwarcia w Chinach w tym roku! W sumie jest to szóste najlepsze otwarcie w historii dystrybucji amerykańskich filmów w Chinach i rekordowe otwarcie dla animacji spoza Chin.

Daleko za Chinami są: Francja (14,6 mln dolarów), Korea Południowa (13,7 mln), Meksyk (10,4 mln) oraz Niemcy (8,8 mln).

Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"




Tymczasem musical "Wicked: Na dobre" nie poddał się bez walki. I co ciekawe w Wielkiej Brytanii pokonał "Zwierzogród 2" pozostając na pierwszym miejscu z wpływami w wysokości 10,8 mln dolarów ("Zwierzogród 2" zgarnął tam 8 mln dolarów). Ogólnie film zarobił 29,4 mln dolarów, co przekłada się na 122,8 mln dolarów wpływów na świecie i 393,3 mln dolarów wraz z Ameryką.

Dobrze trzyma się też "Iluzja 3", którą wciąż stać było na zarobek w wysokości 16,1 mln dolarów. Spadek był jednak dość duży, a to za sprawą tąpnięcia popularności filmu w Chinach. Mimo to w sumie film zarobił już 137,3 mln dolarów (187 wraz z Ameryką).

Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Indii, romans "Tere Ishk Mein". Ten duchowy sequel filmu "Raanjhanaa" zarobił w weekend 6,9 mln dolarów, a od czwartkowej premiery 7,4 mln dolarów. To prawie połowa tego, co w sumie zgarnął "Raanjhanaa".

Pierwszą piątkę zamyka "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle", którego przygoda z kinową dystrybucją powoli dobiega końca. W miniony weekend film zarobił 6 milionów dolarów. Niemal całość (5,8 mln) pochodziła z Chin. Globalnie obraz zgarnął 767 milionów dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle$633,0$767,118.07Japonia
3Lilo & Stitch$614,3$1 038,321.05USA
4Minecraft: Film $534,0$957,92.04USA
5Jurassic World: Odrodzenie $529,3$868,92.07USA
6Tang Ren Jie Tan an 1900$499,2$499,229.01
Chiny
7F1: Film $441,9$631,425.06USA
8Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $401,4$598,821.05USA
10Zwierzogród 2 (NOWOŚĆ)$400,4$556,426.11USA

