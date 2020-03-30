Box Office Świat: Wszyscy pędzą zobaczyć "Projekt Hail Mary"

Amazon ma globalny hit. "Projekt Hail Mary" dokonało rzadkiej rzeczy - wyniki weekendowe wzrosły w porównaniu do tego, co widzieliśmy przed tygodniem. A to dlatego, że w wielu krajach świata sprzedaż biletów rośnie. Tak było w Polsce, gdzie w czasie drugiego weekendu widowisko zgarnęło 875 tys. dolarów, czyli o 12% więcej niż na otwarcie.
Lepszą sprzedaż niż na otwarcie "Projekt Hail Mary"
zanotował także w Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Meksyku, Brazylii, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Filipinach, Peru, Nowej Zelandii, Turcji, Austrii. Do tego dochodzą premiery w Hiszpanii (2,3 mln dolarów) i Indiach (1,8 mln). Aktualne szacunki mówią więc o weekendowych wpływach w wysokości 54,1 mln dolarów. "Projekt Hail Mary"
jest obecnie trzecią najlepszą amerykańską premierą tego roku poza granicami USA. Na koncie ma 136,5 mln dolarów. Jednak globalnie jest to już numer jeden z wynikiem 300 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Projekt Hail Mary"
Lider sprzed tygodnia nie wytrzymał tempa narzuconego przez widowisko z Ryanem Gosliniem
, jednak "Dhurandhar: The Revenge"
i tak nie ma powodów do wstydu. Film wciąż sprzedaje się rewelacyjnie i zdołał poza granicami USA zarobić kolejne 27,2 mln dolarów
. Daje to łącznie 124,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką - 147,5 mln dolarów. Tym samym już teraz jest to ścisła czołówka najbardziej kasowych indyjskich filmów w historii.
Podium kompletuje animacja "Hopnięci",
której weekendowe wpływy szacujemy na 23,8 mln dolarów
. Produkcja Pixara dopiero teraz pojawiła się na Antypodach. W Australii film zgarnął na otwarcie 2 miliony dolarów (wynik zawiera wpływy także z pokazów przedpremierowych). Film na dniach zostanie drugą amerykańską premierą roku, której globalne wpływy przekroczą 300 milionów dolarów.
Powyższe trzy filmy mocno uciekły reszcie stawki. Do zajęcia czwartego miejsca wystarczyło bowiem tylko 4,9 mln dolarów
. Taki wynik osiągnął dramat "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam"
. Film poza granicami USA zarobił dotąd niecałe 29 milionów dolarów. Wraz z Ameryką daje mu to 69,5 mln dolarów.
Pierwszą piątkę kompletuje "Drzewo magii"
, które w pięciu krajach świata zarobiło 4,6 mln dolarów
. Niemal całość z tej kwoty pochodzi z Wysp Brytyjskich.
Najbardziej kasowe premiery 2026 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Fei Chi Ren Sheng 3
|$629,7
|$629,7
|17.02
|Chiny
|2
|Biao ren
|$206,2
|$207,7
|17.02
|Chiny
|3
|Jing Zhe Wu Sheng
|$194,5
|$194,8
|17.02
|Chiny
|4
|Hopnięci (+2)
|$159,0
|$297,6
|4.03
|USA
|5
|Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong (-1)
|$152,7
|$152,7
|17.02
|Chiny
|6
|Wichrowe wzgórza (-1)
|$152,5
|$236,4
|11.02
|USA
|7
|Projekt Hail Mary (NOWOŚĆ)
|$136,5
|$300,8
|18.03
|USA
|8
|Dhurandhar: The Revenge (NOWOŚĆ)
|$124,5
|$147,5
|19.03
|Indie
|9
|Wanggwa saneun namja (-2)
|$103,7
|$106,9
|4.02
|Korea Pd.
|10
|Krzyk 7 (-1)
|$85,4
|$204,1
|25.02
|USA