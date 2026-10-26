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Box Office Świat: Widzowie zostali w domach. "Clayface" numerem jeden

Deadline, Reddit, Variety, X / autor: /
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Box Office Świat: Widzowie zostali w domach. &quot;Clayface&quot; numerem jeden
źródło: Materiały prasowe
W miniony weekend ludzie na świecie robili dużo rzeczy, ale oglądanie filmów w kinach nie było jedną z nich. Po raz pierwszy od lutego do zajęcia pierwszego miejsca wystarczyło mniej niż 20 milionów dolarów. Po raz pierwszy w tym roku tylko sześć filmów zdołało przekroczyć granicę 5 milionów dolarów.

Jednym z powodów takiej sytuacji jest brak dużych, gorących nowości. Nie można do nich zaliczyć filmu "Clayface", który na świecie sprzedał się jak typowy horrorowy średniak. Szacujemy, że w weekend na 76 rynkach film zarobił ok. 14,6 mln dolarów. Ponieważ trafił do kin w środę, jego łączne wpływy wynoszą co najmniej 19 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 43 mln dolarów. Oczekiwania minimum wynosiły 45 mln dolarów.

"Clayface" najlepsze wyniki uzyskał w Wielkiej Brytanii (2,6 mln dolarów), Meksyku (1,4 mln), Australii (1,3 mln) oraz Francji (1,2 mln). Były jednak i takie miejsca jak choćby Korea Południowa, gdzie produkcja DC Studios została kompletnie zignorowana (w Korei debiutowała dopiero na czwartym miejscu).

Zwiastun filmu "Clayface"




Drugą pozycję obronił "Resident Evil", który w miniony weekend zarobił aż 10,3 mln dolarów. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Chin (5,8 mln dolarów), gdzie film wciąż jest numerem jeden. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 230,8 mln dolarów, a globalne – 384,5 mln.

Podium kompletuje, podobnie jak przed tygodniem, "Street Fighter. Uliczny wojownik". Na świecie film nie zanotował aż tak dużych spadków jak w Ameryce, trzeba jednak pamiętać, że startował z dość niskiego poziomu. W czasie drugiego weekendu ta adaptacja gier wideo zarobiła ledwie 8,2 mln dolarów. Jedynym rynkiem, na którym film cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem, jest Wielka Brytania, skąd pochodzi 1,3 mln dolarów.

Na czwarte miejsce spadł ubiegłotygodniowy numer jeden, akcyjniak "Jailer 2". Film zarobił solidne 7,8 mln dolarów. To oznacza, że już teraz ma na koncie globalnie 72,5 mln dolarów. W indyjskiej walucie oznacza to drugi najlepszy wynik w historii Kollywood.

Numerem pięć jest "Verity. Coraz większy mrok", któremu nie pomogła premiera w Korei Południowej. Praktycznie nikt nie zobaczył tam filmu, a ogólne weekendowe wpływy wyniosły już tylko 7,1 mln dolarów. Obraz wciąż walczy o 100 mln dolarów z kin spoza USA. Obecnie ma na koncie 91,2 mln.

Nasze zestawienie zamyka horror "Inna mamusia" z wynikiem 5,4 mln dolarów. Z tej kwoty 464 tys. dolarów pochodzi z premiery w polskich kinach, gdzie film był drugim najchętniej oglądanym tytułem i najpopularniejszą nowością. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 43,3 mln dolarów, a globalne – 51,5 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $1 558,6$2 517,329.07USA
2Odyseja $1 169,0$1 794,415.07USA
3Toy Story 5 $668,6$1 148,917.06USA
4Michael $649,1$1 021,422.02USA
5Fei Chi Ren Sheng 3 $639,7$641,217.02Chiny
6Super Mario Galaxy Film $583,4$1 013,21.04USA
7Diabeł ubiera się u Prady 2 $472,9$693,529.04USA
8Huan Ying Lai Long Can Guan $354,4$354,48.08Chiny
9Gong fu nv zu $345,8$345,811.07Chiny
10Minionki i straszydła $345,1$528,324.06USA

Clayface  (2026)

 Clayface

Wonder Woman  (2017)

 Wonder Woman

Młodzi Tytani  (2003)

 Młodzi Tytani

Potwór z bagien  (2019)

 Potwór z bagien

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