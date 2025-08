Box Office Świat: Superbohaterowie przegrali z prawdziwymi bohaterami. Chiński "Dead to Rights" nowym liderem

Zwiastun filmu "Dead to Rights"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



To, czego dokonał ten film w miniony weekend, to wydarzenie kompletnie bez precedensu. Otóż wpływywzrosły w porównaniu do weekendu otwarcia aż o 93%! W efekcie ta prawdziwa historia rozgrywająca się na tle koszmarnych wydarzeń z 1937 roku znanych jako "gwałt nankiński" zarobiła w ciągu ostatnich trzech dni. Łącznie na koncie filmu jest już znakomite 211,1 mln dolarów. ToTym samymbardzo szybko pożegnała się z pozycją lidera. Widowisko Marvela zgarnęło "tylko"tracąc ponad połowę wpływów z ubiegłego weekendu. Filmowi nie udało się podbić serc widzów w Azji, co przekłada się na zaledwie 170,3 mln dolarów. Wydaje się więc pewne, że filmu nie będzie w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych premier tego roku. Globalnie sytuacja wygląda niewiele lepiej. Na koncie jest 368,7 mln dolarów.Na najniższym stopniu podium wylądowała najlepsza z nowości tego tygodnia – chińska ręcznie wykonana animacja(Nobody). Film na dzień dobry zgarnąłI pozostajemy w temacie azjatyckich animacji, bo na czwartym miejscu znalazł się nowy hit japońskich kin -(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle). Tym razem anime zgarnęło. Prawie cała kwota (16 milionów) pochodzi rzecz jasna z rodzimego rynku. Film ma już na swoim koncie 120,7 mln dolarów.Trzeci tydzień z rzędu na piątej pozycji ląduje, którego wpływy spadły tylko nieznacznie w porównaniu do ubiegłego weekendu. Według amerykańskich mediów film zarobił. To przekłada się na 372,3 mln dolarów poza granicami USA i 545,6 mln dolarów wraz z Ameryką. GlobalnieNajwiększym hitem wakacji pozostaje, które wciąż jest notowane na naszej liście, choć premierę miał miesiąc temu. Tym razem jego wpływy powiększyły się o. Łącznie widowisko zgarnęło na świecie 448,4 mln dolarów. Wraz z Ameryką ma na koncie 766 milionów dolarów.Po premierze w trzech krajach przed tygodniem, w minionym tygodniu animacjazadebiutowała w kolejnych 55 regionach. Film jednak nie przyciągnął masowej widowni. Weekendowe wpływy szacujemy na ok.. Po 12 dniach wyświetlania zarobił 22,3 mln dolarów (44,5 mln wraz z Ameryką).Tylko minimalnie słabiej wypadł, przez co w naszym zestawieniu zajmuje ósme miejsce. Warner podaje, że w weekend widowisko DC zgarnęło. A to oznacza zarobki od premiery w wysokości 235 mln dolarów. A to oznacza, że. Globalnie padła granica pół miliarda dolarów, bo na koncie filmu jest 551,2 mln dolarów.Miejsce dziewiąte (spadek o jedną lokatę) zajmuje trzecia produkcja z Chin, dramat historyczny z czasów Republiki Chińskiej(The Stage). Tym razem film zarobił, co w sumie daje 46,2 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka nowość z Hollywood, komedia. Film zadebiutował w 47 krajach, lecz nie zdołał zainteresować widzów. Nasze szacunki mówią o ok.zarobionych w weekend. Ponieważ komedia trafiła do kin już w środę, to na koniec tygodnia mogła pochwalić się 11,5 mln dolarów na koncie. Wraz z letnim przyjęciem w Ameryce daje to kwotę 28,5 mln dolarów.