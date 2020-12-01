Box Office Świat: Rekordowy "Zwierzogród 2". Takich wyników nie miała dotąd żadna animacja

Najbardziej optymistyczne prognozy mówiły, że "Zwierzogród 2" w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach może dobić do granicy 500 milionów dolarów. Rzeczywistość okazała się dużo lepsza. Prawie cały świat oszalał na punkcie animacji Disneya. I po raz pierwszy od lat amerykańska produkcja przyciągnęła olbrzymie tłumy do kin w Chinach!
Aktualne szacunki mówią o globalnym 5-dniowym otwarciu na poziomie 556,4 mln dolarów. A przecież animacja jest pokazywana w zaledwie 52 krajach świata (dla porównania "Iluzja 3
" jest wyświetlana w 86 krajach). Biorąc pod uwagę tylko te kraje, w których "Zwierzogród 2"
miał premierę oraz obecne kursy walut, jest to najlepsze otwarcie filmu animowanego w historii
oraz czwarte najlepsze otwarcie w historii w ogóle. "Zwierzogród 2"
w weekend zarobił 326,4 mln dolarów
. Zaś od premiery w środę zgarnął 400,4 mln dolarów. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Chin, gdzie film w ciągu pięciu dniu zarobił więcej niż "Zwierzogród
" w całej swojej historii. Wpływy wynoszą obecnie 271,7 mln dolarów. To wynik o 200 milionów dolarów lepszy od dotąd najlepszego amerykańskiego otwarcia w Chinach w tym roku! W sumie jest to szóste najlepsze otwarcie w historii dystrybucji amerykańskich filmów w Chinach i rekordowe otwarcie dla animacji spoza Chin.
Daleko za Chinami są: Francja (14,6 mln dolarów), Korea Południowa (13,7 mln), Meksyk (10,4 mln) oraz Niemcy (8,8 mln).
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"
Tymczasem musical "Wicked: Na dobre"
nie poddał się bez walki. I co ciekawe w Wielkiej Brytanii pokonał "Zwierzogród 2
" pozostając na pierwszym miejscu z wpływami w wysokości 10,8 mln dolarów ("Zwierzogród 2" zgarnął tam 8 mln dolarów). Ogólnie film zarobił 29,4 mln dolarów
, co przekłada się na 122,8 mln dolarów wpływów na świecie i 393,3 mln dolarów wraz z Ameryką.
Dobrze trzyma się też "Iluzja 3"
, którą wciąż stać było na zarobek w wysokości 16,1 mln dolarów.
Spadek był jednak dość duży, a to za sprawą tąpnięcia popularności filmu w Chinach. Mimo to w sumie film zarobił już 137,3 mln dolarów (187 wraz z Ameryką).
Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Indii, romans "Tere Ishk Mein"
. Ten duchowy sequel filmu "Raanjhanaa
" zarobił w weekend 6,9 mln dolarów
, a od czwartkowej premiery 7,4 mln dolarów. To prawie połowa tego, co w sumie zgarnął "Raanjhanaa
".
Pierwszą piątkę zamyka "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
, którego przygoda z kinową dystrybucją powoli dobiega końca. W miniony weekend film zarobił 6 milionów dolarów.
Niemal całość (5,8 mln) pochodziła z Chin. Globalnie obraz zgarnął 767 milionów dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$633,0
|$767,1
|18.07
|Japonia
|3
|Lilo & Stitch
|$614,3
|$1 038,3
|21.05
|USA
|4
|Minecraft: Film
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|5
|Jurassic World: Odrodzenie
|$529,3
|$868,9
|2.07
|USA
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$441,9
|$631,4
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Zwierzogród 2 (NOWOŚĆ)
|$400,4
|$556,4
|26.11
|USA