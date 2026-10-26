Box Office Świat: Widzowie zostali w domach. "Clayface" numerem jeden

Zwiastun filmu "Clayface"

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



Jednym z powodów takiej sytuacji jest brak dużych, gorących nowości. Nie można do nich zaliczyć filmu, który na świecie sprzedał się jak typowy horrorowy średniak. Szacujemy, że w weekend na 76 rynkach film zarobił ok.. Ponieważ trafił do kin w środę, jego łączne wpływy wynoszą co najmniej 19 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 43 mln dolarów. Oczekiwania minimum wynosiły 45 mln dolarów.najlepsze wyniki uzyskał w Wielkiej Brytanii (2,6 mln dolarów), Meksyku (1,4 mln), Australii (1,3 mln) oraz Francji (1,2 mln). Były jednak i takie miejsca jak choćby Korea Południowa, gdzie produkcja DC Studios została kompletnie zignorowana (w Korei debiutowała dopiero na czwartym miejscu).Drugą pozycję obronił, który w miniony weekend zarobił aż. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Chin (5,8 mln dolarów), gdzie film wciąż jest numerem jeden. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 230,8 mln dolarów, a globalne – 384,5 mln.Podium kompletuje, podobnie jak przed tygodniem,. Na świecie film nie zanotował aż tak dużych spadków jak w Ameryce, trzeba jednak pamiętać, że startował z dość niskiego poziomu. W czasie drugiego weekendu ta adaptacja gier wideo zarobiła ledwie. Jedynym rynkiem, na którym film cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem, jest Wielka Brytania, skąd pochodzi 1,3 mln dolarów.Na czwarte miejsce spadł ubiegłotygodniowy numer jeden, akcyjniak. Film zarobił solidne. To oznacza, że już teraz ma na koncie globalnie 72,5 mln dolarów.Numerem pięć jest, któremu nie pomogła premiera w Korei Południowej. Praktycznie nikt nie zobaczył tam filmu, a ogólne weekendowe wpływy wyniosły już tylko. Obraz wciąż walczy o 100 mln dolarów z kin spoza USA. Obecnie ma na koncie 91,2 mln.Nasze zestawienie zamyka horrorz wynikiem 5,4 mln dolarów. Z tej kwoty 464 tys. dolarów pochodzi z premiery w polskich kinach, gdzie film był drugim najchętniej oglądanym tytułem i najpopularniejszą nowością. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 43,3 mln dolarów, a globalne – 51,5 mln dolarów.