Box Office Świat: Widzowie zostali w domach. "Clayface" numerem jeden

W miniony weekend ludzie na świecie robili dużo rzeczy, ale oglądanie filmów w kinach nie było jedną z nich. Po raz pierwszy od lutego do zajęcia pierwszego miejsca wystarczyło mniej niż 20 milionów dolarów. Po raz pierwszy w tym roku tylko sześć filmów zdołało przekroczyć granicę 5 milionów dolarów.
Jednym z powodów takiej sytuacji jest brak dużych, gorących nowości. Nie można do nich zaliczyć filmu "Clayface"
, który na świecie sprzedał się jak typowy horrorowy średniak. Szacujemy, że w weekend na 76 rynkach film zarobił ok. 14,6 mln dolarów
. Ponieważ trafił do kin w środę, jego łączne wpływy wynoszą co najmniej 19 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 43 mln dolarów. Oczekiwania minimum wynosiły 45 mln dolarów. "Clayface"
najlepsze wyniki uzyskał w Wielkiej Brytanii (2,6 mln dolarów), Meksyku (1,4 mln), Australii (1,3 mln) oraz Francji (1,2 mln). Były jednak i takie miejsca jak choćby Korea Południowa, gdzie produkcja DC Studios została kompletnie zignorowana (w Korei debiutowała dopiero na czwartym miejscu).
Zwiastun filmu "Clayface"
Drugą pozycję obronił "Resident Evil"
, który w miniony weekend zarobił aż 10,3 mln dolarów
. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Chin (5,8 mln dolarów), gdzie film wciąż jest numerem jeden. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 230,8 mln dolarów, a globalne – 384,5 mln.
Podium kompletuje, podobnie jak przed tygodniem, "Street Fighter. Uliczny wojownik"
. Na świecie film nie zanotował aż tak dużych spadków jak w Ameryce, trzeba jednak pamiętać, że startował z dość niskiego poziomu. W czasie drugiego weekendu ta adaptacja gier wideo zarobiła ledwie 8,2 mln dolarów
. Jedynym rynkiem, na którym film cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem, jest Wielka Brytania, skąd pochodzi 1,3 mln dolarów.
Na czwarte miejsce spadł ubiegłotygodniowy numer jeden, akcyjniak "Jailer 2"
. Film zarobił solidne 7,8 mln dolarów
. To oznacza, że już teraz ma na koncie globalnie 72,5 mln dolarów. W indyjskiej walucie oznacza to drugi najlepszy wynik w historii Kollywood.
Numerem pięć jest "Verity. Coraz większy mrok"
, któremu nie pomogła premiera w Korei Południowej. Praktycznie nikt nie zobaczył tam filmu, a ogólne weekendowe wpływy wyniosły już tylko 7,1 mln dolarów
. Obraz wciąż walczy o 100 mln dolarów z kin spoza USA. Obecnie ma na koncie 91,2 mln.
Nasze zestawienie zamyka horror "Inna mamusia"
z wynikiem 5,4 mln dolarów. Z tej kwoty 464 tys. dolarów pochodzi z premiery w polskich kinach, gdzie film był drugim najchętniej oglądanym tytułem i najpopularniejszą nowością. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 43,3 mln dolarów, a globalne – 51,5 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$1 558,6
|$2 517,3
|29.07
|USA
|2
|Odyseja
|$1 169,0
|$1 794,4
|15.07
|USA
|3
|Toy Story 5
|$668,6
|$1 148,9
|17.06
|USA
|4
|Michael
|$649,1
|$1 021,4
|22.02
|USA
|5
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$639,7
|$641,2
|17.02
|Chiny
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$583,4
|$1 013,2
|1.04
|USA
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$472,9
|$693,5
|29.04
|USA
|8
|Huan Ying Lai Long Can Guan
|$354,4
|$354,4
|8.08
|Chiny
|9
|Gong fu nv zu
|$345,8
|$345,8
|11.07
|Chiny
|10
|Minionki i straszydła
|$345,1
|$528,3
|24.06
|USA