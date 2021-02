Box Office Chiny: Rekord za rekordem i 1,3 mld dolarów w 7 dni

Za nami tydzień świętowania w Chinach rozpoczęcia Roku Bawołu. Dla kin był to okres absolutnie fantastyczny i to pomimo wprowadzonych w niektórych regionach (jak na przykład w Pekinie) ograniczeń na salach do 75% a nawet 50%. Dzięki siedmiu nowościom, na które poszły tłumy, padł rekord noworocznego weekendu. Wpływy przekroczyły bowiem 1,3 mld dolarów.Królem Nowego Roku został " Tang Ren Jie Tan An 3 " (Detective Chinatown 3). Obraz ustanowił światowe rekordy otwarcia z jednego dnia wyświetlania (155,6 mln dolarów) i z weekendu otwarcia (399,4 mln dolarów). Po siedmiu dniach ma na koncie aż 574,5 mln dolarów. Jest to wynik o ponad 100 milionów dolarów wyższy od tego, jaki zanotował ubiegłoroczny światowy numer 1 " 800 " (nieco ponad 460 mln dolarów).Jednak wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że nie będzie to najlepiej sprzedający się film chiński w tym roku. Po słabszym otwarciu, dzięki gorącemu polecaniu, jak na drożdżach rosną wpływy " Ni Hao, Li Huan Ying " (Hi, Mom). W czwartek obraz zarobił 65,7 mln dolarów, podczas gdy " Detective Chinatown 3 " już tylko 25,1 mln dolarów. Po tygodniu wpływy " Hi, Mom " wynoszą 485,8 mln dolarów. Według uaktualnionych prognoz film ma szansę osiągnąć nawet 800 milionów dolarów i stać się drugim najbardziej kasowym hitem chińskich kin.Poniżej znajdziecie wyniki z noworocznego tygodnia dla wszystkich siedmiu nowości rynku chińskiego.