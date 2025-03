Box Office Polska: "100 dni do matury" hitem. Zalicza najlepsze otwarcie w tym roku

Ponad 300 tysięcy widzów na filmie "100 dni do matury"

Świeży w programie Filmwebu "Przesłuchanie"

Zwiastun filmu "100 dni do matury"

to film zrealizowany przez legendarną markę influencerską Ekipa. W obsadzie znaleźli się najpopularniejsi influencerzy jak np.: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania) oraz Patryk Baran (Mortalcio).Film wszedł do kin w piątek i jak donosi dystrybutor zobaczyło go już! Next Film chwali się, że w tym roku żadna premiera w Polsce nie miała tak dobrego otwarcia.Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?Next Film zachęca widzów do kupowania biletów na seanse w tym tygodniu. Jak bowiem zapowiadaReżyserem i autorem pomysłu filmu jest Mikołaj Piszczan , scenarzystą jest Łukasz Zdanowski