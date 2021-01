Box Office 2020: Wpływy spadły o 71%. Chiny nowym liderem

Pierwszy rok z pandemią COVID-19 za nami. Portal Deadline dokonał jego podsumowania w branży kinowej. Wyniki mrożą krew w żyłach. Ale większość analityków z optymizmem patrzy w przyszłość.Według szacunków widzowie pozostawili w kasach kin na całym świecie 12,4 mld dolarów. Oznacza to spadek o 71% w porównaniu z rokiem 2019. Aż 82% tej kwoty (10,2 mld dolarów) pochodziło spoza Stanów Zjednoczonych. W 2019 roku ten odsetek wynosił 73%.Po raz pierwszy w historii światowego box office'u najlepszym rynkiem okazały się Chiny. Wpływy szacowane są na 3,12 mld dolarów, co oznacza spadek o 70% w porównaniu do 2019 roku. Na liście najbardziej kasowych tytuł dominowały rodzime produkcje, w tym " The Eight Hundred " - wojenny dramat, który okazał się najlepiej zarabiającym filmem na świecie (460 mln dolarów lub 473 mln dolarów w zależności od źródeł).Drugim największym rynkiem świata były Stany Zjednoczone. W 2020 roku wpływy wyniosły 2,28 mld dolarów. Oznacza to spadek o 80% w porównaniu do wyniku z 2019 roku. Pod względem wpływów był to najgorszy rok dla amerykańskiego rynku kinowego od początku lat 80.Na trzecim miejscu znajduje się Japonia z wynikiem 1,27 mld dolarów. Oznacza to spadek o zaledwie 41% w porównaniu z rokiem 2019. Żaden inny duży rynek kinowy nie może pochwalić się równie małym spadkiem. To efekt niesamowitej popularności filmu " Demon Slayer ", który pobił praktycznie wszystkie możliwe rekordy.Jeśli chodzi o hollywoodzkie wytwórnie, to łącznie zanotowały one 81-procentowy spadek w porównaniu do roku 2019.W skali całego globu najlepszy wynik osiągnął Disney - 1,26 mld dolarów. Na rynku krajowym był jednak numerem trzy (441 mln dolarów), na zagranicznych rynkach numerem dwa (816 mln dolarów)Numerem dwa było Sony - 1,18 mld dolarów. To właśnie to studio może pochwalić się najbardziej kasowym hollywoodzkim tytułem 2020 roku - " Bad Boys for Life " (430,5 mln dolarów). Sony było numerem jeden na rynku krajowym (492,7 mln dolarów), numerem trzy na rynkach zagranicznych (683,5 mln dolarów).Na miejscu trzecim w skali całego globu znalazł się Warner Bros. - 1,08 mln dolarów. W Stanach studio zajęło jednak dopiero czwarte miejsce (259 mln dolarów). Było za to numerem jeden na zagranicznych rynkach (817 mln dolarów), głównie za sprawą " Tenet ".Ostatnią hollywoodzką wytwórnią z miliardem na koncie jest Universal Pictures - 1,03 mld dolarów. W Stanach studio zajęło trzecie miejsce (487 mln dolarów). Na rynkach zagranicznych było czwarte (543 mln dolarów).