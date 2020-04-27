Box Office Świat: Thriller! "Michael" bije rekordy

Amerykańskie kino wyszło już na dobre z marazmu, w jakim pogrążone było przez pierwszych kilka miesięcy tego roku. Najlepszym tego dowodem jest "Michael", który potrzebował zaledwie pięciu dni, by wskoczyć do dziesiątki najbardziej kasowych premier 2026 roku poza granicami USA. "Michael"
jest też piątą amerykańską premierą 2026 roku, której zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Tym samym pokonane zostały chińskie produkcje, z których tylko cztery osiągnęły dotąd poziom minimum 100 milionów dolarów.
Biografia Michaela Jacksona rozpoczęła triumfalny pochód przez kina w środę. Do piątku film trafił do ponad 80 krajów świata. Jednak nie wszędzie miał jeszcze swoją premierę. Wśród dużych rynków, które wciąż czekają na możliwości obejrzenia biografii, jest Japonia.
Według najnowszych danych "Michael"
tylko w weekend zarobił na świecie 88,7 mln dolarów
. Z kolei od środy wpływy wyniosły co najmniej 120,4 mln dolarów. Jest to absolutny rekord otwarcia dla muzycznej biografii.
Czy jednak film będzie miał równie długie "nogi" co "Bohemian Rhapsody
", które na świecie zarobiło prawie 700 mln dolarów, a wraz z Ameryką ponad 910 mln? Na to pytanie odpowiedź uzyskały w kolejnych tygodniach.
Na razie "Michael"
może pochwalić się świetnymi wynikami otwarcia w wielu krajach. Najlepiej sprzedał się na Wyspach Brytyjskich, skąd pochodzi 15,6 mln dolarów. We Francji film zarobił już 10,7 mln dolarów, w Meksyku 9,8 mln, w Brazylii 8,2 mln, Włoszech 8,1 mln, a w Niemczech 7,2 mln dolarów.
Dotychczasowy lider - "Super Mario Galaxy Film"
- musiał się zadowolić drugą pozycją. Jednak osiągnięty wynik naprawdę imponuje. Animacja zgarnęła bowiem 36,7 mln dolarów
. Było to możliwe dzięki premierze w Japonii. Tak, tam dopiero teraz film trafił do kin i zgarnął 10,7 mln dolarów, czyli mniej więcej tyle samo, ile pierwsza część. Tamten film w Japonii zarobił ponad 100 milionów dolarów. Czy "Galaxy
" będzie stać na powtórzenie tego sukcesu? W większości krajów świata film sprzedaje się świetnie, ale jednak gorzej niż jedynka.
Podium kompletuje "Mumia. Film Lee Cronina".
Filmowi w utrzymaniu trzeciej pozycji pomógł Meksyk, gdzie horror cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Tylko tam w czasie drugiego weekendu zarobił 4,2 mln dolarów, co stanowi 1/3 całych weekendowych zarobków, które szacowane są na 12,4 mln dolarów
. W sumie film zarobił już 42 mln dolarów na świecie i 65,5 mln globalnie.
Miniony weekend był ważny dla widowiska sf "Projekt Hail Mary".
Zagraniczne wpływy przekroczyły bowiem granicę 300 milionów dolarów, a globalnie 600 milionów. Jest to trzecia premiera tego roku (a druga amerykańska), której udała się ta sztuka. W sam weekend film zarobił jeszcze 12,2 mln dolarów
Z czwartego na piąte miejsce spadł wielki hit japońskich kin "Meitantei Konan Haiwei no Datenshi"
(Detective Conan: Fallen Angel of the Highway). Obraz zarobił w weekend 7,1 mln dolarów
. W sumie jego wpływy przekroczyły już granicę 50 milionów dolarów. W lokalnej walucie jest dopiero ósmą częścią cyklu, której udało się zarobić ponad 7,5 mld jenów.
Nasze zestawienie domyka "Drama"
, która powoli znika z kin, ale jeszcze zdołała zgarnąć 5,7 mln dolarów
. Tym samym zagraniczne wpływy wzrosły do 62 mln dolarów, a globalne do 106,9 mln.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,6
|$639,6
|17.02
|Chiny
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$445,0
|$831,5
|1.04
|USA
|3
|Projekt Hail Mary
|$308,0
|$613,4
|18.03
|USA
|4
|Biao ren
|$209,4
|$210,9
|17.02
|Chiny
|5
|Hopnięci
|$206,0
|$370,2
|4.03
|USA
|6
|Jing Zhe Wu Sheng
|$195,8
|$196,1
|17.02
|Chiny
|7
|Dhurandhar: The Revenge
|$161,3
|$188,7
|19.03
|Indie
|8
|Wichrowe wzgórza
|$157,7
|$241,7
|11.02
|USA
|9
|Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
|$153,4
|$153,4
|17.02
|Chiny
|10
|Michael (NOWOŚĆ)
|$120,4
|$217,4
|22.02
|USA